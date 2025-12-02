ETV Bharat / state

અમદાવાદ રેલવે મંડળે કરી અધધ કમાણી, નવેમ્બર 2025માં રેકોર્ડ રૂ. 800 કરોડથી વધુની આવક મેળવી

અમદાવાદ રેલવે મંડળે નવેમ્બર 2025માં કુલ 806.68 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત કરી, જે ગયા વર્ષની આ જ મહિનાના પ્રદર્શન કરતાં 15.88% વધુ છે.

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળે નવેમ્બર 2025માં ઉત્કૃષ્ઠ કામગીરી દર્શાવીને એક નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે. મંડળે નવેમ્બર 2025માં કુલ 806.68 કરોડ રૂપિયાની આવક પ્રાપ્ત કરી, જે ગયા વર્ષની આ જ મહિનાના પ્રદર્શન કરતાં 15.88% વધુ છે.

નવેમ્બર 2025ની સિદ્ધિઓ

  • સર્વોત્તમ માલવહન આવક: મંડળે ₹628.68 કરોડની ઉત્તમ માલવહન આવક (Goods Revenue) હાંસલ કરી છે. આ નાણાકીય વર્ષના નવેમ્બર 2025 મહિનામાં અત્યાર સુધીનું સર્વોત્તમ પ્રદર્શન છે, જે નવેમ્બર 2024ની માલવહન આવક ₹554.65 કરોડ કરતાં 13.35% વધુ છે.
  • OCH (અન્ય કોચિંગ આવક) માં મહત્વપૂર્ણ વધારો: અન્ય કોચિંગ (OCH) રાજસ્વ ₹25.50 કરોડ રહી, જે ગયા વર્ષે નવેમ્બર 2024 ની OCH રાજસ્વ ₹16.20 કરોડથી 57.41% વધુ છે.
  • મુસાફર ટ્રાફિકમાં વધારો: નવેમ્બર 2025 માં મંડળમાંથી 34.90 લાખ મુસાફરોએ મુસાફરી કરી, જેના પરિણામે ₹152.59 કરોડનું આવક પ્રાપ્ત થઈ, જે ગયા વર્ષેના ₹125.28 કરોડની તુલનામાં 21.80% નો નોંધપાત્ર વધારો દર્શાવે છે.
  • ટિકિટ નિરીક્ષણ આવક: ટિકિટ નિરીક્ષણ આવકમાં પણ સુધારો થયો છે, જે ₹2.43 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષની ₹1.82 કરોડની સરખામણીએ 33.52% વધુ છે.
BDU (બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ યુનિટ)ના પ્રયાસો

બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ યુનિટ (BDU)ના અવિરત પ્રયાસોના પરિણામરૂપ, પાંચ માલ વહન ટર્મિનલોએ પોતાનો અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ માસિક માલ વહન આવકનો આંક નોંધાવ્યો છે.

  • ચંડીસર (ATGC) ખાતે મેસર્સ અલ્ફા ટર્મિનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડનું GCT: ₹3.36 કરોડ.
  • મેસર્સ નવકાર કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NCLW) નો GCT: ₹10.43 કરોડ.
  • મેસર્સ કૉન્ટિનેન્ટલ વેરહાઉસિંગ કોર્પોરેશન (CWCJ) ન્હાવા શેવા: ₹5.29 કરોડ.
  • સણોસરા માલ ટર્મિનલ (SNSR): ₹9.62 કરોડ
  • શિરવા માલ ટર્મિનલ (SRVA): ₹11.37 કરોડ

નવી પરિવહન સ્ટ્રીમ અને નવીનતા

નવું ઉત્પાદન (New Commodity): પ્રથમ વખત ડેડિકેટેડ રેફ્રિજેરેટેડ “રીફર” કન્ટેનર રેકને સફળતાપૂર્વક MHPL–સાણંદથી પિપાવાવ બંદર માટે લોડ કરી રવાનગી અપાઈ, જેના પરિણામે ₹6.57 લાખનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.

નવું પ્રારંભિક બિંદુ (New Originating Point): ગાંધીધામ (GIMB) થી આજરા (AZA), એન.એફ. રેલવે માટે મિશ્રત માલનો નવો રેક લોડ કરવામાં આવ્યો, જેનાથી ₹85.75 લાખનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.

નવા એકમ નવી આવક:

  • સાણોસરા પરથી નાગદા અને ગઢવા રોડ ખાનગી સાઇડિંગ માટે ઔદ્યોગિક મીઠાના ચાર રેક લોડ કરવામાં આવ્યા, જેના દ્વારા 2.34 કરોડનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.
  • કાંડલા પોર્ટ અને કાંડલા પોર્ટ ડોક રેલ ટર્મિનલથી એનપીકે ખાતરના બાર રેકમાંમાંથી છ-છ રેક લોડ કરવામાં આવ્યા, જેના પરિણામે 5.30 કરોડ ની આવક થઈ.
  • સનોસરા પરથી બે બેન્ટોનાઇટના રેક BOST વૈગનમાં રંગાળી (પૂર્વ તટીય રેલવે) તેમજ કરિગનુરુ (દક્ષિણ પશ્ચિમ રેલવે)ની પ્રાઇવેટ સાઇડિંગ માટે લોડ કરવામાં આવ્યા, જેના પરથી ₹1.30 કરોડનું આવક પ્રાપ્ત થઈ.
સંપાદકની પસંદ

