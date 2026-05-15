'દર વખતે ભાવ વધારો કરાય છે, પરંતુ પછી ભાવ ઓછા નથી કરાતા', પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત પર બોલ્યા શું અમદાવાદી?

દેશભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ ગયો છે અને સીએનજીમાં બે રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 10:32 PM IST

અમદાવાદ: ગઈકાલે દૂધના ભાવમાં વધારો થયો હતો અને આજે સવારે ઉઠતા સાથે જ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો. બે દિવસમાં સામાન્ય જનતાને એક પછી એક ઝટકા મળી રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રુડ ઓઇલ મોંઘું થતા સીધી અસર સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. આજે દેશભરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ રૂપિયા સુધીનો વધારો થઈ ગયો છે અને સીએનજીમાં બે રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ ભાવમાં વધારાને લઈને અમદાવાદના વાહન ચાલકો શું કહી રહ્યા છે જાણો...

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવને લઈને અમદાવાદના એક વાહન ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર તરફથી આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ત્રણ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દર વખતે ભાવ વધારો કરવામાં આવે છે. પરંતુ ભાવ ઓછા કરવામાં આવતા નથી. જેના લીધે પબ્લિકને આર્થિક તંગી પડી રહી છે. સામાન્ય જનતા આની અંદર હેરાન થાય છે મોંઘવારી વધતી જાય છે. ચૂંટણીની અંદર સરકારે જે ખર્ચા કર્યા એ હવે સામાન્ય જનતાના ખિસ્સામાંથી કાઢવામાં આવી રહ્યા છે.

ઓટો રીક્ષા ડ્રાઇવર ભરતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવ વધારાના કારણે લોકો બસમાં જાય છે અને રિક્ષામાં ઓછા બેસે છે. જેના લીધે અમને નુકસાન થાય છે. અમારો ધંધો ઓછો થઈ ગયો છે. આખો દિવસમાં આટલા ફરવા પછી ત્રણસો રૂપિયા મળે છે.

જીગ્નેશભાઈ નામના વાહન ચાલકે જણાવ્યું હતું કે, દેશની પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે ભાવ વધારા સિવાય ચાલે નહીં. આપણી પ્રજાને અને સહન કરવું જ પડશે. અને આપણા દેશને સહકાર આપવો પડશે.

શેહઝાદ ખાને જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે પણ પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ વધે છે. ત્યારે સીધો બોજ સામાન્ય જનતા ઉપર પડે છે. રોજ અપ ડાઉન કરનાર લોકો અને મજૂરોને આની બહુ જ ઇફેક્ટ પડે છે. મારા મિત્રના લગ્ન છે જેને લઈને અમે પેટ્રોલ પુરાવા માટે અહીંયા આવ્યા હતા. પરંતુ પેટ્રોલ પંપ પર ટાંકી ફુલ કરવામાં આવતી નથી. હવે બીજી જગ્યાએ જઈને ભરાવું પડશે.

વાહન ચાલક ચિરાગ શાહે જણાવ્યું હતું કે, હું માર્કેટિંગમાં કામ કરું છું અને દરરોજ કસ્ટમરને મળવા જવું જ પડે છે. જેમાં મારે દિવસભરમાં 200 થી 300 રૂપિયાનું પેટ્રોલ બળી જાય છે. પરંતુ આટલો અલાઉન્સ મળતું નથી. પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થાય છે. તો કંપનીને વિચારવું જોઈએ કે એલાઉન્સમાં પણ વધારો કરે. ખર્ચો તો થવાનું છે પરંતુ એમની સામે ઇન્કમ વધે તો કંઈ રાહત મળે.

