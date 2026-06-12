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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના: "ત્યારે દરેક મિનિટ કિંમતી હતી, તમામ વિભાગોને તાત્કાલિક તૈયાર કરાયા": ડૉ. રાકેશ જોશી

ઓપરેશન થિયેટરથી લઈને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ સુધી તમામ વિભાગોને તૈયાર રાખવામાં આવ્યા હતા જેથી ઘાયલોને તાત્કાલિક અને શ્રેષ્ઠ સારવાર મળી શકે.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 7:12 PM IST

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અમદાવાદ : પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાએ અનેક પરિવારોને જીવનભરનું દુઃખ આપ્યું છે. એક વર્ષ બાદ પણ આ દુર્ઘટનાની યાદો લોકોના મનમાંથી ભૂંસાઈ નથી. પરંતુ આ ભયાનક ઘટનાની વચ્ચે કેટલીક એવી કહાનીઓ પણ સામે આવી હતી, જેણે માનવતા અને સેવા ભાવનાનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. ડોક્ટરો, નર્સિંગ સ્ટાફ, બચાવ ટીમો અને સામાન્ય નાગરિકોએ મળીને જે કામગીરી કરી હતી તે આજે પણ લોકો યાદ કરે છે.

વિમાન દુર્ઘટનાના થોડા જ સમયમાં અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ સમગ્ર બચાવ અને સારવાર કામગીરીનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની ગઈ હતી. એક પછી એક એમ્બ્યુલન્સ હોસ્પિટલ પહોંચવા લાગી હતી અને ઇમરજન્સી વોર્ડમાં સતત ઘાયલોને દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા હતા. હોસ્પિટલનું સમગ્ર તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યું હતું.

ડૉ. રાકેશ જોશી, સુપ્રિટેન્ડેન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ. રાકેશ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, "દુર્ઘટનાની જાણ થતાં જ હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સી પ્રોટોકોલ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. વધારાના ડોક્ટરો, નર્સિંગ સ્ટાફ અને પેરામેડિકલ ટીમોને તાત્કાલિક ફરજ પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ઓપરેશન થિયેટરથી લઈને ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ સુધી તમામ વિભાગોને તૈયાર રાખવામાં આવ્યા હતા જેથી ઘાયલોને તાત્કાલિક અને શ્રેષ્ઠ સારવાર મળી શકે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે માત્ર સારવાર જ નહીં પરંતુ મૃતકોની ઓળખ, પરિવારજનોને માહિતી પહોંચાડવી, કાઉન્સેલિંગ અને અન્ય જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પણ હોસ્પિટલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ટીમે સતત કલાકો સુધી કામ કરીને પોતાની ફરજ નિભાવી હતી.

આ દુર્ઘટનાના થોડા સમય બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. તેમણે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી અને ત્યારબાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ઘાયલોની મુલાકાત કરીને તેમની સ્થિતિ અંગે માહિતી મેળવી હતી. ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠકમાં રાહત, બચાવ અને મૃતકોની ઓળખ પ્રક્રિયા અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

ડૉ. રાકેશ જોશી, સુપ્રિટેન્ડેન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલ
ડૉ. રાકેશ જોશી, સુપ્રિટેન્ડેન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

આ ભયાનક દુર્ઘટનાની વચ્ચે માનવતાના અનેક ઉદાહરણો પણ જોવા મળ્યા હતા. સ્થાનિક લોકો અને સ્વયંસેવકો કોઈપણ સ્વાર્થ વગર મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. કોઈએ ઘાયલોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી તો કોઈએ બચાવ ટીમોને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. અનેક લોકોએ પાણી, ખોરાક અને અન્ય જરૂરી સામગ્રી પહોંચાડીને રાહત કામગીરીમાં યોગદાન આપ્યું હતું.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ એક તરફ અનેક પરિવારોને દુઃખ આપ્યું છે, તો બીજી તરફ ડોક્ટરોની નિષ્ઠા, તંત્રની સતર્કતા અને સામાન્ય નાગરિકોની માનવતાએ એ પણ સાબિત કર્યું છે કે કોઈપણ આફત સામે સમાજ એકજૂટ થઈને ઉભો રહી શકે છે. કદાચ આ જ માનવતા અને સેવા ભાવના એ દુઃખના સમયમાં આશાની સૌથી મોટી કિરણ બની હતી.

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TAGGED:

AHMEDABAD PLANE CRASH TRAGEDY
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટના
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