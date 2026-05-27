દારૂબંધી પર અમદાવાદ પોલીસનો મેગા સ્ટ્રાઈક: 2.31 કરોડનો વિદેશી દારૂ રોડ રોલરથી કર્યો નાશ
આ સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન કુલ 92 ગુનાઓમાં જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : May 27, 2026 at 4:38 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં દારૂબંધીના કાયદાને વધુ કડક અને અસરકારક બનાવવા માટે ઝોન-7 પોલીસે મેગા એક્શન હાથ ધર્યું છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પ્રોહિબિશનના ગુનાઓમાં ઝડપાયેલા કરોડો રૂપિયાના વિદેશી દારૂનો જાહેરમાં નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ કમિશનર અને સંયુક્ત પોલીસ કમિશનરના માર્ગદર્શન હેઠળ ઝોન-7 અંતર્ગત એલિસબ્રિજ, વેજલપુર, સરખેજ, વાસણા, સેટેલાઇટ, આનંદનગર અને બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા છેલ્લા સમયગાળા દરમિયાન પ્રોહિબિશનના કેસોમાં જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલને કોર્ટની મંજૂરી બાદ નાશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન કુલ 92 ગુનાઓમાં જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં ભારતીય બનાવટના ઈંગ્લિશ દારૂ, વિદેશી દારૂ, બિયર ટીન તેમજ ક્વાર્ટર બોટલો સહિત કુલ 80 હજાર 896 નંગ દારૂનો સમાવેશ થતો હતો. પોલીસના આંકડા મુજબ નાશ કરાયેલા દારૂની કુલ કિંમત રૂપિયા 2 કરોડ 31 લાખ 72 હજાર 948 જેટલી નોંધાઈ છે.
ઝોન 7 DCP શિવમ વર્માએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ શહેરમાં દારૂબંધીના કાયદાનો કડક અમલ થાય અને ગુનેગારોમાં કાયદાનો ભય બેસે તે માટે સતત ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને તહેવારો દરમિયાન ગેરકાયદેસર દારૂની હેરફેર રોકવા માટે પોલીસ સતર્ક છે.
આજે સરખેજ વિસ્તારમાં ઉજાલા સર્કલથી સનાથલ સર્કલ વચ્ચે આવેલા સર્વિસ રોડ ઉપર ખુલ્લી જગ્યામાં વિશાળ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા તમામ મુદ્દામાલને એકત્રિત કરીને ખુલ્લા મેદાનમાં ગોઠવાયો હતો અને ત્યારબાદ રોડ રોલર ફેરવી દારૂની બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ દારુનાશ કાર્યવાહી દરમિયાન ઝોન-7ના DCP, SDM, “એન” ડિવિઝનના ACP, વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના PI તેમજ નશાબંધી અને આબકારી વિભાગના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર પ્રક્રિયાને કાયદેસરની અને પારદર્શક બનાવવા માટે તમામ વિભાગોના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યાં હતાં.