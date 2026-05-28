ETV Bharat / state

અમદાવાદ પોલીસની માનવતાભરી કામગીરી: ગુમ થયેલી નેપાળી બાળકી સુરક્ષિત પરિવારને પરત

ઘટના 27 મે, 2026ની રાત્રે ગીતામંદિર એસટી બસ સ્ટેશન ખાતે બની હતી.

અમદાવાદ પોલીસની માનવતાભરી કામગીરી: ગુમ થયેલી નેપાળી બાળકી સુરક્ષિત પરિવારને પરત
અમદાવાદ પોલીસની માનવતાભરી કામગીરી: ગુમ થયેલી નેપાળી બાળકી સુરક્ષિત પરિવારને પરત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેર પોલીસનું પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર સૂત્ર વધુ એક વખત સાકાર થયું છે. કાગડાપીઠ પોલીસે માત્ર 30 મિનિટમાં ગુમ થયેલી 11 વર્ષની નેપાળી બાળકીનો પત્તો લગાવી તેને તેના પરિવાર સાથે સુરક્ષિત રીતે મિલન કરાવ્યું હતું. આ ઘટનાએ પોલીસની સતર્કતા, માનવતા અને ઝડપી કામગીરીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

ઘટના 27 મે, 2026ની રાત્રે ગીતામંદિર એસટી બસ સ્ટેશન ખાતે બની હતી. નેપાળથી આવેલા એક પરિવાર દ્વારિકા જવા માટે બસમાં મુસાફરી કરી રહ્યો હતો. બસ અમદાવાદના ગીતામંદિર બસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચી ત્યારે પરિવારની 11 વર્ષની દીકરી બસમાંથી નીચે ઉતરી ગઈ હતી. જ્યારે તેની નાની બહેન અને માતા-પિતા બસમાં જ હતા. આ દરમિયાન બસ આગળ વધી ગઈ હતી.

અમદાવાદ પોલીસની માનવતાભરી કામગીરી: ગુમ થયેલી નેપાળી બાળકી સુરક્ષિત પરિવારને પરત (ETV Bharat Gujarat)

થોડા સમય બાદ પિતા પરિયાર ખકેન્દ્ર તેજમાનને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમની દીકરી બસમાં નથી. તેઓ ગભરાઈ ગયા અને બસ રોકાવવા માટે ડ્રાઇવરને બૂમો પાડી, પરંતુ ત્યાં સુધી બસ ઘણું અંતર કાપી ચૂકી હતી. પરિવાર બસમાંથી ઉતરી તાત્કાલિક ગીતામંદિર બસ સ્ટેશન પર પાછો પહોંચ્યો અને તમામ પ્લેટફોર્મ તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં બાળકીની શોધખોળ શરૂ કરી. જોકે બાળકી ક્યાંય મળી આવી નહોતી.

દીકરી ગુમ થતાં પરિવાર ભયભીત બની ગયો અને કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો. પરિવારજનોએ પોલીસને જણાવ્યું કે બાળકી માત્ર 11 વર્ષની છે અને તેને ગુજરાતી કે હિન્દી ભાષા પણ આવડતી નથી, જેના કારણે તેની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વધી ગઈ હતી.

બનાવની ગંભીરતા સમજી કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનના PI શક્તિસિંહ ગોહિલના માર્ગદર્શન હેઠળ તથા સેકન્ડ PI સોલંકીની દેખરેખમાં તાત્કાલિક અલગ-અલગ ટીમો બનાવી દેવામાં આવી. એક ટીમને આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ માટે અને બીજી ટીમને CCTV ફૂટેજ ચકાસવા માટે કામે લગાડવામાં આવી. ઉપરાંત નજીકના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોને તેમજ સોશિયલ મીડિયા માધ્યમો દ્વારા બાળકી અંગેની માહિતી પહોંચાડવામાં આવી.

પોલીસની ઝડપી અને સંકલિત કામગીરીનું પરિણામ એવું આવ્યું કે માત્ર 30 મિનિટની અંદર કાલુપુર PCR-33ને બાળકી મળી આવી. બાળકી રડતી હાલતમાં હતી અને ભાષાની અસમર્થતાને કારણે પોતાની ઓળખ આપી શકતી નહોતી. આ દરમિયાન વિજય વણઝારા નામના જાગૃત નાગરિકે પોલીસને જાણ કરી, જેના કારણે બાળકી સુધી પહોંચવું સરળ બન્યું.

ત્યારબાદ બાળકીને સુરક્ષિત રીતે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવી, જ્યાં પરિવારજનો સાથે તેનું ભાવુક મિલન થયું. દીકરીને સલામત જોઈ માતા-પિતાની આંખોમાં ખુશીના આંસુ આવી ગયા હતા. સમગ્ર પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ ભાવનાત્મક માહોલ સર્જાયો હતો.

કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનના PI શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, બાળકી ગુમ થયાની જાણ મળતા જ પોલીસે તેને અત્યંત સંવેદનશીલ અને ગંભીર મામલો માનીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. બાળકીને સ્થાનિક ભાષા આવડતી ન હોવાથી તેની સુરક્ષા સૌથી મોટી ચિંતા હતી. તેથી અલગ-અલગ ટીમો બનાવી સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવા, આસપાસના વિસ્તારોમાં શોધખોળ કરવા તેમજ અન્ય પોલીસ સ્ટેશનોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ટીમના સંકલિત પ્રયાસો અને એક જાગૃત નાગરિકની મદદથી બાળકીને માત્ર 30 મિનિટમાં શોધી કાઢી પરિવાર સાથે સુરક્ષિત રીતે મિલન કરાવવામાં સફળતા મળી હતી.

આ તકે દીકરીના પિતાએ પણ પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી અને આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

TAGGED:

AHMEDABAD POLICES HUMANE ACT
MISSING NEPALI GIRL
GIRL SAFELY
REUNITED WITH FAMILY
NEPALI GIRL REUNITED WITH FAMILY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.