ETV Bharat / state

અમદાવાદ મંડળે ટિકિટ ચેકિંગ દ્વારા કરી કરોડોની કમાણી, નવેમ્બર 2025માં 2.43 કરોડ ભેગા કર્યા

અમદાવાદ રેલવે મંડળે નવેમ્બર 2025માં ટિકિટ ચેકિંગ દ્વારા 33 લાખ કેસ થકી 2.43 કરોડ રૂપિયાની આવક મેળવી છે.

અમદાવાદ મંડળે ટિકિટ ચેકિંગ દ્વારા કરી કરોડોની કમાણી
અમદાવાદ મંડળે ટિકિટ ચેકિંગ દ્વારા કરી કરોડોની કમાણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 7:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળે નવેમ્બર 2025માં ટિકિટ ચેકીંગને લઈને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી છે. અમદાવાદ સ્ટેશને ત્રણ ફોર્ટ્રેસ ચેકિંગ યોજાઈ હતી, જેમાં 31 ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ સામેલ હતો. આ તપાસ દરમિયાન 657 બિનમાન્ય મુસાફરોના કેસો મળી આવ્યા હતા અને તેમની પાસેથી 4.42 લાખ રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો.

રૂ.14.49 લાખનો દંડ

અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીધામ, પાલનપુર, સાબરમતી, મણિનગર અને વિરમગામ ખાતે આઠ વિશેષ ફોર્ટ્રેસ ચેકિંગ યોજાઇ હતી, જેમાં 2015 બિનમાન્ય મુસાફરોના કેસ ઝડપી લેવામાં આવ્યા અને તેમની પાસેથી રૂ.14.49 લાખનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો.

નવેમ્બર 2025માં ટિકિટ ચેકિંગ દ્વારા 2.43 કરોડ રૂપિયાની આવક

નવેમ્બર 2025માં ટિકિટ ચેકિંગ દ્વારા 2.43 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત થઈ, જે 0.33 લાખ કેસ દ્વારા મેળવવામાં આવી છે. 2.35 કરોડ રૂપિયાના લક્ષ્યાંકથી 3.40% વધારે છે.

રેલવે પરિસરોને ગંદા કરનારા મુસાફરો દંડાયા

રેલવે પરિસરોને ગંદા કરનારા મુસાફરો સામે અભિયાન ચાલુ રાખતાં, ધારા 198 અંતર્ગત 349 કેસોમાં એન્ટી-લિટરિંગ અને એન્ટી-થૂંકવા માટેનો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો, જેની રકમ ₹0.68 લાખ છે.

વ્યવસાયીક પરિવહનને પ્રોત્સાહન

મંડળ રેલ પ્રબંધક (DRM) એ 27.11.2025ના રોજ કચ્છ વિસ્તારમાં રેલ લોજિસ્ટિક્સને વિકસિત કરવા અને માલવહનની અવરજવર મજબૂત કરવા માટે ગાંધીધામ ચેમ્બર ઑફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે બેઠક યોજી. જેનો લક્ષ્ય 50 મેટ્રિક ટન યાતાયાત પ્રાપ્ત કરવાનો છે.

બિન-ભાડા આવક (NFR)

નોન-ડિજિટલ જાહેરાત બોર્ડ અને હોર્ડિંગ્સ માટે ઈ-હરાજી દ્વારા ₹2.10 કરોડની સંપતિ ફાળવવામાં આવી. મહેસાણા રેલવે સ્ટેશન પર પાર્કિંગ સ્થળની 03 વર્ષની અવધિ માટે ઈ-હરાજી ₹0.31 કરોડના કરાર મૂલ્યે ફાળવવામાં આવી.

મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો

મહત્વપૂર્ણ છે કે, નવેમ્બર 2025માં મંડળમાંથી 34.90 લાખ મુસાફરોએ મુસાફરી કરી, જેના પરિણામે ₹152.59 કરોડની આવક પ્રાપ્ત થઈ, જે ગયા વર્ષના 125.28 કરોડ રૂપિયાની તુલનામાં 21.80%નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.

  1. અમદાવાદ રેલવે મંડળે કરી અધધ કમાણી, નવેમ્બર 2025માં રેકોર્ડ રૂ. 800 કરોડથી વધુની આવક મેળવી
  2. ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં દોડશે ભારત ગૌરવ ટૂરિસ્ટ ટ્રેન, આધ્યાત્મિક અને હેરિટેજ સ્થળોને જોવાનો અદભૂત લ્હાવો

TAGGED:

AHMEDABAD RAILWAY BOARD
AHMEDABAD RAILWAY BOARD EARNS
TICKET CHECKING
INDIAN RAILWAYS
AHMEDABAD RAILWAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.