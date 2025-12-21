ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં પોલીસકર્મીને બેફામ ગાળો બોલનાર યુવતી સામે વધુ એક FIR થઈ, મહિના પહેલા પણ કરી હતી બબાલ

પોલીસકર્મીને જાહેરમાં અપશબ્દો કહીને વર્દી ઉતારી દેવાની ધમકી આપનાર યુવતી બંસરી ઠક્કર વધુ એક મુશ્કેલીમાં ફસાઈ છે.

બંસરી ઠક્કર સામે વધુ એક ફરિયાદ
બંસરી ઠક્કર સામે વધુ એક ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 21, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: શહેરના અંજલી ચાર રસ્તા પર ટ્રાફિક પોલીસ જવાનના લાફા પ્રકરણ બાદ પોલીસકર્મીને જાહેરમાં અપશબ્દો કહીને વર્દી ઉતારી દેવાની ધમકી આપનાર યુવતી બંસરી ઠક્કર વધુ એક મુશ્કેલીમાં ફસાઈ છે. યુવતીનો પોલીસકર્મી સાથે દુર્વ્યવહાર કરતો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ ટ્રાફિક શાખામાં ફરજ બજાવતા અન્ય એક મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલે તેની સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે.

મહિલા પોલીસકર્મીએ યુવતી સામે ફરિયાદ કરી
ફરિયાદની વિગતો મુજબ, 14 નવેમ્બરે ટ્રાફિક શાખામાં ફરજ બજાવતા મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ શ્રદ્ધાબેન શ્યામલ બિટ પર હાજર હતા. દરમિયાન GJ-01-XV-7614 ટુવ્હીલરના મહિલા ચાલકે હેલ્મેટ પહેરેલું ન હોવાથી મેમો આપવા જતા ગંદી ગાળો બોલીને ગેરવર્તન કર્યું હતું અને 'હું બંસરી હાઈકોર્ટની વકીલ છું તને કોર્ટમાં જોઈ લઈશ અને તને રોડ ઉપર લાવી દઈશ અને તારી વર્દી ઉતારી દઈશ' એવી ધમકી આપી હતી. ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ મુજબ, યુવતીએ આટલેથી ન અટકીને જાહેરમાં અપશબ્દો બોલીને ગેરવર્તન કર્યું હતું.

મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ફરિયાદના આધારે બંસરી ઠક્કર વિરુદ્ધ 21 ડિસેમ્બરે "એન" ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહીતા-2023ની કલમ- 221, 296(બી), 351(1) તથા મોટર વ્હિકલ એકટની કલમ- 194(ડી) મુજબ ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલી છે. બંસરી નામના મહિલા વિરૂધ્ધ આજરોજ બીજો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે.

પોલીસકર્મીને અપશબ્દો બોલતા બંસરી સામે ગુનો નોંધાયો હતો
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ પહેલા અંજલી ચાર રસ્તા પાસે ટ્રાફિક પોલીસ જવાન દ્વારા મહિલા બંસરી ઠક્કરને થપ્પડ મારવાનો બનાવ બન્યો હતો. જેનો વીડિયો સામે આવ્યા હતો. ટ્રાફિક પોલીસ જવાને ટુ-વ્હીલર લઈને જતી યુવતીને અટકાવીને તેને લાઈસન્સ બતાવવા માટે કહ્યું હતું. જોકે યુવતીએ સામે પોલીસને આઈકાર્ડ બતાવવા કહ્યું હતું અને બાદમાં પોલીસનું કાર્ડ ફેંકી દીધું હતું. જે બાબત વીડિયોમાં કેદ થઈ હતી. આથી ઉશ્કેરાયેલા જવાને યુવતીને લાફો મારી દીધો હતો. સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ હતી. આ મામલે નાયબ પોલીસ કમિશનરે પોલીસકર્મીને સસ્પેન્ડ કરી દીધો હતો. બીજી તરફ યુવતીએ પોલીસકર્મીને અપશબ્દો બોલીને વર્દી ઉતારી દેવાની ધમકી પણ આપી હતી જેના આધારે "એન” ડિવિઝન ટ્રાફિક પો.સ્ટે.માં તેની વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહીતા-2023ની કલમ-281, 221, 296(બી), 351(૧) તથા મોટર વ્હિકલ એકટની કલમ- 177, 184 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.

