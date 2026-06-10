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"મારી પાસે દીકરા તરીકે પૂછવા માટે સવાલો છે, પણ જવાબ નથી", અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં માતા-પિતાને ગુમાવનાર પુત્રની વ્યથા

દશરથભાઈ અને ડાહીબેનને સંતાનમાં બે પુત્ર અને એક દીકરી છે. તેમના બંને પુત્રો રીંકેશ અને કેતન પટેલ યુકે (લંડન)માં રહેતા હતા.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં માતા-પિતાને ગુમાવનાર પુત્રની વ્યથા
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં માતા-પિતાને ગુમાવનાર પુત્રની વ્યથા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 6:30 PM IST

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મહેસાણા: જીવનની સફરમાં ક્યારે કયો વળાંક અંતિમ બની જાય તેની કોઈને જાણ હોતી નથી. વિસનગરના પટેલ પરિવાર સાથે પણ કંઈક આવું જ બન્યું. 64 વર્ષીય દશરથભાઈ પટેલ અને તેમની પત્ની ડાહીબેન પટેલ પોતાના દીકરાઓ પાસે લંડન જવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહથી નીકળ્યા હતા, પરંતુ તેમની ફ્લાઇટ લંડન પહોંચવાને બદલે ભગવાનના દરબારમાં લેન્ડ થઈ ગઈ. આ ગોઝારી ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, છતાં પરિવારના હૃદયમાં પડેલો ઘા હજુ પણ રૂઝાયો નથી.

એક સુંદર સ્વપ્ન જે અધૂરું રહી ગયું

દશરથભાઈ અને ડાહીબેનને સંતાનમાં બે પુત્ર અને એક દીકરી છે. તેમના બંને પુત્રો રીંકેશ અને કેતન પટેલ યુકે (લંડન)માં રહેતા હતા. માતા-પિતાને યુકે બોલાવવા માટેની તમામ પ્રક્રિયા પૂરી કરવા રીંકેશ પટેલ ખાસ લંડનથી વિસનગર આવ્યા હતા. તેઓ જ પોતાના માતા-પિતાને એરપોર્ટ મૂકવા ગયા હતા. પરિવારનું સપનું હતું કે જો દશરથભાઈ અને ડાહીબેનને લંડનનું વાતાવરણ અનુકૂળ આવશે અને તેમને ત્યાં ફાવશે, તો ભવિષ્યમાં આખો પરિવાર યુકેમાં સ્થાયી થઈ જશે. પરંતુ નિયતિને કંઈક અલગ જ મંજૂર હતું.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં માતા-પિતાને ગુમાવનાર પુત્રની વ્યથા (ETV Bharat Gujarat)

આઘાતમાંથી બહાર નથી આવ્યો પરિવાર

આ અણધારી વિદાયે પરિવારને એવો આઘાત આપ્યો છે કે જેમાંથી તેઓ હજુ સુધી બહાર આવી શક્યા નથી. રીંકેશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના દરેક પરિવાર માટે અત્યંત આઘાતજનક છે. સૌથી વધુ હૃદયદ્રાવક સ્થિતિ તો નાના બાળકોની છે. રીંકેશભાઈનો નાનો દીકરો, જેને તેની દાદીનો હાથ પકડીને સૂવાની આદત હતી, તે આજે પણ રાત્રે ઊઠીને રડે છે અને ઘરમાં પોતાની દાદીને શોધે છે. માસૂમ બાળકની આ શોધ એ વાતની સાબિતી છે કે સ્વજનોની ખોટ કોઈ કાળે પૂરી શકાતી નથી.

શ્રદ્ધાંજલિ અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન

માતા-પિતાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પરિવારે તેમના આત્માની શાંતિ માટે ધાર્મિક માર્ગ અપનાવ્યો છે.

આયોજન: 12 થી 15 તારીખ સુધી સતત ચાર દિવસ અલગ-અલગ ધાર્મિક કાર્યક્રમો.

હેતુ: ભજન, પાઠ-પૂજા અને દાન-પુણ્ય દ્વારા દિવંગત આત્માઓને શાંતિ અર્પણ કરવી.

પરિવારનો નમ્ર પ્રયાસ છે કે બને તેટલા વધુ લોકો ભગવાનનું નામ લે અને માતા-પિતાને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ મળે.

જવાબોની પ્રતીક્ષા

આ ગોઝારી ઘટનામાં વિસનગરના કુલ પાંચ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા, જેમાં દશરથભાઈ અને ડાહીબેન ઉપરાંત તેમના મિત્રો દિનેશભાઈ, ક્રિષ્નાબેન અને અંકિતા પટેલનો સમાવેશ થાય છે. આજે દરેક પીડિત પરિવાર માત્ર એક જ વસ્તુની રાહ જોઈ રહ્યો છે – સત્ય.

રીંકેશ પટેલની આંખોમાં દર્દ છે અને મનમાં અનેક સવાલો છે. તેઓ કોઈના પર સીધો દોષારોપણ કરવા માંગતા નથી, પરંતુ એક પુત્ર તરીકે તેમને એ જાણવાનો પૂરો હક છે કે આખરે તે દિવસે શું થયું હતું? ક્યાં ચૂક થઈ ગઈ? તેઓ હાલ નાયડુ સાહેબ અને કમિટીના રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેમની એક જ માંગ છે કે જે પણ રિપોર્ટ આવે તે નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર હોય, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય દીકરાએ પોતાના માતા-પિતા આ રીતે ન ગુમાવવા પડે.

"મેં મારા માતા-પિતા ગુમાવ્યા છે, બીજું કોઈ આ રીતે પોતાના માતા-પિતા ન ગુમાવે તે જ મારી પ્રાર્થના છે." આ શબ્દો માત્ર એક વ્યક્તિના નથી, પરંતુ એ દરેક સંતાનના છે જેણે પોતાના વડીલોને આવી અણધારી રીતે ગુમાવ્યા છે.

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