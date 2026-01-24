ETV Bharat / state

અમદાવાદ પોલીસની સરાહનીય કામગીરી, ખાડીયા પોલીસે ગુમ થયેલો શ્વાન માલિકને કર્યો પરત

Published : January 24, 2026 at 7:59 PM IST

અમદાવાદ : પોલીસ આમ તો ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને અંકુશમાં લાવવાનું કામ કરે છે, પરંતુ જ્યારે પોલીસ માનવીય અભિગમ સાથે કાર્ય કરે છે, ત્યારે આવી કામગીરી સમાજ માટે પ્રેરણારૂપ બને છે. અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાંથી આવી જ એક પ્રશંસનીય ઘટના સામે આવી છે, જેને લઈ લોકો ખાડિયા પોલીસની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

ખાડિયા વિસ્તારમાં એક શ્વાન પોલીસને મળ્યો હતો. શ્વાન ખોવાયેલો ન હોવા છતાં તેની સુરક્ષા અને સંભાળ રાખવા ખાડિયા પોલીસે તરત જ પગલાં લીધા અને બાદમાં શ્વાનના મૂળ માલિકને શોધવા માટે સ્થાનિક સ્તરે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

પોલીસ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂછપરછ કરવામાં આવી, સ્થાનિક લોકોનો સંપર્ક સાધવામાં આવ્યો અને જરૂરી ચકાસણી બાદ શ્વાનના સાચા માલિકની ઓળખ કરવામાં આવી. આ તમામ ઔપચારિકતા પૂર્ણ કર્યા બાદ શ્વાનને તેના મૂળ માલિકને સુરક્ષિત રીતે સોંપવામાં આવ્યો હતો.
"પોલીસ વિભાગ માત્ર ગુનાખોરી રોકવાનું કામ જ નથી કરતો, પરંતુ સમાજ પ્રત્યે માનવીય ફરજ પણ નિભાવે છે. મળેલા શ્વાનને સુરક્ષિત રાખીને તેના મૂળ માલિક સુધી પહોંચાડવું પણ પોલીસની જવાબદારીનો જ ભાગ છે." - એસ.જે.ભાટીયા, પી.આઈ, ખાડિયા પોલીસ મથક

પોલીસ વિભાગની આ માનવીય અને સંવેદનશીલ કામગીરીથી સ્થાનિક લોકોમાં આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો કહે છે કે આવી ઘટનાઓથી પોલીસ વિભાગ અને જનતા વચ્ચે વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બને છે અને સમાજમાં સકારાત્મક સંદેશો જાય છે.

