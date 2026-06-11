અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં ચાર સ્વજનો ગુમાવ્યા, પરિવારે કહ્યું- ઘરમાં કોઈ ફંક્શન નથી કરતા, માતા-પિતા આજે પણ રડે છે
આ દુર્ઘટનામાં અમદાવાદના સૈયદ ઇનાયત અલીના પરિવારના ચાર સભ્યોના મૃત્યુ થયા હતા. આ પરિવાર બ્રિટનના લંડનમાં રહેતો હતો.
Published : June 11, 2026 at 12:21 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં 12 જૂન 2025ના દિવસે અમદાવાદથી લંડન જતી એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ AI-171 મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં ક્રેશ થઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં વિમાનમાં સવાર 241 પેસેન્જરોના મોત થયા હતા જ્યારે માત્ર એક પેસેન્જરનો આબાદ બચાવ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં અમદાવાદના સૈયદ ઇનાયત અલીના પરિવારના ચાર સભ્યોના મૃત્યુ થયા હતા. આ પરિવાર બ્રિટનના લંડનમાં રહેતો હતો. ઈદુલ અઝહા કરવા 2 મહિના માટે અમદાવાદ આવ્યા હતા. અહીંથી પાછા જતા સમયે તેમનું પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું હતું.
મૃતકના પરિવારના સભ્ય, મુઝફફર સૈયદ એ જણાવ્યું હતું કે, "એક વર્ષ પહેલા જે પ્લેન ક્રેશની ઘટના બની હતી, તેમાં મારી મોટી બહેન નફીસા સૈયદ હતી. મારા પરિવારના 4 લોકો હતા. મારી બહેનના પતિ સૈયદ ઇનાયત અલી અને તેમના બે બાળકો હતા. મેં જ તેમના લંડન ફ્લાઈટની ટિકીટ કરાવી આપી હતી. જ્યારે મને ખબર પડી કે પ્લેન ક્રેશ થયું છે ત્યારે ફટાફટ પ્લેનનો નંબર ચેક કર્યો અને જોયું તો તે જ નંબર નીકળ્યો એટલે હું તરત જ ત્યાં જવા નીકળી ગયો હતો.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હું એરપોર્ટ બાજુ જતો હતો ત્યારે ખબર પડી કે બધાને સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે એટલે હું સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યો. સિવિલ હોસ્પિટલમાં જઈને બધાના નામ ચેક કર્યા પરંતુ તેમાં નામ મળ્યા નહીં અને અમે કલાકો સુધી તેમને શોધતા રહ્યા. ત્યારબાદ, ખબર પડી કે પ્લેન ક્રેશમાં એક જ વ્યકતિ સિવાય તમામ લોકોના મૃત્યું થયા છે. ત્યારબાદ અમે મૃતદેહ લેવા માટે દરરોજ અમે સિવિલ હોસ્પિટલ જતા હતા અને 10માં દિવસે મૃતદેહ સોંપવામાં આવ્યો."
તેમણે વધું જણાવ્યું હતું કે, "એર ઇન્ડિયા તરફથી પરિવારને 25 લાખનું વળતર આપવામાં આવ્યું છે અને ટાટા ગ્રુપ દ્વારા 1 કરોડ પરિવાને આપવામાં આવ્યા છે, તેમ છતા હજુ પણ અમને ફાઈનલ રિપોર્ટની રાહ છે. અમારા પરિવારના 4 લોકો જતા રહ્યા. રોજ એમની યાદ આવે છે અને મારા પિતા રોજ એમને યાદ કરીને રડે છે. હવે ઘરમાં કોઈ ફંક્શન પણ અમે કરતા નથી. અમે એમની યાદ સાથે જીવન વિતાવી રહ્યા છિએ."
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