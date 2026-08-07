અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા શહેરભરમાં ચેકિંગ, કારમાંથી બિયર અને 350 કફ સિરપની બોટલ ઝડપાઇ
CP અનુપમસિંહ ગેહલોતની હાજરીમાં શહેરભરમાં મેગા ચેકિંગ; 150 પોઇન્ટ પર વાહન તપાસ
Published : August 7, 2026 at 1:32 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી હત્યા, મારામારી, લૂંટ, ગેરકાયદેસર દારૂના જથ્થા અને નશાકારક કફ સિરપના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા બાદ શહેર પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુરુવારે મોડી રાત્રે શહેરવ્યાપી નાઇટ ડોમિનેશન ડ્રાઇવ યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન સિંધુભવન રોડ પરથી કારમાંથી ચાર બિયર ટીન ઝડપાયા હતા, જ્યારે જમાલપુર વિસ્તારમાંથી એક કારમાંથી અંદાજે 350 કફ સિરપની બોટલો મળી આવતાં પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ
શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત, ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને વિવિધ ઝોનની પોલીસ ટીમો દ્વારા એકસાથે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરાયું હતું. રાત્રે 12થી 2 વાગ્યા દરમિયાન શહેરના 150થી વધુ મહત્વના પોઇન્ટ પર વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પોલીસકર્મીઓ અને વાહનો સાથે ડ્રાઇવ યોજાઈ હતી, જેમાં દારૂ પીને વાહન ચલાવનાર, શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ, હથિયાર સાથે ફરતા લોકો અને સ્ટંટબાજો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
સિંધુભવન રોડ પર અશ્વવિલા ચાર રસ્તા પાસે પોલીસ કમિશનરની હાજરીમાં કરાયેલા ચેકિંગ દરમિયાન GJ-27-ED-7355 નંબરની કિયા સોલ્ટસ કારમાંથી ચાર બિયર ટીન મળી આવ્યા હતા. આ મામલે ત્રણ યુવકો મિખિલ મનોજભાઈ, શુભમ મુકેશભાઈ અને પાર્થ વિજયભાઈ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
જમાલપુર ચાર રસ્તા પાસેથી કફ સિરપની બોટલ ઝડપાઇ
બીજી તરફ જમાલપુર ચાર રસ્તા નજીક એક શંકાસ્પદ હોન્ડાઈ i10 કારની તપાસ દરમિયાન અંદાજે 350 કફ સિરપની બોટલો મળી આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસ બાદ સમગ્ર જથ્થો કબજે કરી સંબંધિત કાયદા મુજબ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
ડ્રાઇવ દરમિયાન બહેરામપુરા, સરખેજ, દાણીલીમડા સહિતના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમોએ ખાસ કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. પોલીસનો કાફલો જોઈને અનેક અસામાજિક તત્વોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. અગાઉ 112 પર મળેલી ફરિયાદો અને ગુનાખોરીના હોટસ્પોટને ધ્યાનમાં રાખીને આ વિસ્તારોમાં વિશેષ નજર રાખવામાં આવી હતી.
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, "જો કોઈ નાગરિકોને હેરાન કરશે, મારામારી કરશે અથવા કોઈપણ પ્રકારની ગુનાખોરી અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાશે તો અમદાવાદ પોલીસ તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવા સંપૂર્ણ તૈયાર છે." તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરી હતી કે કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ કે મુશ્કેલી જણાય તો તાત્કાલિક 112 નંબર પર ફોન કરીને જાણ કરે. માહિતી આપનારની ઓળખ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આવી નાઇટ ડોમિનેશન ડ્રાઇવ અને કોમ્બિંગ ઓપરેશન આગામી દિવસોમાં પણ સતત ચાલુ રહેશે, જેથી શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બને અને ગુનાખોરી પર અસરકારક નિયંત્રણ મેળવી શકાય.
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