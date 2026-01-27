ETV Bharat / state

અમદાવાદ: નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ 2026-27 માટે 1200 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કર્યુ, જાણો ક્યાં કેટલો કરશે ખર્ચ ?

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા સને 2026-27 માટે રૂ.1200 કરોડના અંદાજપત્ર વાળું ડ્રાફ્ટ રજુ કરવામાં આવ્યું છે.

ર્ષ 2026-27 માટે સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા 1200 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું.
ર્ષ 2026-27 માટે સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા 1200 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 8:04 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 8:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: નવા વર્ષનો એક મહિનો પૂર્ણતાને આરે છે, ત્યારે વર્ષ 2026-27 માટે સ્કૂલ બોર્ડ દ્વારા 1200 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા આ બજેટમાં કઈ કઈ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે, તેને લઈને શાસનાધિકારી ડૉ.એલ.ડી.દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, સને 2026-27ના પ્રાથમિક કેળવણી ફંડના રૂ.1200 કરોડના અંદાજપત્ર વાળું ડ્રાફ્ટ રજુ કરવામાં આવ્યું છે.

જેમાં 87.03.% એટલે કે રૂ.1044.32 કરોડ જેટલી રકમ પગાર અને પેન્શન પાછળ ખર્ચ થશે, તથા વિદ્યાર્થી વિકાસ/શૈક્ષણિક અને શિક્ષકોને લગતી પ્રવૃતિઓ પાછળ 10.72 % એટલે કે 128.69 કરોડ અને શાળા અને માળખાકીય સુવિધાઓ પાછળ થનાર 2.25% એટલે કે 26.99 કરોડ ખર્ચ થનારૂ છે.

નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિએ 2026-27 માટે 1200 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કર્યુ (Etv Bharat Gujarat)

સ્કૂલ બોર્ડની સ્થાપનાની શતાબ્દી વર્ષની ઉજવણી દરમિયાન 'શતાબ્દીની શ્રેષ્ઠ 100 અનુપમ શાળાઓ' અને સદીના સિતારા 100 શિક્ષકોની પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જેઓને આગામી સમયમાં સન્માનિત કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જાણો ક્યાં કેટલો કરશે ખર્ચ ?
જાણો ક્યાં કેટલો કરશે ખર્ચ ? (Etv Bharat Graphics)

કેન્દ્ર રાજ્ય અને AMCના માળખાકીય કામો પૂર્ણ થશે શતાબ્દી વર્ષ અંતર્ગત શ્રેષ્ઠ 100 શાળાઓ વચ્ચે સ્પર્ધા થશે. બાકીની 353 શાળાઓને બેસ્ટ અનુપમ શાળાઓ બનાવવામાં આવશે. કોમનવેલ્થમાં સ્કૂલ બોર્ડના બાળકો વધુ આગળ વધે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. બાળકોને કોચિંગ આપવા માટે 10 કરોડનું આયોજન છે.

453માંથી 50 લાયબ્રેરીને અત્યાધુનિક બનાવવાનો પ્રયાસ છે. મુખ્યમંત્રી અલ્પાહાર યોજના વગેરે યોજનાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થયો છે. રમત-ગમત પ્રત્યે એક્ટિવ થાય અને કોમનવેલ્થમાં આગળ વધે તેવા કામ કરવામાં આવશે. ચાલુ વર્ષે 1000 ઓરડા અને 78 શાળાઓની કમગીરી પૂર્ણ થશે.

  1. કેન્દ્રીય બજેટ 2026: ખેડૂતોની આવક કેવી રીતે બમણી થશે? એક્સપર્ટે સરકારને કર્યા મહત્ત્વપૂર્ણ સૂચન
  2. બજેટ સત્ર: સરકારને ઘેરવા રણનીતિ બનાવશે કોંગ્રેસ, સોનિયા ગાંધી કરશે આગેવાની
Last Updated : January 27, 2026 at 8:17 PM IST

TAGGED:

SCHOOL BOARD BUDGET 2026
PRIMARY EDUCATION COMMITTEE
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
AHMEDABAD CORPORATION BUDGET 2026
SCHOOL BOARD BUDGET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.