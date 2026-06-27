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દિવસે મજૂરી, રાત્રે બાઈક ચોરી! LCB ઝોન 4 એ આંતરરાજ્ય બાઇક ચોર ગેંગ ઝડપી

અમદાવાદ, સાબરકાંઠા અને રાજસ્થાનમાં નોંધાયેલા 11 વાહન ચોરીના ગુનાઓ પણ ઉકેલાયા છે.

દિવસે મજૂરી, રાત્રે બાઈક ચોરી! LCB ઝોન 4 એ આંતરરાજ્ય બાઇક ચોર ગેંગ ઝડપી
દિવસે મજૂરી, રાત્રે બાઈક ચોરી! LCB ઝોન 4 એ આંતરરાજ્ય બાઇક ચોર ગેંગ ઝડપી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 9:53 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં વધતા વાહન ચોરીના ગુનાઓ સામે સ્થાનિક ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ઝોન-4ને મોટી સફળતા મળી છે. LCB ઝોન-4ની ટીમે આંતરરાજ્ય વાહન ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કરી ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ પાસેથી કુલ 15 ચોરાયેલી મોટરસાયકલો કબ્જે કરવામાં આવી છે, જેના આધારે અમદાવાદ, સાબરકાંઠા અને રાજસ્થાનમાં નોંધાયેલા 11 વાહન ચોરીના ગુનાઓ પણ ઉકેલાયા છે.

અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકના માર્ગદર્શન હેઠળ મિલકત સંબંધિત ગુનાઓ સામે સતત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. તે જ અભિયાન દરમિયાન એલસીબી ઝોન-4ની ટીમે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને સતત ફિલ્ડ વર્કના આધારે આ આંતરરાજ્ય ગેંગ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી છે.

દિવસે મજૂરી, રાત્રે બાઈક ચોરી! LCB ઝોન 4 એ આંતરરાજ્ય બાઇક ચોર ગેંગ ઝડપી (ETV Bharat Gujarat)

આ કેસની શરૂઆત 29 માર્ચ, 2026ના રોજ થઈ હતી, જ્યારે નરોડા વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસે બાતમીના આધારે કાયદાના સંઘર્ષમાં રહેલા એક કિશોરને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પૂછપરછ દરમિયાન અમદાવાદ, સાબરકાંઠા અને રાજસ્થાનમાંથી ચોરાયેલી કુલ સાત મોટરસાયકલો મળી આવી હતી. ત્યારબાદ તપાસ આગળ વધતા બે મુખ્ય આરોપીઓ રણજીતસિંહ નાથુસિંહ રાઠોડ અને લલિતકુમાર ભગવાનલાલ મીણાની ઓળખ થઈ હતી.

આરોપીઓ ફરાર હોવાથી તેમની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન વિશ્વસનીય બાતમીના આધારે એલસીબી ઝોન-4ની ટીમે મેઘાણીનગર વિસ્તારમાંથી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન તેમની પાસેથી વધુ આઠ ચોરાયેલી મોટરસાયકલો મળી આવી હતી.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ રાજસ્થાનથી અમદાવાદ દૈનિક મજૂરી માટે આવતા હતા અને અહીં પરિચિતોના ઘરે રહેતા હતા. શહેરમાં એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે તેઓ નવી મોટરસાયકલ ચોરી કરતા હતા. થોડા દિવસ તેનો ઉપયોગ કર્યા બાદ તે બાઈકને કોઈ સૂમસામ જગ્યાએ છોડી ફરી બીજી મોટરસાયકલ ચોરી લેતા હતા. આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી તેઓ સતત વાહન ચોરીના ગુનાઓને અંજામ આપતા હતા.

આ સમગ્ર કાર્યવાહીમાં પોલીસે કુલ 15 ચોરાયેલી મોટરસાયકલો, અંદાજિત ₹4.50 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. સાથે જ અમદાવાદના નરોડા, કૃષ્ણનગર, શહેરકોટડા, બાપુનગર, શાહીબાગ, મેઘાણીનગર, માધવપુરા ઉપરાંત સાબરકાંઠા અને રાજસ્થાનમાં નોંધાયેલા કુલ 11 વાહન ચોરીના કેસોનો ભેદ પણ ઉકેલાયો છે.

ડીસીપી અતુલ કુમાર બંસલે જણાવ્યું કે એલસીબી ઝોન-4ની ટીમે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ, ગુપ્ત માહિતી અને સતત ફિલ્ડ વર્કના આધારે આ આંતરરાજ્ય વાહન ચોરી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આરોપીઓ રાજસ્થાનથી અમદાવાદ આવી દૈનિક મજૂરી કરતા હતા અને જરૂરિયાત મુજબ શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી મોટરસાયકલ ચોરી તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. આરોપીઓ પાસેથી કુલ 15 ચોરાયેલી મોટરસાયકલો કબ્જે કરવામાં આવી છે અને 11 વાહન ચોરીના કેસો ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે. આરોપીઓની અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવણી, અન્ય સાગરીતો તેમજ વધુ ચોરાયેલા વાહનો અંગે તપાસ ચાલુ છે.

TAGGED:

AHMEDABAD POLICE
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ARRESTS THREE ACCUSED
AHMEDABAD
INTERSTATE VEHICLE THEFT GANG

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