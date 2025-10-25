ETV Bharat / state

અમદાવાદ: બોપલના ઝેફાયર ફાર્મ હાઉસમાં રેવ પાર્ટી પર પોલીસનો દરોડો: 20ની અટકાયત, મોટાભાગના આફ્રિકન વિદ્યાર્થીઓ

પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ઝેફાયર ફાર્મ હાઉસમાં વિદેશી નાગરિકોની હાજરીમાં દારૂ અને હૂક્કાની મહેફિલ યોજાવાની છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 4:48 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા ઝેફાયર ફાર્મ હાઉસમાં ચાલી રહેલી ગેરકાયદેસર દારૂની પાર્ટી પર ગઈકાલે મોડી રાત્રે દરોડો પાડીને 20 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી છે. ‘એન્યુઅલ પાર્ટી એન્ડ ગેટ-ટુગેધર’ના નામે આયોજિત આ પાર્ટીમાં NRI અને વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર હતા.

બાતમીના આધારે કાર્યવાહી:

પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ઝેફાયર ફાર્મ હાઉસમાં વિદેશી નાગરિકોની હાજરીમાં દારૂ અને હૂક્કાની મહેફિલ યોજાવાની છે. આ બાતમીના આધારે બોપલ પોલીસ સ્ટેશન, લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) અને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રૂપ (SOG)ની ટીમોએ ખાનગી ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસના એસપી ઓમ પ્રકાશ જાટે જણાવ્યું કે, પાર્ટીના પાસ વૉટ્સએપ ગ્રૂપ દ્વારા વેચાતા હતા. પોલીસે આ જ માર્ગનો ઉપયોગ કરીને પાસ ખરીદી, પાર્ટીમાં પ્રવેશ મેળવ્યો અને મોડી રાત્રે દરોડો પાડ્યો. આ પાર્ટી રાત્રે 8 વાગ્યાથી સવાર સુધી ચાલવાની હતી. પોલીસે રાત્રે 11 વાગ્યાથી સવારે 4 વાગ્યા સુધી આ કાર્યવાહી ચલાવી.

વિદેશી નાગરિકોની સંડોવણી:

અટકાયત કરાયેલા 20 વ્યક્તિઓમાંથી મોટાભાગના આફ્રિકા અને કેન્યાના નાગરિકો છે, જેઓ અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં રહે છે અને શહેરની યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કરે છે. પોલીસે પુષ્ટિ કરી કે આમાંથી મોટાભાગના ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ છે. સંબંધિત યુનિવર્સિટીઓને લેખિતમાં જાણ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

પાર્ટીનું આયોજન અને પાસની કિંમત:

પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે આ પાર્ટીનું આયોજન કેન્યાના નાગરિક જોન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પાર્ટીને મ્યુઝિક અને લાઇટ શોની થીમ સાથે ‘એન્યુઅલ ગેટ-ટુગેધર’ના નામે યોજવામાં આવી હતી.

પ્રવેશ માટે વિવિધ કિંમતના પાસ હતા:

  • સામાન્ય પાસ ₹2500
  • ‘અર્લીબર્ડ’ ₹700
  • ‘ડાયમંડ કેટેગરી’ ₹25,000

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ:

પોલીસે 20 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી, જેમાં આયોજકો, ફાર્મ હાઉસના માલિક અને દારૂ સપ્લાય કરનારાઓનો સમાવેશ છે:

  • આયોજકો: વિદેશી NRI સહિત અન્ય આયોજકો.
  • ફાર્મ હાઉસના માલિક: મિલન પટેલ (ફાર્મ હાઉસ એક દિવસ માટે ભાડે આપેલું).
  • દારૂ સપ્લાય કરનારા: અનંત રાજેન્દ્ર કપિલ અને આતિશ કાંતિલાલ જાડેજા (બંને મોટેરા).

અનંત અને આતિશે જણાવ્યું કે દારૂનો જથ્થો અમદાવાદમાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, જેને સંતાડી રાખીને પાર્ટી શરૂ થયા બાદ સર્વ કરાયો.

વધુ કાર્યવાહી અને જપ્ત મુદ્દામાલ:

ઘટનાસ્થળે 70-80 લોકો હાજર હતા. પોલીસે બ્રેથ એનાલાઇઝરથી તપાસ કરતાં 15 લોકો નશામાં મળ્યા. 51 દારૂની બોટલો સહિત ₹7 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો. હૂક્કાઓ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)માં તપાસ માટે મોકલાયા છે, જેથી નશાકારક પદાર્થની હાજરીની ચકાસણી થઈ શકે.

તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશનની કલમો અને કાવતરાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધાઈ, કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે.

