ETV Bharat / state

34 વર્ષ સુધી જમીનમાં દટાયેલું રહસ્ય! DNA ટેસ્ટથી પોલીસે ઉકેલી અમદાવાદની ખૌફનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી

અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વૈજ્ઞાનિક તપાસ અને જૂના પુરાવાઓના આધારે આ હાઈપ્રોફાઈલ મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ભેદ ઉકેલી બે જીવિત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

34 વર્ષ સુધી જમીનમાં દટાયેલું રહસ્ય! DNA ટેસ્ટથી પોલીસે ઉકેલી અમદાવાદની ખૌફનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી
34 વર્ષ સુધી જમીનમાં દટાયેલું રહસ્ય! DNA ટેસ્ટથી પોલીસે ઉકેલી અમદાવાદની ખૌફનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં વર્ષ 1992માં થયેલી એક મહિલાની રહસ્યમય ગાયબ થવાની ઘટના આખરે 34 વર્ષ બાદ ખૂનની મિસ્ટ્રીમાં બદલાઈ છે. વર્ષો સુધી કોઈને ખબર નહોતી કે ફરજાના નામની મહિલા સાથે આખરે શું થયું હતું. પરિવાર માટે તે માત્ર ગુમ થયેલી મહિલા હતી, પરંતુ હવે DNA રિપોર્ટના આધારે ખુલાસો થયો છે કે ફરજાનાની નિર્દયતાથી હત્યા કરી તેના મૃતદેહને ઘરના ખાળ કુવામાં દાટી દેવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વૈજ્ઞાનિક તપાસ અને જૂના પુરાવાઓના આધારે આ હાઈપ્રોફાઈલ મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ભેદ ઉકેલી બે જીવિત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

પતિએ શા માટે કરી હતી પત્નીની હત્યા?
તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ફરજાના દેહવેપાર સાથે સંકળાયેલી હતી અને આ બાબતે તેનો પતિ શમશુદ્દીન સતત નારાજ રહેતો હતો. પરિવાર અને સમાજમાં થતી બદનામીથી કંટાળી ગયેલા શમશુદ્દીને પોતાના ભાઈ ઈકબાલ અને મિત્ર અબ્દુલ કરીમ સાથે મળીને ફરજાનાની હત્યાનો પ્લાન રચ્યો હતો.

34 વર્ષ સુધી જમીનમાં દટાયેલું રહસ્ય! DNA ટેસ્ટથી પોલીસે ઉકેલી અમદાવાદની ખૌફનાક મર્ડર મિસ્ટ્રી (ETV Bharat Gujarat)

ઘરમાં જ ખાડો ખોદીને દાટી લાશ
પોલીસ તપાસ અનુસાર, વર્ષ 1992ની એક મોડી રાત્રે ફરજાનાને વટવા વિસ્તારના કુતુબનગરમાં આવેલા શાલિયા બીબીના મકાનમાં બોલાવવામાં આવી હતી. જ્યાં ત્રણેય આરોપીઓએ મળીને ફરજાનાનું ગળું દબાવી તેની હત્યા કરી હતી. હત્યા બાદ કોઈને શંકા ન જાય તે માટે મૃતદેહને ઘરના ખાળ કુવામાં દાટી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વર્ષો સુધી આ રહસ્ય જમીનમાં દટાયેલું રહ્યું. સમય પસાર થતો ગયો, લોકો ઘટનાને ભૂલી ગયા, પરંતુ ફરજાનાના પરિવાર માટે તેનો કોઈ પત્તો ન મળવો સતત સવાલ બની રહ્યો હતો.

DNA ટેસ્ટથી સોલ્વ થયો કેસ
કેસ ફરી ખુલતા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે જૂના રેકોર્ડ, સ્થાનિક માહિતી અને ગુપ્ત બાતમીના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને કેટલાક માનવ અંગો અને હાડકાં મળ્યાં હતાં. ત્યારબાદ સૌથી મહત્વપૂર્ણ કડી તરીકે DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરજાનાના ભાઈના DNA સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા અને ફોરેન્સિક તપાસમાં મૃતદેહના અવશેષો સાથે મેચ થતા સમગ્ર કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો હતો.

હત્યાના કાવતરામાં શામેલ એક આરોપીનું મોત
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ ત્યારબાદ ફરજાનાના વતન ધોળકા પહોંચી હતી. જ્યાં પરિવારજનો અને જૂના ઓળખીતાઓના નિવેદનો લેવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન અનેક વર્ષો જૂની વિગતો બહાર આવતી ગઈ અને આખરે હત્યાની સંપૂર્ણ કડી પોલીસ જોડવામાં સફળ રહી. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે આ કેસ સાથે જોડાયેલી શાલિયા બીબીનું લગભગ 14 વર્ષ પહેલાં જ મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે. જ્યારે હત્યાના કાવતરામાં સામેલ અબ્દુલ કરીમનું પણ મોત થઈ ગયું છે. જોકે હાલ જીવિત રહેલા બે આરોપીઓ સામે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ACP ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ ખૂબ જ પડકારજનક હતો. કારણ કે ઘટના 34 વર્ષ જૂની હતી. છતાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, જૂના પુરાવા, સાક્ષીઓના નિવેદન અને DNA ટેક્નોલોજીની મદદથી આખી મર્ડર મિસ્ટ્રી ઉકેલી છે. વૈજ્ઞાનિક તપાસના કારણે વર્ષો જૂના ગુનામાં પણ આરોપીઓ સુધી પહોંચવું શક્ય બન્યું છે. 34 વર્ષ સુધી દટાયેલું આ રહસ્ય હવે બહાર આવ્યું છે અને ફરી એકવાર સાબિત થયું છે કે ગુનો કેટલો પણ જૂનો હોય, સત્ય એક દિવસ બહાર આવી જ જાય છે. ત્યારે હાલ પોલીસે આ મુદ્દે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત ગ્રામ્ય LCBનો મોટો સપાટો: 15થી વધુ ગુનાઓમાં નાસતી ફરતી ખૂંખાર 'મોહનીયા ગેંગ'નો મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 3 ઝડપાયા
  2. નવસારીમાં દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર પોલીસનો દરોડો, ત્રણ લલનાઓ સહિત 4 ઝડપાયા

TAGGED:

AHMEDABAD POLICE
AHMEDABAD MURDER MYSTRY
WOMAN MURDER CASE
અમદાવાદમાં મહિલાની હત્યા
AHMEDABAD 1992 MURDER MYSTRY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.