અમદાવાદનો ચર્ચાસ્પદ POCSO કેસ: FIRમાં વિસંગતતાઓનો ઉલ્લેખ કરી કોર્ટે આરોપીને આપ્યા જામીન
કેસમાં યુવતી પર યૌન શોષણ, ન્યૂડ ફોટાના આધારે બ્લેકમેઇલિંગ અને 716 ગ્રામ સોનાની ઉઘરાણી જેવા ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : June 4, 2026 at 6:04 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા ચર્ચાસ્પદ POCSO કેસમાં સિટી સેશન્સ કોર્ટે આરોપી આદિત્ય નરેન્દ્રભાઈ પટેલને નિયમિત જામીન મંજૂર કર્યા છે. કેસમાં યુવતી પર યૌન શોષણ, ન્યૂડ ફોટાના આધારે બ્લેકમેઇલિંગ અને 716 ગ્રામ સોનાની ઉઘરાણી જેવા ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, બચાવપક્ષે સમગ્ર ફરિયાદને વિવાદાસ્પદ અને બાદમાં ઘડાયેલી ગણાવી હતી.
વર્ષ 2023 દરમિયાન આરોપી અને યુવતી વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો. તે સમયે યુવતી સગીર હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીએ યુવતીના ન્યૂડ ફોટોગ્રાફ્સ મેળવી લીધા અને ત્યારબાદ આ ફોટા જાહેર કરવાની ધમકી આપી યૌન શોષણ કર્યું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. બાદમાં વર્ષ 2025 દરમિયાન યુવતીના ઘરમાં મોટી માત્રામાં સોનું હોવાનું જાણ્યા પછી આરોપીએ તે જ ફોટોગ્રાફ્સના આધારે ધમકીઓ આપી તબક્કાવાર કુલ 716 ગ્રામ જેટલું સોનું મેળવ્યું હોવાનો આરોપ છે.
સરકારી પક્ષે કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી સામે POCSO એક્ટ, ભારતીય ન્યાય સંહિતા તેમજ IT એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીના ઘરે દરોડા દરમિયાન સોનાની ચેઇન અને મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું હતું.
ફરિયાદી પક્ષે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આરોપી અન્ય યુવતીઓને પણ પ્રેમજાળમાં ફસાવી ધમકી અને દબાણ દ્વારા ફાયદો ઉઠાવતો હોવાની શંકા છે.
બીજી તરફ બચાવપક્ષના વકીલ ડી.કે. ત્રિવેદીએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે સમગ્ર FIR બાદમાં ઘડવામાં આવેલી છે અને શરૂઆતની ફરિયાદો સાથે વર્તમાન FIRમાં ગંભીર વિસંગતતાઓ જોવા મળે છે. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે 30 માર્ચ 2026ના રોજ યુવતીએ પ્રથમ વખત પોલીસ સમક્ષ અરજી કરી હતી, જેમાં માત્ર સોનાના વ્યવહારોનો ઉલ્લેખ હતો અને યૌન શોષણ કે બળાત્કાર જેવા કોઈ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા નહોતા.
વકીલ ડી.કે. ત્રિવેદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ત્યારબાદ યુવતીએ પોતાનું નિવેદન આપીને સોનાના વ્યવહારો મામલે સમાધાનની વાત કરી હતી અને અરજી આગળ ન વધારવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. એટલું જ નહીં, આરોપીએ પણ 3 એપ્રિલ 2026ના રોજ યુવતી અને તેના પરિવાર સામે અપહરણ, ખંડણી અને માનસિક-શારીરિક ત્રાસ અંગે અરજી કરી હતી. ત્યારબાદ 11 એપ્રિલે યુવતીએ નવી અરજીમાં પ્રથમ વખત યૌન શોષણના આક્ષેપો ઉમેર્યા હતા. બચાવપક્ષે દલીલ કરી હતી કે ફરિયાદની વાર્તામાં સતત ફેરફારો થતાં હોવાથી FIRની વિશ્વસનીયતા પર સવાલ ઊભા થાય છે.
કોર્ટએ પણ પોતાના આદેશમાં નોંધ્યું છે કે પ્રથમ ફરિયાદમાં યૌન શોષણના આક્ષેપો નહોતા અને બાદમાં નોંધાયેલી FIRમાં 2023ની ઘટનાનો ઉલ્લેખ લગભગ બે વર્ષના વિલંબ બાદ કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટના અવલોકન મુજબ આ તમામ મુદ્દાઓ ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાના આધારે નક્કી થવાના છે અને હાલના તબક્કે તેના ગુણદોષ અંગે અંતિમ અભિપ્રાય આપી શકાય નહીં.
કોર્ટએ વધુમાં નોંધ્યું કે આરોપી અને ફરિયાદી બંને યુવાન વિદ્યાર્થીઓ છે અને ટ્રાયલ પૂર્ણ થવામાં લાંબો સમય લાગી શકે છે. મોબાઇલ ફોન સહિતના મહત્વના પુરાવાઓ જપ્ત થઈ ચૂક્યા છે. તેથી કડક શરતો સાથે આરોપીને જામીન પર મુક્ત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જામીનની શરતો મુજબ આરોપી પીડિતા કે તેના પરિવારનો કોઈ પણ રીતે સંપર્ક કરી શકશે નહીં, સાક્ષીઓને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ નહીં કરે, દર મહીનાની 5મી અને 15મી તારીખે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપશે અને કોર્ટની મંજૂરી વગર દેશની બહાર જઈ શકશે નહીં. કોર્ટએ બે લાખ રૂપિયાના વ્યક્તિગત બોન્ડ પર જામીન મંજૂર કર્યા છે.
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