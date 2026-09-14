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અમદાવાદનો પોશ વિસ્તાર સિંધુ ભવન જ પાણીમાં ગરકાવ, પ્રિ-મોનસુન કામગીરીના દાવા સામે સવાલ

અમદાવાદના સૌથી પોશ વિસ્તારમાં ગણાતા સિંધુભવન રોડ પર વરસાદ બાદ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ છે.

અમદાવાદનો પોશ વિસ્તાર સિંધુ ભવન જ પાણીમાં ગરકાવ
અમદાવાદનો પોશ વિસ્તાર સિંધુ ભવન જ પાણીમાં ગરકાવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 7:58 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના સૌથી પોશ વિસ્તારમાં ગણાતા સિંધુભવન રોડ પર વરસાદ બાદ જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ છે. સિંધુભવન રોડના મુખ્ય માર્ગો પર વરસાદી પાણી ભરાઇ જતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

અમદાવાદનો પોશ વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ

ચોમાસા દરમિયાન વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે આગોતરૂ આયોજન કરવામાં ન આવતા શહેરના મહત્ત્વના માર્ગો પર પાણી ભરાવાની સ્થિતિ યથાવત જોવા મળી રહી છે. સિંધુભવન રોડ જેવા પોશ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થતાં તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. વરસાદી પાણી રસ્તા પર ભરાઈ જતા વાહનચાલકોને પાણીમાંથી પસાર થવાની ફરજ પડી રહી છે. જેના કારણે વાહનવ્યવહારને પણ અસર થઈ રહી છે અને અનેક શહેરીજનોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

દર વર્ષે ચોમાસા પહેલાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રિ-મોન્સુન કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હોવાના દાવા કરવામાં આવે છે. જોકે, વરસાદ પડતા જ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાતા આ દાવાઓ પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા હોવાની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.

સિંધુભવન રોડ જેવા મહત્વના અને સતત ધમધમતા માર્ગ પર પાણી ભરાવાની સમસ્યા સામે આવતા હવે તંત્ર દ્વારા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કાયમી અને અસરકારક આયોજન ક્યારે કરવામાં આવશે તેવો સવાલ શહેરીજનોમાં ઉઠી રહ્યો છે.

અમદાવાદના મેયરના વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાયા

અમદાવાદમાં વરસેલા ભારે વરસાદને પગલે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાઈ છે ત્યારે શહેરના પ્રથમ નાગરિક મેયર હિતેશ બારોટના વિસ્તાર થલતેજમાં પણ લોકોના હાલ બેહાલ થયા છે. થલતેજના મલાવ તળાવ નજીક ભારે વરસાદના કારણે વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા સ્થાનિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકો સહિત સ્થાનિક લોકોને હાલાકી વેઠવી પડી હતી.

સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન મલાવ તળાવ નજીક વરસાદી પાણી ભરાય છે, તેમ છતાં સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ આવ્યું નથી. શહેરમાં અગાઉ વરસેલા પ્રથમ વરસાદ બાદ પણ તંત્ર દ્વારા પૂરતો બોધપાઠ લેવામાં આવ્યો ન હોવાનો આક્ષેપ સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે.

સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે કે થલતેજ વિસ્તારમાં વારંવાર સર્જાતી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ લાવવામાં આવે. વરસાદી પાણીના ઝડપી નિકાલ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે જેથી દર ચોમાસે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે.હવે સવાલ એ છે કે મેયરના જ વિસ્તારમાં દર વર્ષે સર્જાતી પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ ક્યારે આવશે? ભારે વરસાદ બાદ ફરી એકવાર તંત્રની પ્રિ-મોન્સુન કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે.

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