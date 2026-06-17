સગીર પુત્રીના યૌન શોષણ બદલ સાવકા પિતાને 7 વર્ષની સખત કેદ, અમદાવાદની પોક્સો કોર્ટનો નિર્ણય
અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે પિતૃત્ત્વના સંબંધને કલંકિત કરતી એક અત્યંત ગંબીર ઘટનામાં ન્યાયી ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : June 17, 2026 at 12:30 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની વિશેષ પોક્સો કોર્ટે પિતૃત્ત્વના સંબંધને કલંકિત કરતી એક અત્યંત ગંબીર ઘટનામાં ન્યાયી ચુકાદો આપ્યો છે. 14 વર્ષની સગીરાનું યૌન શોષણ કરનાર સાવકા પિતાને કોર્ટે 7 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.
સગીર પુત્રીના યૌન શોષણ બદલ સાવકા પિતાને 7 વર્ષની કેદ
કેસની વિગત જોઇએ તો પીડિતાની માતાના અવસાન બાદ સગીરા પોતાના સાવકા પિતા સાથે રહેતી હતી. મે 2025 દરમિયાન વેકેશમાં ઘરે આવેલી સગીરાને આરોપી સતત હેરાન કરતો હતો. 22 મે, 2025ના રોજ ઘરમાં દાદી હાજર ન હોવાથી આરોપીએ સગીરાને રૂમમાં બોલાવી તેની સાથે અશ્લીલ હરકતો કરી હતી અને યૌન શોષણ કર્યું હતું.
આ ઘટનાના મહત્ત્વપૂર્ણ સાક્ષી બનેલા પાડોશી મહિલાએ સગીરાને ગભરાયેલી સ્થિતિમાં જોઇ શંકા વ્યક્ત કરી હતી. મહિલાએ નજર રાખતા આરોપીને સગીરા સાથે અશ્લીલ હરકતો કરતા જોયો હતો અને ત્યારબાદ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો પોતાના મોબાઇલમાં રેકોર્ડ કર્યો હતો. તે બાદ સગીરાને બચાવીને બહાર કાઢી હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસે મોબાઇલ ફોન જપ્ત કરી ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં મોકલ્યો હતો. FSLના રિપોર્ટમાં વીડિયોમાં દેખાતા વ્યક્તિએ આરોપી અને પીડિતા જ હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું. સાથે જ વીડિયોમાં કોઇપણ પ્રકારની એડિટિંગ,મોર્ફિંગ કે ચેડાં ન થયાનું પણ વૈજ્ઞાનિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન પીડિતા અને ફરિયાદી દાદી બન્ને પોતાના અગાઉના નિવેદનોથી ફરી ગયા હતા અને કોર્ટ સમક્ષ હોસ્ટાઇલ જાહેર થયા હતા. તેમ છતાં કોર્ટે નોંધ્યુ કે સ્વતંત્ર સાક્ષીઓના નિવેદનો, ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા અને FSL રિપોર્ટ આરોપી સામેનો ગુનો સાબિત કરવા પુરતા છે.
કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું હતું કે ઘટના સમયે પીડિતાની ઉંમર માત્ર 14 વર્ષ અને 4 મહિના હતી. આરોપી તેના સાવકા પિતા તરીકે તેની સંભાળ અને સુરક્ષા માટે જવાબદાર હતો પરંતુ તેણે જ આ વિશ્વાસનો ભંગ કરીને સગીરાનું યૌન શોષણ કર્યું હતું.
મદદનીશ સરકારી વકીલ કે.જી.જૈનએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ પુરાવો ઘટનાસ્થળે હાજર રહેલી સ્વતંત્ર સાક્ષી દ્વારા બનાવવામાં આવેલ વીડિયો અને તેનો FSL રિપોર્ટ રહ્યો હતો. પીડિતા અને ફરિયાદી પક્ષ હોસ્ટાઇલ જાહેર થયા હોવા છતાં વૈજ્ઞાનિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાના આધારે કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો છે.
આ ચુકાદો દર્શાવે છે કે બાળ યૌન શોષણના કેસમાં માત્ર મૌખિક સાક્ષી નહીં પરંતુ ડિજિટલ અને ફોરેન્સિક પુરાવા પણ ન્યાય અપાવવામાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
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