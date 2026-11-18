અમદાવાદને ડ્રગ્સમુક્ત કરવા પોલીસનું મેગા અભિયાન, NDPSના 951 લોકોના ડોઝિયર તૈયાર
અમદાવાદ પોલીસે છેલ્લા બે દિવસમાં NDPS કેસોમાં સંડોવાયેલા 951 લોકોને રાઉન્ડઅપ કર્યા છે અને ડ્રગ્સ વેચાણ ચાલુ રહેશે તો મિલકત જપ્ત કરવા કરવાની ચીમકી અપી.
Published : November 18, 2026 at 2:36 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરને ડ્રગ્સના નેટવર્કથી મુક્ત કરવા માટે અમદાવાદ પોલીસે વિશેષ અભિયાન હાથ ધર્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન NDPS (નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાઇકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ) સંબંધિત ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા 951 લોકોને પોલીસે છેલ્લા બે દિવસમાં રાઉન્ડઅપ કર્યા છે. આ કામગીરીમાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG), ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, શહેરના તમામ આઠ ઝોન અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો જોડાઈ હતી. રાઉન્ડઅપ કરાયેલા લોકોને પૂછપરછ માટે બોલાવી ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર કારોબારથી દૂર રહેવા અને આવી પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદમાં વર્ષ 2028ના અંત સુધીમાં ગુજરાતને ડ્રગ્સમુક્ત બનાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યાના થોડા દિવસોમાં જ પોલીસ દ્વારા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
951 લોકોના ડોઝિયર તૈયાર, પરિવાર અને રહેઠાણની વિગતો એકત્રિત
આ અંગે અમદાવાદના જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર શરદ સિંઘલે ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ડ્રગ્સ સંબંધિત ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા લોકો અને તપાસ દરમિયાન ઓળખાયેલા શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓના ડોઝિયર તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. કુલ 951 વ્યક્તિઓના સાચા મોબાઇલ નંબર, પરિવારજનોના સંપર્ક નંબર, રહેઠાણના સરનામાં અને પરિવારની પૃષ્ઠભૂમિ સહિતની વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી છે. આ ડેટાના આધારે પોલીસ હવે ડ્રગ્સના નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા લોકો પર સતત નજર રાખશે અને તેમની ગતિવિધિઓનું મોનિટરિંગ કરશે.
શહેરના 12થી 13 સ્થળોએ ડ્રગ્સ વેચાણની આશંકા, સપ્લાય ચેઇન સુધી તપાસ
પોલીસે અમદાવાદમાં ડ્રગ્સનું વેચાણ થતું હોવાની આશંકાવાળા 12થી 13 સ્થળોની ઓળખ કરી છે. આ સ્થળોએ તપાસ અને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ડ્રગ્સનું વેચાણ કરનારા લોકો ઉપરાંત તેનો સપ્લાય ક્યાંથી થાય છે અને શહેર સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે તે જાણવા સપ્લાય ચેઇનને પણ તપાસના દાયરામાં લેવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન તરફથી ડ્રગ્સના સપ્લાયની કડીઓ મળી છે. ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશના મંદસૌર અને રાજસ્થાનના ભવાની મંડી સાથેના સંભવિત કનેક્શનની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત પાનના ગલ્લાઓ અને શંકાસ્પદ કફ સિરપના વિતરણ નેટવર્ક પર પણ પોલીસ નજર રાખી રહી છે.
ડ્રગ્સના કારોબાર સાથે જોડાયેલી મિલકતો જપ્ત કરવાની ચેતવણી
પોલીસે રાઉન્ડઅપ કરાયેલા તમામ લોકોને ડ્રગ્સના ગેરકાયદેસર કારોબારથી દૂર રહેવા માટે અંતિમ ચેતવણી આપી છે. જો તેમ છતાં આવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહેશે તો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલી મિલકતો જપ્ત કરવા અને ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવા જેવી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF) અને સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા પણ દરોડા પાડવામાં આવશે. ડ્રગ્સના વેચાણ સામે કાર્યવાહી કરવામાં સ્થાનિક પોલીસકર્મીઓની બેદરકારી કે સંડોવણી સામે આવશે તો તેમની સામે સસ્પેન્શન સહિતની કડક કાર્યવાહી કરવાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે.
ટેલિગ્રામથી ડ્રગ્સનું ઓનલાઇન વેચાણ, ડાર્ક વેબની 10થી વધુ વેબસાઇટ્સ તપાસ હેઠળ
ડ્રગ્સના નેટવર્ક સામેની કાર્યવાહીની સાથે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઓનલાઇન ડ્રગ્સ વેચાણના નેટવર્કની પણ તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ દરમિયાન ટેલિગ્રામ પર એક ગ્રૂપની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેના મારફતે ગુજરાત બહાર ડ્રગ્સનું વેચાણ થતું હોવાની આશંકા છે. આ વ્યવહારોમાં UPI પેમેન્ટનો ઉપયોગ થતો હોવાની વિગતો સામે આવતાં આ મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ, થાઇલેન્ડ મારફતે ડ્રગ્સની હેરાફેરી સાથે સંકળાયેલી હોવાની આશંકાવાળી ડાર્ક વેબની 10થી વધુ વેબસાઇટ્સ પણ તપાસના દાયરામાં લેવામાં આવી છે. આમ, શહેરમાં ડ્રગ્સના સ્થાનિક વેચાણથી લઈને આંતરરાજ્ય સપ્લાય અને ઓનલાઇન નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ સ્તરે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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