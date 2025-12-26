અમદાવાદ: પોલીસ કમિશ્નર મલિક પહોંચ્યા ભદ્ર, ટ્રાફિકને લઈને વેપારીઓ સાથે કરી વાતચીત
ત્રણ મહિના પહેલા વ્યાપક ટ્રાફિકની ફરિયાદો હતી આજે સમગ્ર વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરી વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી.
Published : December 26, 2025 at 2:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિક આજે અમદાવાદના ભદ્રકાળી મંદિર અને તેની પાસે ભદ્ર પ્લાઝાની વિઝીટ કરી હતી. તેમણે ત્યાંના લોકોને પૂછ્યું હતું કે, અહીંયા ટ્રાફિક થાય છે કે નહીં? ત્રણ મહિના પહેલા વ્યાપક ટ્રાફિકની ફરિયાદો હતી આજે સમગ્ર વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કરી વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી.
આ મુદ્દે અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે જણાવ્યું હતું કે, અમે ત્રણેક મહિના પહેલા ભદ્રકાળી મંદિર વિસ્તારમાં વિઝીટ કરી હતી અને તે સમયે અહીંયા ટ્રાફિકની બહુ જ ગંભીર સમસ્યાઓની અમારી પાસે આવી હતી. કેમ કે આપણે સૂચના આપીએ છીએ પરંતુ અમુક દિવસે એ લોકો હટી જતા હતા અને ફરી અહીંયા દબાણો કરતા હતા, ફેરીયાઓ ફરી બેસી જતા હતા. ટ્રાફિકની મોટી સમસ્યાઓ થતી હતી અને ફરીથી આપણે કડક સૂચના આપી હતી. અમે જાતે દરેક જગ્યાની વિઝીટ કરી હતી. આજે ફરી અમે અહીંયા ટ્રાફિકની પોઝીશન જોવા માટે આવ્યા અને આજે ખુશીથી કહી શકીએ કે ખરેખર અહીંયા ટ્રાફિકની જે સમસ્યાઓ હતી તેમાં રાહત છે અને પથારાવાળાઓને પણ બીજી જગ્યા ખસેડી દીધા છે, અમે દુકાનવાળાઓ સાથે પણ ચર્ચા કરી હતી અને એમને પૂછ્યું હતું કે આજે સીપી આવ્યા છે તેના કારણે તો આ બધાને નહીં હટાવવામાં આવ્યા ને? પરંતુ વેપારીઓએ જવાબ આપ્યો હતો કે બે ત્રણ મહિનાથી અહીંયા ટ્રાફિકની સમસ્યા ઓછી થઈ ગઈ છે અને વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે.
શહેરમાં થતા ટ્રાફિક પર પોલીસ કમિશ્નર જી.એસ મલિકે જણાવ્યું હતું કે, સુભાષ બ્રિજ બંધ કર્યા બાદ વાડજ ખાતે સર્જાતી ટ્રાફિકની સમસ્યા માટે પોલીસે વધારાના ટ્રાફિક પોલીસ તૈનાત કર્યા છે. શહેરમાં અનેક બ્રિજો નિર્માણાધિન છે જેને કારણે પણ ટ્રાફિક થાય ત્યાં પણ ટ્રાફિક પોલીસ રાખવામાં આવી છે, જેથી ટ્રાફિકના લોકોને હાલાકી ના પડે.
