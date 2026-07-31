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અમદાવાદમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો: ડેન્ગ્યુ-મલેરિયાના કેસ વધ્યા

AMC દ્વારા જુલાઈમાં 6700 પાણીના સેમ્પલ અને 47000થી વધુ ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને રોગ નિયંત્રણ માટે ફોગીંગ તેમજ ક્લોરિન વિતરણ ચાલુ છે.

અમદાવાદમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો
અમદાવાદમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 3:30 PM IST

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અમદાવાદ: શહેરમાં ગત અઠવાડિએ ભારે વરસાદ પડી હતી. અને આખા અમદાવાદ શહેરમાં પાણી ભરાયા હતા. લોકોની હાલત ખરાબ થઈ હતી. ત્યારબાદ ભારે વરસાદ પછી હવે પાણીજન્ય અને મચ્છર જન્ય રોગો ની શું સ્થિતિ છે? કેવા કેસીસ આવી રહ્યા છે. અને પાણીજન્ય અને મચ્છરજન ને રોગોને અટકાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કેવી રીતે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે ચાલો જાણીએ.?

ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ડેન્ગ્યુ, મેલેરીયા અને ચિકનગુનિયા જેવા વાહક જેમને રોગો પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિશેષ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો (Etv Bharat Gujarat)

"હાલમાં જે વરસાદ પડી હતી ત્યારબાદ મચ્છરજન્ય કેસને અટકાવવા માટે મહત્તમ ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવાની કામગીરી અને પાણીના સેમ્પલ લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દરરોજ 400 સેમ્પલ લેવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. અને જુલાઈ માસમાં 6700 જેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવેલા છે. 47000 કરતા વધારે ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં જુલાઈમાં સાદા મેલેરિયાના 24 સાથે ચાલુ વર્ષમાં કુલ 149 કેસ નોંધાયા છે. ડેન્ગ્યુના જુલાઈમાં 38 કેસ સાથે કુલ 197 કેસ નોંધાયા છે. બીજી તરફ પાણીજન્ય રોગચાળામાં જુલાઈમાં ઝાડા-ઉલ્ટીના 345, કમળાના 65 અને ટાઈફોઈડના 235 કેસ સામે આવ્યા છે. એની સાથે ક્લોરિન ડેસ્ટ્રીબ્યુશન અને પાણીની લાઈન રીપેરીંગ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે." - ડૉ. ભાવિન સોલંકી, હેલ્થ ઓફિસર

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે મચ્છરજન્ય કેસીસ અટકાવવા ફોગીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પક્ષી ચાટ રાખવામાં આવેલ છે અને ત્યાંના પાણીના નિકાલ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ટેરેસ અને બેઝમેન્ટમાં મચ્છર બ્રિડિંગ ના થાય તે માટે કામ કરવામાં આવે છે. તેની સાથે 700થી વધારે હાઈરાઈઝ બિલ્ડીંગના ઓનર્સને પણ જાણ કરવામાં આવી છે અને ત્યાં પણ મેલેરિયા કે પાણીજન્ય રોગ ના થાય તે માટે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. નાગરિકજનોને મચ્છરની કોઈપણ ફરિયાદ હોય તો 155303 પર કમ્પ્લેન કરવાથી કોર્પોરેશન દ્વારા ઝડપથી કામગીરી કરવામાં આવશે. અને સાથે સાથે મારી અપીલ છે કે જ્યાં કંઈ પાણી ભરેલા ઘરમાં રાખવામાં આવ્યું છે ત્યાં ઢાકણ લગાવો અને તેને રોજ સાફ કરો, ક્લોરીન નાખો. જેથી મચ્છરની બ્રિડિંગને અટકાવી શકાય. ખાસ કરીને સ્લમ વિસ્તારમાં આ બાબતનો વધારે ખ્યાલ આપવામાં આવે કે જ્યાંથી ત્યાં કોઈ બીમારી ના થાય.

ડેન્ગ્યુ-મલેરિયાના કેસ વધ્યા (Etv Bharat Gujarat)

"મંજુબેને જણાવ્યું હતું કે, હું વાસણા એકતા નગરથી આવી છું મારા છોકરાને બે દિવસથી તાવ આવે છે. ઝાડા-ઉલટી પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. અને ચક્કર આવે છે જેને લીધે હું મારા છોકરાને દાખલ કરવા માટે આવી. મારા છોકરાનું નામ રોનક છે અને તે 14 વર્ષનો છે. અમારા વિસ્તારમાં હજી પાણી ભરાયેલું છે અને બહુ જ ગંદગી છે. વરસાદમાં તો બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ હતી. અને મચ્છર કરડવાના કારણે જ મારા છોકરાને મેલેરિયા થયો છે." - મંજુબેન, દર્દીના માતા

હાલ શહેરમાં પડેલ વરસાદ પછી રોગચાળાના કેસો નિયંત્રણ તથા અટકાવવાના ભાગરુપે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તારીખ 24-7-2026 થી તારીખ 26-7-2026 દરમ્યાન નીચે મુજબની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

અમદાવાદમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો
અમદાવાદમાં વરસાદ બાદ રોગચાળો (Etv Bharat Gujarat)
  • કલોરીન ટેસ્ટની સંખ્યાઃ- 6607
  • લીધેલ પાણીના નમુનાઃ- 778
  • કલોરીન ગોળીઓનું વિતરણઃ- 4,55,499
  • મોબાઈલ મેડીકલ વાન દ્વારા સારવાર આપેલ દર્દીઓની સંખ્યા:- 4128
  • UHC/CUC/ UAAM ખાતેની ઓ.પી.ડી.ની સંખ્યાઃ- 22830
  • ફોગિંગ કરેલા ઘરોની સંખ્યાઃ- 129189
  • ઈન્ટ્ર ડોમેસ્ટીક કામગીરી કરેલ ઘરોની સંખ્યાઃ- 277595
  • કોલ્ડ ફોગ ફોગિંગ મશીન દ્વારા આવરી લીધેલા વોર્ડની સંખ્યાઃ- 20
  • થર્મલ ફોગિંગ મશીન દ્વારા આવરી લીધેલા વોર્ડની સંખ્યાઃ- 11
  • વપરાશ થયેલો એમ.એલ.ઓ. :- 881 લીટર

"હું જીવરાજ પાર્ક પાસે રહું છું. વચ્ચે વરસાદ બહુ જ પડતા અમારા ત્યાં પાણી દૂષિત આવતું હતું. જેના કારણે પેટમાં દુ:ખાવો થયો અને ઝાડા શરૂ થઈ ગયા હતા. જેના લીધે હું આજે વી.એસ હોસ્પિટલમાં આવ્યો હતો અને વરસાદમાં તો અમારી બાજુની બધી સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. અને લોકોના ઘરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયું હતું. ત્યાં ઘણું નુકસાન થયું હતું પરંતુ અમારી સોસાયટીમાં પાણી નથી ભરાયું. પરંતુ જે પાણી બીજા દિવસે આવ્યું એ દુષિત હતું. અને ત્યાર પછી અમારા પેટમાં ગડબડ થઈ પેટમાં દુ:ખાવો થવા લાગ્યો. ઝાડા ચાલુ થઈ ગયા હતા. એટલા માટે હું વી.એસમાં બતાવવા આવ્યો હતો અને એ લોકોએ મને દવા આપી છે. હવે થોડી રાહત થઈ રહી છે." - પંકજ મહેતા, દર્દી

પેશન્ટ ઈકબાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 15 દિવસથી હું બીમાર છું. હું જુહાપુરામાં રહું છું. અમારા ઘરમાં પણ વરસાદમાં પાણી ભરાયું હતું. પહેલા મને શરદી-ખાંસી હતી પછી વરસાદના પાણીના કારણે તાવ પણ આવી ગયો અને દવા લેવા માટે રોજ હું હોસ્પિટલમાં આવું છું.

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TAGGED:

AHMEDABAD HEALTH
DENGUE CASES
WATERBORNE DISEASE
MOSQUITO BORNE
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