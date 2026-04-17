ETV Bharat / state

અમદાવાદ રિંગ રોડ પરથી ઝડપાયો બાઈક ચોર, શહેરભરના 19 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો

આરોપી પાસેથી કુલ 23 મોટર સાયકલ, અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 5,65,200નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 17, 2026 at 10:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં વાહન ચોરીના ગુનાઓ પર અંકુશ લાવવા સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસને મહત્વપૂર્ણ સફળતા મળી છે. છેલ્લા એક વર્ષથી શહેરમાં બાઇક ચોરી કરતા રીઢા આરોપીને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી પાસેથી કુલ 23 મોટર સાયકલ, અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 5,65,200નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

પોલીસ કમિશનર તથા સંયુક્ત પોલીસ કમિશનરના માર્ગદર્શન હેઠળ, શહેરમાં વાહન ચોરીના બનાવો અટકાવવા માટે CCTV કેમેરા તથા ડીકોય ઓપરેશન જેવી કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તે અનુસંધાને ઝોન-1ના નાયબ પોલીસ કમિશનર તથા સહાયક પોલીસ કમિશનરના માર્ગદર્શન હેઠળ સોલા હાઇકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર કે.એન. ભુકણ અને તેમની ટીમે સફળ કામગીરી કરી.

સોલા વિસ્તારમાં થયેલી બાઇક ચોરીના ગુનાની તપાસ દરમ્યાન CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. હ્યુમન સોર્સ દ્વારા મળેલી બાતમીના આધારે એસ.પી. રિંગ રોડ પાસે અદાણી પેટ્રોલ પંપ નજીક સર્વિસ રોડ પરથી એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિને મોટરસાયકલ સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.

ડૉ હર્ષદ પટેલે DCP ઝોન-1 એ જણાવ્યું હતું કે, પુછપરછ દરમિયાન આરોપીએ બાઇક ચોરીની કબૂલાત કરી હતી. વધુ પૂછપરછમાં આરોપીએ અન્ય અનેક બાઇક ચોરીના ગુનાઓ પણ કર્યા હોવાની માહિતી આપી હતી. પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરતાં અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કુલ 19 બાઇક ચોરીના ગુનાઓ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે. હાલમાં આરોપી તથા તેના સાથીદારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.

TAGGED:

AHMEDABAD NEWS
AHMEDABAD POLICE
BIKE THIEF
બાઈક ચોર ઝડપાયો
AHMEDABAD NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.