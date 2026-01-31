ETV Bharat / state

અમદાવાદ: પોક્સો કોર્ટ દ્વારા દુષ્કર્મના આરોપીને 10 વર્ષની કેદની સજા, સગીરાને 4 લાખ વળતર ચૂકવવા હુકમ

આ કેસ વર્ષ 2021નો છે. જેમાં 43 વર્ષીય આરોપી સામે IPC તથા પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધાયો હતો.

અમદાવાદ સીટી સેશન્સ કોર્ટ
અમદાવાદ સીટી સેશન્સ કોર્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 2:47 PM IST

અમદાવાદ: સગીરા સાથે દુષ્કર્મના ગંભીર કેસમાં અમદાવાદ સીટી સેશન્સ કોર્ટ સ્થિત પોક્સોની વિશેષ અદાલતે કડક ચુકાદો આપ્યો છે. ખોખરા પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા કેસમાં આરોપી જગદીશ ઠાકોરને 10 વર્ષની સખત કેદ, કુલ 42 હજાર રૂપિયાનો દંડ અને ભોગ બનનાર સગીરાને 4 લાખ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

આ કેસ વર્ષ 2021નો છે. જેમાં 43 વર્ષીય આરોપી સામે IPC તથા પોક્સો એક્ટ અંતર્ગત ગુનો નોંધાયો હતો. કેસની સુનાવણી દરમ્યાન સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોર દ્વારા કરવામાં આવેલી દલીલો, 11 સાક્ષીઓ અને 24 દસ્તાવેજી તથા વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તમામ પુરાવાનો વિચાર કર્યા બાદ વિશેષ જજ એ.બી. ભટ્ટે આરોપીને દોષિત ઠરાવ્યો.

સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોર (ETV Bharat Gujarat)

કેસની વિગત મુજબ વર્ષ 2019માં આરોપી સગીરાના ઘરે આવતો-જતો હતો. એક વખત સગીરાને ઘરમાં એકલી જોઈ તેણે દરવાજો બંધ કરીને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું અને બદનામ કરી દેવાની ધમકી આપી હતી. ત્યારબાદ પણ આરોપી વારંવાર આવી રીતે સગીરાનું શારીરિક શોષણ કરતો હતો.

વર્ષ 2021માં ફરી એકવાર શારીરિક અડપલા કરતી વખતે સગીરાના પિતા અને ભાઈએ આરોપીને જોઈ લીધો હતો. ત્યારબાદ સગીરાએ સમગ્ર હકીકત પોતાના પરિવારજનોને જણાવી હતી, જેના આધારે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

કેસ દરમિયાન સગીરાનું મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ નિવેદન લેવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત મેડિકલ તપાસ અને FSL રિપોર્ટ સહિતના મહત્વના વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ કોર્ટના રેકોર્ડ પર લેવામાં આવ્યા હતા, જે આરોપ સામે મજબૂત સાબિત થયા.

આરોપી તરફથી બચાવમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, એક નાના ઝઘડાના કારણે ખોટા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે અને સગીરા તેને પ્રેમ કરતી હતી. જોકે કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું કે ભોગ બનનારની ઉંમર 17 વર્ષની છે, જ્યારે આરોપી પરિણીત છે અને બે સંતાનોનો પિતા છે. આવી સ્થિતિમાં સંમતિ હોવાનો દાવો પણ કાયદેસર નથી અને તે સ્પષ્ટ ગુનો ગણાય છે.

આ કેસમાં આરોપી તરફથી સગીરાના પરિવારજનો સામે માર મારવાની ક્રોસ ફરિયાદ પણ કરવામાં આવી હતી. જેમાં કોર્ટ દ્વારા પરિવારજનોને પ્રોબેશનનો લાભ આપી દંડ ફટકારી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

કોર્ટના આ ચુકાદાથી સ્પષ્ટ સંદેશ મળ્યો છે કે સગીરાઓ સામેના ગુનાઓમાં કાયદો કોઈ પણ પ્રકારની દલીલો સ્વીકારતો નથી અને આરોપીને કડક સજા નિશ્ચિત છે.

