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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: એક વર્ષ બાદ પણ મૃતક દંપતીના પુત્રની વેદના અને ન્યાયની તલબ, બ્લેક બોક્સનો રિપોર્ટ આપવા માંગ

પિતા દિનેશભાઈએ દીકરા વિક્રમને ભણાવવા અને સારું ભવિષ્ય આપવા માટે પોતાની જિંદગીના 7 થી 8 વર્ષ વિદેશમાં દૂર રહીને સખત મહેનત કરી હતી.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: એક વર્ષ બાદ પણ મૃતક દંપતીના પુત્રની વેદના અને ન્યાયની તલબ
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: એક વર્ષ બાદ પણ મૃતક દંપતીના પુત્રની વેદના અને ન્યાયની તલબ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 9:42 PM IST

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મહેસાણા: ગત વર્ષે 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં બનેલી ભયાનક પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું છે, પરંતુ પીડિત પરિવારોના ઘાવ હજુ રૂઝાયા નથી. આ દુર્ઘટનામાં પોતાના માતા-પિતા ગુમાવનાર વિક્રમ પટેલની આંખોમાં આજે પણ વેદના અને આંસુ છે. લંડનમાં વસતા વિક્રમને પહેલીવાર મળવા જતાં 60 વર્ષીય દિનેશભાઈ પટેલ અને તેમની પત્ની ક્રિષ્નાબેન પટેલની આ સફર તેમની અંતિમ સફર સાબિત થઈ.

પિતા દિનેશભાઈએ દીકરા વિક્રમને ભણાવવા અને સારું ભવિષ્ય આપવા માટે પોતાની જિંદગીના 7 થી 8 વર્ષ વિદેશમાં દૂર રહીને સખત મહેનત કરી હતી. વિક્રમ કહે છે, “પિતાએ મને ભણાવવા માટે 7 વર્ષ દૂર રાખ્યો, પણ હું તેમને દુનિયા બતાવી શક્યો નહીં.” વિઝા મંજૂર થઈ ગયા હતા, બધું સેટલ થઈ ગયું હતું, પરંતુ નસીબે તેમનું સપનું ચકનાચૂર કરી નાખ્યું.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: એક વર્ષ બાદ પણ મૃતક દંપતીના પુત્રની વેદના અને ન્યાયની તલબ (ETV Bharat Gujarat)

દુર્ઘટના બાદ વિક્રમ અને તેમની પત્નીએ લંડનમાં વસવાટ છોડીને કાયમ માટે ભારત પરત આવી ગયા છે. પરિવારનો મુખ્ય આધારસ્તંભ તૂટી જતાં ૪ બહેનો અને એક ભાઈનું જીવન વિખેરાઈ ગયું છે. વિક્રમ પટેલ કહે છે કે, “માતા-પિતાની છાયા ગુમાવ્યા પછી જીવન આજે પણ અધૂરું લાગે છે.”

તંત્રની ઉદાસીનતા

પરિવારના આક્ષેપ અનુસાર, દુર્ઘટના પછી જ્યારે વિક્રમની દાદી બીમાર હતી ત્યારે ટાટા અને એર ઈન્ડિયાના અધિકારીઓ સુધી પહોંચવાના અસંખ્ય પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા. ઇમેઇલ, મેસેજ અને ફોન કોલ્સ કરવામાં આવ્યા, પરંતુ કોઈએ ફોન ઉપાડવાની કે જવાબ આપવાની તસ્દી લીધી નહીં. વિક્રમ કહે છે, “આવી કઠિન ઘડીમાં પણ સંસ્થાઓની સંવેદનહીનતા જોવા મળી.”

આર્થિક સહાય તરીકે ટાટા ટ્રસ્ટ તરફથી 1 કરોડ અને એર ઈન્ડિયા તરફથી 25 લાખ રૂપિયાની મદદ પરિવારને મળી છે. તેમ છતાં વિક્રમ પટેલ સ્પષ્ટ કરે છે કે, “આ લડાઈ પૈસાની નથી, પરંતુ સત્ય, જવાબદારી અને ન્યાયની છે.”

બ્લેક બોક્સ રિપોર્ટ અને બિલ્ડિંગનો વિરોધ

હાલમાં ક્રેશ સ્થળ પર નવું બિલ્ડિંગ બનાવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, જેનો પીડિત પરિવારો તરફથી તીવ્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે. વિક્રમ પટેલ અને અન્ય પીડિતોની માંગ છે કે, “બિલ્ડિંગ પહેલા બ્લેક બોક્સનો સંપૂર્ણ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવે. સાચું કારણ જાણ્યા વિના ત્યાં કોઈ બાંધકામ ન થવું જોઈએ.”

પરિવાર સરકાર અને સંબંધિત તંત્ર પાસે ન્યાયની માંગ સાથે અપીલ કરી રહ્યો છે કે, સ્વજનો ગુમાવનાર પરિવારોની લાગણીઓને ઠેસ ન પહોંચે. જવાબદારો સામે કાર્યવાહી થાય અને ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ ન બને તે માટે સત્ય જાહેર કરવામાં આવે.

એક વર્ષ પસાર થયા પછી પણ વિક્રમ પટેલ અને તેમના પરિવારની લડત યથાવત્ છે. તેઓ આશા રાખે છે કે સરકાર અને સંસ્થાઓ તેમની વેદના સમજીને ન્યાય અપાવશે.

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