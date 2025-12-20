ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં પોલીસકર્મી દ્વારા મહિલાને થપ્પડ મારવાનો આખો મામલો શું છે? વીડિયો સામે આવતા પોલીસકર્મી સામે શું કાર્યવાહી થઈ?

અંજલી ચાર રસ્તા પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક મહિલા રોંગ સાઈડમાં આવી રહી હતી, આથી ટ્રાફિક પોલીસે તેનું વાહન થોભાવીને લાઈસન્સ માગ્યું હતું.

પોલીસકર્મીએ મહિલાને લાફો માર્યો
પોલીસકર્મીએ મહિલાને લાફો માર્યો (ETV Bharat Gujarat)
Published : December 20, 2025 at 6:19 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં અંજલી ચાર રસ્તા પાસે ટ્રાફિક જવાન દ્વારા મહિલાને માર મારવાની ઘટનાને લઈને મોટો વિવાદ થયો છે. ટ્રાફિક પોલીસ જવાને ટુ-વ્હીલર લઈને જતી મહિલાને અટકાવીને તેને લાઈસન્સ બતાવવા માટે કહ્યું હતું. મહિલા ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ બતાવવા જતા ટ્રાફિક પોલીસ જવાનનું આઈકાર્ડ નીચે પડી ગયું હતું, આથી ઉશ્કેરાયેલા જવાને મહિલાને લાફો મારી દીધો હતો. સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. આ મામલે નાયબ પોલીસ કમિશનરે પોલીસકર્મી વિરુદ્ધ પગલા લીધા છે.

અમદાવાદ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અંજલી ચાર રસ્તા પર વાહન ચેકિંગ દરમિયાન એક મહિલા રોંગ સાઈડમાં આવી રહી હતી, આથી ટ્રાફિક પોલીસે તેનું વાહન થોભાવીને લાઈસન્સ માગ્યું હતું. વિગતો મુજબ મહિલા પોતાનું લાઈસન્સ બતાવવા જતા પોલીસ જવાનનું આઈ કાર્ડ નીચે પડી ગયું હતું, આથી તે ઉશ્કેરાયો હતો અને તેણે મહિલાના ટુ-વ્હીલરને લાત મારી અને બાદમાં મહિલાને પણ લાફો માર્યો હતો. જે સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો વાઈરલ થયો છે. આ સમગ્ર મામલો પાલડી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. મહિલાએ 112 પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમમાં કોલ કરીને પોલીસ બોલાવી હતી.

અમદાવાદમાં પોલીસકર્મીનો મહિલા પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસકર્મી સામે કયા પગલા લેવાયા?

ઘટનાનો વીડિયો X પર વાઈરલ થતા હવે અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અંજલી ચાર રસ્તા વાહન ચેકિંગ દરમિયાન રોંગ સાઈડમાં વાહન આવતા રોકતા જે બનાવ બનેલો, તે કિસ્સામાં બનાવને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈને નાયબ પોલીસ કમિશનર ટ્રાફિક (પશ્ચિમ) દ્વારા સંબંધિત પોલીસ કર્મચારીને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે.

શું છે વીડિયોમાં?

વીડિયોમાં દેખાય છે કે, પોલીસ જવાન મહિલાને કહી રહ્યો છે કે, તે મારું કાર્ડ કેમ નાખ્યું, આ બાદ બોલાચાલી થાય છે અને મહિલા પોલીસ પોલીસકર્મીને અપશબ્દ બોલે છે. જે બાદ પોલીસ જવાન અચાનક ઉશ્કેરાઈને મહિલાને લાફો મારે છે. તે આટલેથી ન અટકતા ફરી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે જોકે ત્યાં રહેલા અન્ય સાથી ટ્રાફિક જવાનો તેને પકડી રાખે છે. હુમલા બાદ અન્ય એક વીડિયોમાં મહિલા પોલીસ જવાનને અપશબ્દો બોલી રહી છે અને તેને વર્દી ઉતરાવી દેવાની પણ ધમકી આપતી દેખાય છે. આ હુમલામાં મહિલાને આંખના ઉપરના ભાગે ઈજા પહોંચતા લોહી નીકળ્યું હતું.

