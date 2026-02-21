ETV Bharat / state

અમદાવાદ પોલીસે માનવતા મહેકાવી: અમરેલીનો પરિવાર રિક્ષામાં રૂપિયા ભરેલી થેલી ભૂલ્યો, પોલીસે પરત અપાવી

અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદનો એક પરિવાર સારવાર અર્થે અમદાવાદ આવ્યો હતો. તેઓ K.D. Hospital ખાતે સારવાર પૂર્ણ કરીને ગીતામંદિર બસ સ્ટેન્ડ તરફ રવાના થયા હતા.

પોલીસે મુસાફરને રીક્ષામાં ભુલેલા પૈસા પરત અપાવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 8:39 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મીઓએ ફરી એકવાર ખાખીનું ગૌરવ વધાર્યું છે. અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટના માનવતા, નિષ્ઠા અને ટેકનોલોજી આધારિત તપાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની છે.

અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદનો એક પરિવાર સારવાર અર્થે અમદાવાદ આવ્યો હતો. તેઓ K.D. Hospital ખાતે સારવાર પૂર્ણ કરીને ગીતામંદિર બસ સ્ટેન્ડ તરફ રવાના થયા હતા. રસ્તામાં ‘ભૂતની આંબલી’ નજીક રિક્ષામાંથી ઉતરતી વખતે ઉતાવળમાં તેમની બેગ રિક્ષામાં જ રહી ગઈ. આ બેગમાં સારવાર સંબંધિત મહત્વની હોસ્પિટલ ફાઈલો સાથે ₹1,50,000 જેટલી રોકડ રકમ હતી. જીવનમૂડી સમાન રકમ અને જરૂરી દસ્તાવેજો ગુમાતા પરિવાર ભારે ચિંતામાં મુકાઈ ગયો હતો.

પરિવારે તાત્કાલિક ખાડીયા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી. ફરિયાદ મળતા જ ASI મહેન્દ્રભાઈ દાજીરાવ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જયપાલસિંહે ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી. રિક્ષાનો નંબર યાદ ન હોવાથી પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોના આશરે 15 જેટલા CCTV ફૂટેજની ઝીણવટભરી તપાસ કરી. ટેકનોલોજીની મદદથી રિક્ષાનો નંબર ટ્રેસ કરવામાં આવ્યો અને રિક્ષાચાલકનો તુરંત સંપર્ક સાધવામાં આવ્યો.

રિક્ષાચાલકને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી બેગની સંપૂર્ણ ખરાઈ કર્યા બાદ રોકડ રકમ અને હોસ્પિટલની તમામ ફાઈલો મૂળ માલિકને હેમખેમ પરત સોંપવામાં આવી. પોતાની મહેનતની કમાણી અને સારવાર માટે રાખેલી રકમ પરત મળતા પરિવાર ગદગદિત થઈ ગયો અને ખાડિયા પોલીસના અધિકારીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો.

ખાડિયા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સંજય ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે, નાગરિકો કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના બને ત્યારે ગભરાયા વિના તુરંત પોલીસનો સંપર્ક કરે તો ઝડપી કાર્યવાહી શક્ય બને છે. CCTV અને આધુનિક તપાસ પદ્ધતિઓના કારણે ગુમાવેલી વસ્તુઓ ટૂંકા સમયમાં પરત મેળવવી શક્ય બને છે. પોલીસ હંમેશા નાગરિકોની સેવા અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આ ઘટના સાબિત કરે છે કે પોલીસ અને નાગરિકો વચ્ચે વિશ્વાસ અને સહકાર હોય તો કોઈ પણ મુશ્કેલીનો ઝડપી ઉકેલ શક્ય છે. ખાડિયા પોલીસની આ કામગીરી ખાખીના માનને નવી ઊંચાઈએ લઈ ગઈ છે.

