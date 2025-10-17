ETV Bharat / state

તહેવારી ભીડને પહોંચી વળવા અસારવા રેલવે સ્ટેશન સજ્જ: દૈનિક 4000 મુસાફરો માટે વિશેષ આયોજન

અસારવા રેલવે સ્ટેશન પર રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર તરફ જતા યાત્રીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે.

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 6:41 PM IST

અમદાવાદ: દિવાળી અને છઠ પૂજાના તહેવારો નજીક આવતા જ વતન તરફ જઈ રહેલા મુસાફરોનો ધસારો રેલવે સ્ટેશનો પર વધ્યો છે. ખાસ કરીને અસારવા રેલવે સ્ટેશન પર રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર તરફ જતા યાત્રીઓની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને રેલવે વહીવટીતંત્રે મુસાફરોની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવી છે.

દિવાળી સ્પેશિયલ ટ્રેનોનો ધમધમાટ
આ અંગે ETV Bharat સાથે થયેલી વાતચીત દરમિયાન અસારવા રેલવે સ્ટેશનના ટ્રેન એક્ઝામિનર પ્રેમચંદ ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, "રેલવે વહીવટીતંત્રે દિવાળીના તહેવાર માટે ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી છે. નિયમિત ટ્રેનો ઉપરાંત, મુસાફરોની માંગને પહોંચી વળવા માટે અસારવાથી આગ્રા સુધી વધારાની સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે. માત્ર અસારવા જ નહીં, પરંતુ અમદાવાદ, વટવા અને સાબરમતી જેવા સ્ટેશનો પરથી પણ વધારાના ધસારાને પહોંચી વળવા માટે એક કે બે ટ્રેનો દોડાવવામાં આવી છે. છઠ પૂજાને બિહારનો સૌથી મોટો તહેવાર માનવામાં આવતો હોવાથી, આ વ્યવસ્થા ખાસ કરીને બિહાર જતા યાત્રીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ બની છે."

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

સુરક્ષા અને સુવિધાને પ્રાધાન્ય
મુસાફરોની સુરક્ષા અને સુવિધા અંગે વાત કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "મુસાફરોને કોઈ પણ પ્રકારની અસુવિધા ન થાય તે માટે સુરક્ષાની સઘન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અમારા RPF સ્ટાફ દ્વારા સ્ટેશનો પર સતત પેટ્રોલિંગ અને દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત, પ્લેટફોર્મ પર યાત્રીઓ માટે નાસ્તા-પાણીની વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ છે. ટિકિટ અને રિઝર્વેશન માટેની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા માટે IRCTC દ્વારા રિઝર્વેશનની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ જેવું મુખ્ય સ્ટેશન હોવાથી, ત્યાં મુસાફરોની સગવડ માટે અલગ કાઉન્ટર પણ બનાવવામાં આવ્યું છે."

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

દૈનિક 4000 મુસાફરોનું સંચાલન
સ્ટેશન પરના મુસાફરોની સંખ્યા અંગે માહિતી આપતા ગૌતમે જણાવ્યું હતું કે, "અસારવા સ્ટેશન પરથી નિયમિતપણે દરરોજ ત્રણ ટ્રેનો દોડે છે. એક 22 કોચવાળી ટ્રેનમાં અનામત અને બિનઅનામત સહિત આશરે 1,500 મુસાફરોની ક્ષમતા હોય છે. આ રીતે, નિયમિત સેવાઓમાં દૈનિક 3,500 થી 4,000 મુસાફરોનું સંચાલન કરવામાં આવે છે. આટલો મોટો ધસારો હોવા છતાં, રેલવે વહીવટીતંત્ર દ્વારા વધારાની ટ્રેનો દોડાવીને ભીડને અસરકારક રીતે નિયંત્રણમાં લેવામાં આવી છે." રેલવે દ્વારા કરવામાં આવેલા આ વ્યવસ્થિત આયોજનથી તહેવારોના સમયમાં લાખો વતનીઓને સલામત અને સરળ મુસાફરીનો અનુભવ મળી રહ્યો છે.

અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પ્રવાસીઓની ભીડ માટે સજ્જ (ETV Bharat Gujarat)

