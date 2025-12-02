અમદાવાદ રેલવે મંડળે કરી અધધ કમાણી, નવેમ્બર 2025માં રેકોર્ડ રૂ. 800 કરોડથી વધુની આવક મેળવી
અમદાવાદ રેલવે મંડળે નવેમ્બર 2025માં કુલ 806.68 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત કરી, જે ગયા વર્ષની આ જ મહિનાના પ્રદર્શન કરતાં 15.88% વધુ છે.
Published : December 2, 2025 at 6:55 PM IST
અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળે નવેમ્બર 2025માં ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી દર્શાવીને એક નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે. મંડળે નવેમ્બર 2025માં કુલ 806.68 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત કરી, જે ગયા વર્ષની આ જ મહિનાના પ્રદર્શન કરતાં 15.88% વધુ છે.
નવેમ્બર 2025ની સિદ્ધિઓ
- સર્વોત્તમ માલવહન આવક: મંડળે ₹628.68 કરોડની ઉત્તમ માલવહન આવક (Goods Revenue) હાંસલ કરી છે. આ નાણાકીય વર્ષના નવેમ્બર 2025 મહિનામાં અત્યાર સુધીનું સર્વોત્તમ પ્રદર્શન છે, જે નવેમ્બર 2024ની માલવહન આવક ₹554.65 કરોડ કરતાં 13.35% વધુ છે.
- OCH (અન્ય કોચિંગ આવક) માં મહત્વપૂર્ણ વધારો: અન્ય કોચિંગ (OCH) રાજસ્વ ₹25.50 કરોડ રહી, જે ગયા વર્ષે નવેમ્બર 2024 ની OCH રાજસ્વ ₹16.20 કરોડથી 57.41% વધુ છે.
- મુસાફર ટ્રાફિકમાં વધારો: નવેમ્બર 2025 માં મંડળમાંથી 34.90 લાખ મુસાફરોએ મુસાફરી કરી, જેના પરિણામે ₹152.59 કરોડનું આવક પ્રાપ્ત થઈ, જે ગયા વર્ષેના ₹125.28 કરોડની તુલનામાં 21.80% નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.
- ટિકિટ નિરીક્ષણ આવક: ટિકિટ નિરીક્ષણ આવકમાં પણ સુધારો થયો છે, જે ₹2.43 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષની ₹1.82 કરોડની સરખામણીએ 33.52% વધુ છે.
BDU (બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ યુનિટ)ના પ્રયાસો
બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ યુનિટ (BDU)ના અવિરત પ્રયાસોના પરિણામરૂપ, પાંચ માલ વહન ટર્મિનલોએ પોતાનો અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ માસિક માલ વહન આવકનો આંક નોંધાવ્યો છે.
- ચંડીસર (ATGC) ખાતે મેસર્સ અલ્ફા ટર્મિનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું GCT: ₹3.36 કરોડ.
- મેસર્સ નવકાર કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NCLW) નો GCT: ₹10.43 કરોડ.
- મેસર્સ કૉન્ટિનેન્ટલ વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશન (CWCJ) ન્હાવા શેવા: ₹5.29 કરોડ.
- સણોસરા માલ ટર્મિનલ (SNSR): ₹9.62 કરોડ
- શિરવા માલ ટર્મિનલ (SRVA): ₹11.37 કરોડ
નવી પરિવહન સ્ટ્રીમ અને નવીનતા
નવું ઉત્પાદન (New Commodity): પ્રથમ વખત ડેડિકેટેડ રેફ્રિજેરેટેડ “રીફર” કન્ટેનર રેકને સફળતાપૂર્વક MHPL–સાણંદથી પિપાવાવ બંદર માટે લોડ કરી રવાનગી અપાઈ, જેના પરિણામે ₹6.57 લાખનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.
નવું પ્રારંભિક બિંદુ (New Originating Point): ગાંધીધામ (GIMB) થી આજરા (AZA), એન.એફ. રેલવે માટે મિશ્રત માલનો નવો રેક લોડ કરવામાં આવ્યો, જેનાથી ₹85.75 લાખનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.
નવા એકમ નવી આવક:
- સાણોસરા પરથી નાગદા અને ગઢવા રોડ ખાનગી સાઇડિંગ માટે ઔદ્યોગિક મીઠાના ચાર રેક લોડ કરવામાં આવ્યા, જેના દ્વારા 2.34 કરોડનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.
- કાંડલા પોર્ટ અને કાંડલા પોર્ટ ડોક રેલ ટર્મિનલથી એનપીકે ખાતરના બાર રેકમાંમાંથી છ-છ રેક લોડ કરવામાં આવ્યા, જેના પરિણામે 5.30 કરોડ ની આવક થઈ.
- સનોસરા પરથી બે બેન્ટોનાઇટના રેક BOST વૈગનમાં રંગાળી (પૂર્વ તટીય રેલવે) તેમજ કરિગનુરુ (દક્ષિણ પશ્ચિમ રેલવે)ની પ્રાઇવેટ સાઇડિંગ માટે લોડ કરવામાં આવ્યા, જેના પરથી ₹1.30 કરોડનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.