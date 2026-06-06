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અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ મલિક ગુજરાતના નવા DGP બન્યા

જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક મૂળ હરિયાણાના વતની છે અને તેઓ 1993 બેચના IPS અધિકારી છે.

જી.એસ મલિક
જી.એસ મલિક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 3:14 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના પોલીસ કમિશનરને ગુજરાતના નવા પોલીસ વડા બનાવવામાં આવ્યા છે. ગૃહ વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરીને જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહ મલિકને પોલીસ વડા બનાવવામાં આવ્યા છે. જી.એસ મલિક 1993ની બેચના IPS અધિકારી છે. હાલમાં ડૉ. કે.એલ.એન રાવ ઈન્ચાર્જ DGP તરીકે ચાર્જ સંભાળી રહ્યા હતા. તેમની જગ્યાએ જી.એસ મલિક કાયમી DGP તરીકેનો ચાર્જ સંભાળશે.

જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક મૂળ હરિયાણાના વતની છે અને તેઓ 1993 બેચના IPS અધિકારી છે. તેમણે કારકિર્દીની શરૂઆત કચ્છમાં ASP તરીકે કરી હતી. તેઓ હાલમાં ગુજરાત IPS એસોસિએશનના પ્રમુખ પણ છે.

અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ મલિક ગુજરાતના નવા પોલીસ વડા બન્યા
અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર જી.એસ મલિક ગુજરાતના નવા પોલીસ વડા બન્યા (Gujarat Home Department)

જી.એસ મલિકે ગુજરાતમાં અમદાવાદ, વડોદરા, ગાંધીનગર, નર્મદા અને ભરૂચ સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળી છે. ભરૂચ SP તરીકે ફરજ દરમિયાન અનેક ચર્ચાસ્પદ અને મહત્વના કાયદાકીય પગલાં લીધા હતા.

તેમણે કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ (CISF)માં (ADG North) તરીકે સેવા આપી હતી. અગાઉ બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સના ગુજરાત ફ્રન્ટિયર IG તરીકે પણ ફરજ બજાવી હતી. BSFના DG બાદ તેઓ અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર બન્યાં હતા અને હવે તેઓ રાજ્યના DGP બન્યા છે.

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TAGGED:

GUJARAT NEW DGP
AHMEDABAD POLICE COMMISSIONER
GS MALIK
GUJARAT DGP
GUJARAT NEW DGP

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