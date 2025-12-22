ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં પથ્થરથી મારીને બિલાડીને હત્યા કરનાર વિકૃત યુવકની ધરપકડ, વીડિયો વાઈરલ થતા પોલીસની કાર્યવાહી

બિલાડીની ક્રૂરતા પૂર્વક પથ્થર મારીને હત્યા કરનારા યુવક સામે ગુનો નોંધીને તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે.

બિલાડીની ક્રૂરતા પૂર્વક હત્યા
બિલાડીની ક્રૂરતા પૂર્વક હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 22, 2025 at 9:01 PM IST

અમદાવાદ: શહેરના વાડજ વિસ્તારમાં મુંગા પશુ પર ક્રૂરતા આચરી રહેલા વિકૃત યુવકોનો વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. બિલાડીની ક્રૂરતા પૂર્વક પથ્થર મારીને હત્યા કરનારા યુવક સામે ગુનો નોંધીને તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓની શોધખોળ હાલમાં ચાલું છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

હાલમાં શહેરના વાડજ વિસ્તારનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. જેમાં એક મેદાનમાં એક યુવક બિલાડીની બેરહેમીપૂર્વક હત્યા કરી નાખે છે. ટુ-વ્હીલર પર 3 યુવકો એક કોથળો લઈને આવે છે જેમાં બિલાડી હોય છે. બાદમાં તેને બહાર કાઢીને એક યુવક બિલાડીને પથ્થરના ઘા મારે છે. આટલેથી ન અટકાતા યુવક બિલાડીના મોઢા પર પગ મૂકે છે. અને બાદમાં તેની સામે પથ્થર પર બેસી જાય છે, જ્યારે તેની સાથે આવેલો અન્ય એક યુવક તેનો લોહીલુહાણ હાલતમાં તડપતી બિલાડી સાથેનો ફોટો મોબાઈલમાં ક્લિક કરે છે. આ બાદ યુવકો ત્યાંથી જતા રહે છે. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ત્યાં રહેતી સ્થાનિક વ્યક્તિ પોતાના મોબાઈલમાં કેદ કરી લે છે.

અમદાવાદ પોલીસની પ્રતિક્રિયા
અમદાવાદ પોલીસની પ્રતિક્રિયા (X/@AhmedabadPolice)

પોલીસે આરોપીની કરી ધરપકડ
આ સમગ્ર મામલાનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા સાઈટ X પર લોકોએ અમદાવાદ પોલીસને ટેગ કરી હતી. પોલીસે આ બાદ હરકતમાં આવી હતી. અમદાવાદ પોલીસે ટ્વીટ કરીને જાણ કરી છે કે, આ બનાવની જાણ થતા જ વાડજ પોલીસ બનાવ વાળી જગ્યાએ પહોંચી હતી. મૃત હાલતમાં બિલાડી મળી આવતા વાડજ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ભારતીય ન્યાય સંહીતા-2023 ની કલમ – 325 તથા પશુ ક્રુરતા સંરક્ષણ અધિનિયમ ની કલમ 11(1)(L) મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. તેમજ ગણતરીના કલાકોમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તથા બાકી આરોપીઓ શોધવાની તપાસ તજવીજ ચાલુ છે.

