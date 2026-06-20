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અમદાવાદમાં સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ ઝડપાઈ, 500થી વધુ CCTV ખંગાળી પોલીસને મળી સફળતા

પોલીસે શહેરભરના 500થી વધુ CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી.

અમદાવાદમાં સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ ઝડપાઈ
અમદાવાદમાં સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 4:50 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ એલસીબી ઝોન-1 ટીમે શહેરમાં સતત ચેન સ્નેચિંગની ઘટનાઓને અંજામ આપતા ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. નવરંગપુરા વિસ્તારમાં મહિલાની સોનાની ચેન તોડી ફરાર થયેલા બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, જેના આધારે પોલીસે તપાસ આગળ ધપાવી હતી.

પોલીસે શહેરભરના 500થી વધુ CCTV ફૂટેજની તપાસ કરી આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને માનવ સૂત્રોની મદદથી પાલડીના નારાયણનગર વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવી પંકજ પરમાર અને લક્ષ્મણસિંહ ચૌહાણને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.

અમદાવાદમાં સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓ ચેન સ્નેચિંગ માટે ખાસ આયોજન કરતા હતા. ગુનાને અંજામ આપતી વખતે બાઇકની નંબર પ્લેટ બદલી નાખતા તેમજ હેલ્મેટ અને રૂમાલથી પોતાની ઓળખ છુપાવતા હતા. આરોપીઓ મંદિર અને દેરાસર આસપાસ રેકી કરી સોનાની ચેન પહેરેલા લોકો પર નજર રાખતા અને તક મળતા જ ચેન તોડી ફરાર થઈ જતા હતા.

DCP ઝોન-1 ડૉ. હર્ષદ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન નવરંગપુરા, સાબરમતી, શાહીબાગ, મણિનગર, ખોખરા અને રાણીપ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં નોંધાયેલા કુલ 6 ચેન સ્નેચિંગના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. મુખ્ય આરોપી પંકજ પરમાર સામે અગાઉથી ચેન સ્નેચિંગ અને વાહન ચોરી સહિતના 10થી વધુ ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.

અમદાવાદમાં સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ ઝડપાઈ
અમદાવાદમાં સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ ઝડપાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં વધુ એક મહત્વનો ખુલાસો થયો છે કે ચોરી કરેલી સોનાની ચેન આરોપીઓ આશાબેન ઠક્કરને વેચતા હતા. આશાબેન ઠક્કર વિરુદ્ધ પણ અગાઉ ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. નોંધનીય છે કે તેમના પતિનું ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં કસ્ટડીયલ મોત થયું હતું.

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી અંદાજે રૂ. 2.81 લાખનો મુદ્દામાલ, રોકડ રકમ, મોબાઇલ ફોન અને ગુનામાં વપરાયેલી પલ્સર મોટરસાયકલ કબજે કરી છે. હાલ નવરંગપુરા પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવણી અંગે પૂછપરછ ચાલુ રાખી છે.

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TAGGED:

AHMEDABAD NEWS
CHAIN SNATCHING GANG
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સિરિયલ ચેન સ્નેચિંગ ગેંગ
CHAIN SNATCHING GANG

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