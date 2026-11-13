તહેવારોમાં અમદાવાદના રેલવે સ્ટેશનો પર મુસાફરોનો ધસારો, 10 દિવસમાં 14 લાખથી વધુ લોકોએ કરી મુસાફરી
દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાને પગલે માત્ર અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પરથી 5.36 લાખ મુસાફરોએ કરી અવરજવર, ભીડ નિયંત્રણ માટે RPF સહિતની એજન્સીઓ સતત તૈનાત
Published : November 13, 2026 at 9:30 PM IST
અમદાવાદ: દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાના તહેવારોની ઉજવણી વચ્ચે વતન જવા અને પરત ફરવા નીકળેલા મુસાફરોના કારણે રેલવે સ્ટેશનો પર ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ ડિવિઝનનાં મુખ્ય રેલવે સ્ટેશનો પર મુસાફરોની અવરજવર વધી છે. 1થી 10 નવેમ્બર દરમિયાન માત્ર 10 દિવસમાં અમદાવાદ ડિવિઝન પરથી કુલ 14.07 લાખ લોકોએ મુસાફરી કરી છે. આ આંકડા તહેવારો દરમિયાન રેલવે પર વધેલા પ્રવાસી ધસારાની ઝલક આપે છે.
અમદાવાદ સ્ટેશન પર સૌથી વધુ અવરજવર
આ સમયગાળા દરમિયાન અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પરથી સૌથી વધુ 5.36 લાખ મુસાફરોએ અવરજવર કરી હતી. જ્યારે સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પરથી 2.24 લાખ અને અસારવા રેલવે સ્ટેશન પરથી 92 હજાર મુસાફરોએ મુસાફરી કરી હતી. તહેવારોમાં વતન જવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો રેલવેનો વિકલ્પ પસંદ કરતા હોવાથી સ્ટેશનો પર સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ વધુ ભીડ જોવા મળી રહી છે.
ભીડ નિયંત્રણ માટે RPF સહિતની એજન્સીઓની દેખરેખ
મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે સ્ટેશનો પર ભીડનું યોગ્ય સંચાલન થાય અને મુસાફરોને અવરજવરમાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે RPF સહિતની વિવિધ એજન્સીઓ દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. સ્ટેશન પરિસરમાં મુસાફરોની ભીડ પર નજર રાખવાની સાથે વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જરૂરી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
વેસ્ટર્ન રેલવેના PRO અજય સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, દિવાળી અને છઠ્ઠ પૂજાના કારણે મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. 1થી 10 નવેમ્બર દરમિયાન અમદાવાદ ડિવિઝન પરથી 14.07 લાખ મુસાફરોએ મુસાફરી કરી છે. અમદાવાદ, સાબરમતી અને અસારવા સ્ટેશનો પર પણ મોટી સંખ્યામાં મુસાફરોની અવરજવર નોંધાઈ છે. મુસાફરોની સુરક્ષા અને ભીડ નિયંત્રણ માટે RPF સહિતની એજન્સીઓ સતત દેખરેખ રાખી રહી છે. તહેવારોની મોસમમાં રેલવે મુસાફરીની વધતી માંગ વચ્ચે અમદાવાદ ડિવિઝન માટે મુસાફરોની ભીડનું વ્યવસ્થાપન એક મહત્ત્વપૂર્ણ કામગીરી બની છે.
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