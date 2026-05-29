અમદાવાદમાં 841 કરોડનો પ્રિ-મોન્સૂન પ્લાન છતાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત, લોકોએ કરી ફરિયાદ
ખાડિયા, દરિયાપુર અને સરસપુર-રખિયાલ જેવા વિસ્તારોમાં રહેવાસીઓએ પાણી ભરાવાની જૂની સમસ્યાઓ અંગે વ્યક્ત કરી ચિંતા.
Published : May 29, 2026 at 10:30 PM IST
અમદાવાદ : અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દર વર્ષે ચોમાસા પહેલા પ્રિ-મોન્સૂન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવે છે. વર્ષ 2026 માટે 841.45 કરોડ રૂપિયાના 37 પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આટલા મોટા બજેટ હોવા છતાં, અમદાવાદ શહેરમાં પાણીની સમસ્યા ઠેર-ઠેર જોવા મળે છે અને પ્રિ-મોન્સૂન પ્લાન ઘણી વખત ફેલ થઈ જાય છે. ચોમાસા પહેલા લોકો શું કહે છે, કેવી પરિસ્થિતિ ચોમાસામાં થાય છે અને કોર્પોરેશન દ્વારા શું કરવામાં આવી રહ્યું છે, ETVના હવાલેથી જાણો રિયાલિટી ચેક.
ખાડિયા વોર્ડ: જૂની ડ્રેનેજ લાઈન અને સાંકડી ગલીઓ
અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે તો, ખાડિયા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સેન્ટ્રલ ઝોનમાં આવે છે. જૂના શહેરનો વિસ્તાર હોવાથી વરસાદમાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યા થોડી વધારે રહે છે. અહીં જૂની ડ્રેનેજ લાઈન સિસ્ટમ નાખેલી છે, કાળીયાની ગલીઓ સાંકડી છે અને અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ લાઈન જૂની હોવાથી વરસાદમાં પાણીનો નિકાલ ધીમો પડે છે. કેચપીટમાં કચરો, પ્લાસ્ટિક અને પાંદડા ભરવાથી પાણી ઉભરાઈ જાય છે. ટોડિયા, ખાડિયા અને લાલ દરવાજા વિસ્તાર જમીનની સપાટીએ નીચે હોવાથી પાણી જમા થાય છે.
ખાડિયા વિસ્તારમાં રહેતા બીપીન પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, "સીટી વિસ્તારમાં વધારે પાણી ભરાતું નથી અને જો ભરાય છે તો થોડીવારમાં ખાલી થઈ જાય છે. ખાડિયામાં પણ ફટાફટ પાણી નીકળી જાય છે. ખાડિયામાં વર્ષો પહેલાની જૂની ડ્રેનેજ લાઈન છે."
દરિયાપુર વોર્ડ: 40-50 વર્ષ જૂની ડ્રેનેજ લાઈન
દરિયાપુર વોર્ડ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મધ્ય ઝોનના વોર્ડ નંબર 1માં આવે છે. જૂના શહેરનો નીચાણવાળો વિસ્તાર હોવાથી ભારે વરસાદમાં પાણી ભરાવવાની ફરિયાદ આ વિસ્તારમાં મળે છે. દરિયાપુર, રઘુનાથજી રોહિત, ઉધાન પાસે દરિયાખાન એરિયામાં 40-50 વર્ષ જૂની ડ્રેનેજ લાઈન છે, જેની સમતા હવે ઓછી પડે છે. આ વિસ્તારમાં સાંકડી ગલીઓમાં કચરો અને પ્લાસ્ટિક જલ્દી કેચપીટ બંધ કરી દે છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ચોમાસા પહેલા દરિયાપુર વોર્ડની તમામ સ્ટ્રોંગ વોટર લાઈન સાફ કરવામાં આવે છે અને ભારે વરસાદમાં ઝોનલ કંટ્રોલરૂમથી પંપિંગ મશીન મોકલવામાં આવે છે.
દરિયાપુર વિસ્તારના સામાજિક કાર્યકર અને સ્થાનિક અનિશ શેખે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે પણ ચોમાસો આવે છે, ત્યારે પાણી ભરાવવાની સમસ્યા અહીં જોવા મળે છે અને લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે. આ વખતે 841 કરોડનો પ્રિમોન્સૂન પ્લાન છે, તેમ છતાં દર વર્ષે દરિયાપુર વોર્ડમાં ગુટણ સુધી પાણી ભરાય છે. જ્યારે વધારે વરસાદ પડે છે, તો કલાકો સુધી પાણી અહીં ભરાયેલું રહે છે. કેચપીટ સાફ સફાઈ માટે પણ બજેટ સારી રીતે ઉપયોગમાં લેવાતું નથી."
દરિયાપુરના રહેવાસી સફ્ફાન શેખે જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે પણ વરસાદ થાય છે, તો અહીં ગટરમાંથી પાણી બેગ મારે છે. ઘણા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકાય એવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે."
સરસપુર રખિયાલ વોર્ડ: નીચાણવાળો વિસ્તાર અને મિલ વિસ્તારની સમસ્યા
અમદાવાદના ઇસ્ટ ઝોનમાં આવેલા સરસપુર રખિયાલ વોર્ડમાં પણ પાણીની ગંભીર સમસ્યા જોવા મળે છે. આ વિસ્તાર મિલ વિસ્તાર અને નીચાણવાળો હોવાથી ભારે વરસાદમાં પાણી ભરવાની ફરિયાદો મળે છે. સરસપુર રખિયાલ, વિરમગામ ચોકડી તરફનો વિસ્તાર આસપાસના વિસ્તાર કરતાં એક-બે ફૂટ નીચો છે. વરસાદનું પાણી કુદરતી રીતે અહીં જમા થાય છે. મિલ બંધ થયા પછી બનેલા ગીત વસાહતોમાં ડ્રેનેજ પહેલા જેટલી ક્ષમતા ધરાવતી નથી.
સરસપુર વિસ્તારમાં રહેતા બાબુભાઈ પટનીએ જણાવ્યું હતું કે, "સરસપુર વિસ્તારમાં દર વર્ષે ચોમાસામાં બહુ પાણી ભરાય છે. અવરજવરમાં બહુ તકલીફ પડે છે. આ વિસ્તારમાં શારદાબેન હોસ્પિટલ છે, ત્યાંથી પેશન્ટોને લઈ જવા અને લાવવામાં બહુ તકલીફ પડે છે. કમર સુધી પાણી રહે છે અને ત્રણ-ચાર દિવસ સુધી પાણી ભરાયેલું જ રહે છે."
પ્રિયા પંચાલે જણાવ્યું હતું કે, "હું સરસપુર ચાર રસ્તા પાસે રહું છું અને અહીં ચારે બાજુ પાણી ભરાઈ ગયા છે. દર વર્ષે બજેટ તો ફાળવવામાં આવે છે, પરંતુ સમસ્યાનો નિકાલ થતો નથી. હવે ફરી ચોમાસુ શરૂ થશે તો એવી જ પરિસ્થિતિ જોવા મળશે."
આંકડા અને તથ્યો
ઓગસ્ટ 2024ના વરસાદ પછી 32 નવા પાણી ભરાઈ રહેલા સ્થળો મળી આવ્યા હતા. કુલ વોટર લોગિંગની સંખ્યા 157 પર પહોંચી ગઈ હતી. શહેરનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ડ્રેનેજ ક્ષમતા વધી રહી નથી, જેના કારણે ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરાઈ જાય છે.
2024માં ઓગસ્ટમાં થયેલા વરસાદમાં 300થી વધુ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. 157 સ્થળોએ એક કલાકથી વધુ સમય માટે અને 10 સ્થળોએ એકથી ચાર દિવસ માટે પાણી ભરાઈ ગયું હતું. 2026માં પણ મોટાભાગના પ્રોજેક્ટ ચોમાસા પહેલા પૂર્ણ થશે કે નહીં, તે મોટો પ્રશ્ન છે. હાલમાં જ મે મહિનામાં થયેલા હળવા વરસાદથી વેજલપુર, નારણપુરા અને નવા વાડજમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા.
કોર્પોરેશનની તૈયારીઓ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 2026ના પ્રિમોન્સૂન પ્લાન અંતર્ગત ખાસ કરીને ડ્રેનેજ અને સ્ટ્રોંગ વોટર લાઈન નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. મધુમાલથી ગોપાલ ચોક, ઓઢવ, ભોપાલ અને ગુમામા ખાતે નવી લાઈન નાખવાનું કામ શરૂ થયું છે. અલગ-અલગ વિસ્તારમાં નવા કેચપીટ નાખવાનું કામ શરૂ છે. હાલમાં 4,328 નવા કેચપીટ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેની કુલ સંખ્યા 67,851 થશે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 50 તળાવોને જોડવામાં આવી રહ્યા છે. પશ્ચિમમાં 30 અને પૂર્વમાં 20 તળાવોને વરસાદી પાણીની લાઈનો સાથે જોડવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી વરસાદી પાણી તળાવમાં વહી જાય. 1 જૂનથી નવા રસ્તાઓ ખોદવાનું કામ બંધ કરવામાં આવશે અને ચાલુ કામ 15 દિવસમાં પૂર્ણ કરવાનો આદેશ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.
મચ્છર નિયંત્રણમાં સફળતા
મચ્છર નિયંત્રણના પ્રયાસોથી ડેન્ગ્યુના કેસોમાં 93%નો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 2025માં 1,591 કેસ નોંધાયા હતા, જ્યારે જાન્યુઆરીથી મે 2026 સુધીમાં 110 કેસ ડેન્ગ્યુના નોંધાયા છે. મચ્છર નિયંત્રણ માટે 274 ફોગિંગ મશીન સાથે 2,077 બિલ્ડીંગ સ્પોટ મળી આવ્યા છે અને 86 બાંધકામ સ્થળો પર દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. અમદાવાદના સાત ઝોન માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ડ્રોન દ્વારા ગુલાબ પ્લોટમાં મચ્છર ભગાડવા માટે ડ્રોન સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન યોજનાઓ બનાવે છે અને 841 કરોડનો રોકાણ કરે છે. મચ્છર નિયંત્રણ સફળ રહ્યું છે, પરંતુ ડ્રેનેજના કામમાં વિલંબ થાય છે અને જૂની ભૂલો વારંવાર થાય છે. શહેરના વિકાસ સાથે તાલમેલ રાખવા માટે માળખાગત સુવિધાઓ અપડેટ કરવામાં આવતી નથી, તેથી દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન આવી સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. આ વખતે કોર્પોરેશને ઘણી તૈયારીઓ કરી છે, પરંતુ શું તે ચોમાસા પહેલા પૂર્ણ થશે અને લોકોને રાહત મળશે, તે જોવાનું રહે છે.
આ પણ વાંચો...