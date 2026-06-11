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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: અમરેલીના પરિવારે બ્લેક બોક્સ ડેટા જાહેર કરવાની કરી માંગ, "વળતર નથી જોઈતું, સાચું કારણ જોઈએ"

પરિવારનું કહેવું છે કે તેમને કોઈ આર્થિક સહાય નથી જોઈતી, પરંતુ માત્ર એટલું જાણવા છે કે આ દુર્ઘટના કયા કારણોસર સર્જાઈ હતી.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મૃતક, રિદ્ધિની માતા
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મૃતક, રિદ્ધિની માતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 8:21 AM IST

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અમરેલી : પ્લેન ક્રેશ જેવી દુર્ઘટનાઓ માત્ર જીવ નહીં પરંતુ આખા પરિવારની ખુશીઓ પણ છીનવી લેતી હોય છે. આવી જ એક કરુણ ઘટના બાદ પોતાની 25 વર્ષની પ્રતિભાશાળી દીકરી રિદ્ધિ પડશાળાને ગુમાવનાર પરિવાર આજે પણ ન્યાય અને સત્યની રાહ જોઈ રહ્યો છે. પરિવારનું કહેવું છે કે તેમને કોઈ આર્થિક સહાય કે વળતર નથી જોઈતી, પરંતુ માત્ર એટલું જાણવા માંગે છે કે તેમની દીકરીનો જીવ લેનારી આ દુર્ઘટના કયા કારણોસર સર્જાઈ હતી.

મૃતક રિદ્ધિની માતા ગીતાબેન પડશાળાએ જણાવ્યું હતું કે, પોતાની દીકરીને એરપોર્ટ પર મૂકીને ઘરે પરત ફર્યા હતા. થોડા જ સમય બાદ પ્લેન ક્રેશના સમાચાર મળતા સમગ્ર પરિવાર પર આભ ફાટી પડ્યું હતું. દીકરીના અચાનક નિધનના આઘાતમાંથી પરિવાર હજુ સુધી બહાર આવી શક્યો નથી. ગીતાબેન આજે પણ કોઈ અજાણ્યો ફોન આવે ત્યારે ક્ષણભર માટે એવું માની લે છે કે કદાચ તેમની દીકરીનો ફોન આવ્યો હશે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મૃતક, રિદ્ધિની માતા (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારની માંગણી છે કે દુર્ઘટનાના સાચા કારણો જાણવા માટે પ્લેનના ‘બ્લેક બોક્સ’નો ડેટા જાહેર કરવામાં આવે અને સમગ્ર ઘટનાની પારદર્શક તપાસ કરવામાં આવે. પરિવારનું કહેવું છે કે સત્ય બહાર આવશે તો જ તેમને માનસિક શાંતિ મળશે.

પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, એર ઇન્ડિયા તરફથી મળેલી અંદાજે 25 લાખ રૂપિયાની સહાય મૃતકના પરિવારને આપવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી મળેલી આશરે 1 કરોડ રૂપિયાની રકમ મૃતક રિદ્ધિના પતિને આપવામાં આવી હોવાનું પરિવાર જણાવી રહ્યો છે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મૃતક, રિદ્ધિની માતા
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં મૃતક, રિદ્ધિની માતા (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક રિદ્ધિની માતા ગીતાબેનનો આક્ષેપ છે કે આ રકમ મળ્યા બાદ જમાઈએ તેમના પરિવાર સાથેના તમામ સંબંધો તોડી નાખ્યા હતા. દીકરીના મૃત્યુ બાદ મળેલા વળતરનો ઉપયોગ કરીને માત્ર 6 મહિનાની અંદર જ જમાઈએ બીજા લગ્ન કરી લીધા હતા. આ ઘટનાએ પહેલાથી જ દીકરીના વિયોગમાં તૂટી પડેલા પરિવારને વધુ આઘાત પહોંચાડ્યો છે.

ગીતાબેન ભાવુક બનીને જણાવે છે કે તેમની દીકરી જ તેમના જીવનનો સહારો હતી. "મારી દીકરી મારી લાકડી હતી, મારા જીવનનો આધાર હતી. તેને ગુમાવ્યા બાદ જીવન ખાલી થઈ ગયું છે."

મૃતક રિદ્ધિ
મૃતક રિદ્ધિ (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ દીકરી ગુમાવવાનો અસહ્ય દુઃખ અને બીજી તરફ વળતર તથા સંબંધોને લઈને ઊભા થયેલા વિવાદોના કારણે પરિવાર સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યો છે. હાલ પરિવાર સરકાર અને સંબંધિત એજન્સીઓ સમક્ષ માત્ર એક જ માંગણી કરી રહ્યો છે કે પ્લેન દુર્ઘટનાનું સાચું કારણ જાહેર કરવામાં આવે અને ‘બ્લેક બોક્સ’નો ડેટા જાહેર કરીને સમગ્ર ઘટનાનું સત્ય લોકો સમક્ષ લાવવામાં આવે.

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