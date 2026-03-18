અમદાવાદ રેલ્વે ડિવિઝનમાં 'કવચ 4.0'નું ઝડપી વિસ્તરણ, જાણો કેવી રીતે કરે છે કામ ?
એક અદ્યતન સ્વદેશી સિસ્ટમ 'કવચ'નો અમલ અમદાવાદ રેલવે ડિવિઝનમાં ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : March 18, 2026 at 11:10 AM IST
અમદાવાદ : કવચ 4.0 એ સ્વદેશી રીતે વિકસિત ઓટોમેટિક ટ્રેન પ્રોટેક્શન (ATP) સિસ્ટમ છે. કવચ એ એક હાઇ-ટેક સિસ્ટમ છે, જેને ઉચ્ચતમ સ્તરનું સલામતી પ્રમાણપત્ર (SIL-4) જરૂરી છે. કવચ લોકો પાઇલટને નિર્ધારિત ગતિ મર્યાદામાં ટ્રેન ચલાવવામાં મદદ કરે છે, જો લોકો પાઇલટ તેમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો આપમેળે બ્રેક લગાવે છે, અને પ્રતિકૂળ હવામાન દરમિયાન ટ્રેનોને સુરક્ષિત રીતે ચલાવવામાં પણ મદદ કરે છે. આ ભારતીય રેલ્વે માટે એક મહત્વપૂર્ણ સલામતી સીમાચિહ્નરૂપ છે.
કવચ એ ભારતીય રેલ્વે દ્વારા વિકસિત સ્વદેશી ઓટોમેટિક ટ્રેન પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ છે. તેનો હેતુ ટ્રેન અથડામણ અટકાવવા, સિગ્નલ ઉલ્લંઘન (SPADs) ટાળવા અને સલામત અને નિયંત્રિત કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ સિસ્ટમ RFID (રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે. ટ્રેક પર RFID ટૅગ્સ મૂકવામાં આવે છે, અને લોકોમોટિવમાં સ્થાપિત રીડર દ્વારા, ટ્રેનના ચોક્કસ સ્થાન, સિગ્નલ સ્થિતિ અને ગતિ મર્યાદા વિશે માહિતી મેળવવામાં આવે છે.
અમદાવાદ વિભાગમાં 'કવચ' સિસ્ટમનો અમલ
ભારતીય રેલ્વે દ્વારા સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે વિકસાવવામાં આવેલી એક અદ્યતન સ્વદેશી સિસ્ટમ 'કવચ'નો અમલ અમદાવાદ વિભાગમાં ઝડપથી કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સિસ્ટમ ટ્રેન કામગીરીને વધુ સલામત, પ્રતિભાવશીલ અને નિયંત્રિત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
વટવા લોકો શેડ ખાતે કવચ કાર્યની પ્રગતિ
વટવા લોકો શેડ ખાતે કુલ 180 લોકોમોટિવ્સ પર 'કવચ' સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરવાની યોજના છે. અત્યાર સુધીમાં, 72 લોકોમોટિવ્સ પર આ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે, જ્યારે બાકીના લોકોમોટિવ્સ પર કામ ચાલુ છે. આ કાર્ય માટે પ્રશિક્ષિત ટેકનિકલ સ્ટાફની એક
સાબરમતી લોકો શેડ ખાતે 'કવચ'કાર્યની પ્રગતિ
સાબરમતી લોકો શેડ ખાતે 34 લોકોમોટિવ પર બખ્તર સ્થાપિત કરવામાં આવનાર છે. અત્યાર સુધીમાં આમાંથી 6 લોકોમોટિવ પર સફળતાપૂર્વક ટ્રાયલ પૂર્ણ થઈ ગયા છે, જ્યારે બાકીના લોકોમોટિવ પર કામ ચાલુ છે. આ કાર્ય માટે ટેકનિકલ સ્ટાફ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે, જે બારીકાઈથી બખ્તર સ્થાપન પ્રક્રિયા હાથ ધરે છે.
ટ્રેક વિભાગો કવચ ઇન્સ્ટોલેશનની સ્થિતિ
- અમદાવાદ-પાલનપુર અને અમદાવાદ-સામખ્યાલી વિભાગો (કુલ 402 RKM): આ વિભાગ પર ₹410.10 કરોડના ખર્ચે બખ્તર સ્થાપન કાર્ય પ્રગતિમાં છે.
- પાલનપુર-સામખ્યાલી-ગાંધીધામ વિભાગ (300 RKM): આ વિભાગ પર ₹182.81 કરોડના ખર્ચે બખ્તર સ્થાપન કાર્ય પ્રગતિમાં છે.
- અમદાવાદ-ગેરતપુર વિભાગ (13.42 KM): આ વિભાગ પર બખ્તર સિસ્ટમ સ્થાપન કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે, અને આ વિભાગ હવે બખ્તરથી સજ્જ છે.
|Sr No
|Item
|Scope
|Progress
|Remarks
|1
|OFC Laying
|705.95 km
|304.58km
|Work in progress
|2
|RFID Tags
|22334 Nos
|4424
|3
|Tower
|148 00
- અમદાવાદ ડિવિઝનના તમામ વિભાગો પર RFID ટૅગ્સ સફળતાપૂર્વક ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા છે, અને બખ્તર-ફિટેડ લોકોનો ટ્રાયલ પણ પૂર્ણ થયો છે.
- તાજેતરમાં, ગાંધીનગર કેપિટલ અને કલોલ વચ્ચે 20 કિમીના વિભાગ પર સફળ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યા હતા.
- ટ્રાયલ દરમિયાન, એક જ ટ્રેકના એક જ બ્લોક સેક્શન પર બે ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી હતી. બે લોકો લગભગ 10 કિમીના અંતરમાં આવતાની સાથે જ, પાછળના લોકોનો બ્રેક આપમેળે લાગી ગયો. આનાથી સાબિત થયું કે બે ટ્રેનો એક જ બ્લોક સેક્શન પર એક પછી એક દોડી શકતી નથી.
- કોઈપણ ટ્રેન એક જ બ્લોક સેક્શનમાં પ્રવેશતાની સાથે જ બ્રેક્સ આપમેળે લગાવવામાં આવે છે અને ચેતવણી હોર્ન વાગે છે.
- જ્યારે બે લોકોમોટિવ્સને સામસામે લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો ત્યારે પણ, બંને લોકોમોટિવ બ્રેક લગાવી, સંભવિત ટક્કર ટાળી.
- કવચ 4.0 એ ગીચ વસ્તીવાળા દિલ્હી-મુંબઈ અને દિલ્હી-હાવડા રૂટ પર 1,452 રૂટ કિલોમીટર પર સફળતાપૂર્વક કામગીરી શરૂ કરી.
- રેલ્વે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવા માટે, 8,570 કિમી ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ નાખવામાં આવ્યા, 1,100 ટાવર અને 6,776 રૂટ કિલોમીટર ટ્રેકસાઇડ સાધનો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા, અને 767 સ્ટેશન ડેટા સેન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા.
- ટ્રેકસાઇડ કવચ અમલીકરણ કાર્ય 24,427 રૂટ કિલોમીટર પર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે ભારતીય રેલ્વેના ગોલ્ડન ક્વોડ્રિલેટરલ, ગોલ્ડન ડાયગોનલ, હાઇ ડેન્સિટી નેટવર્ક અને ઓળખાયેલા વિભાગોને આવરી લે છે.
ભારતીય રેલ્વે દ્વારા આ પહેલ માત્ર સલામતી સુનિશ્ચિત કરતી નથી પરંતુ આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા ટ્રેન કામગીરીને વધુ પ્રતિભાવશીલ અને નિયંત્રણક્ષમ બનાવે છે. અમદાવાદ ડિવિઝન રેલ્વે સલામતીના ક્ષેત્રમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરી રહ્યું છે અને 'કવચ' સિસ્ટમ તેના ભવિષ્ય માટે એક મજબૂત પાયો સાબિત થઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો...