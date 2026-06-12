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અમદાવાદના એ વ્યક્તિ, જેણે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત વિમાનમાંથી પાયલોટ સહિત 28 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા હતાં

સંજય બગી આજે એ દ્રશ્યોને યાદ કરતા જણાવે છે કે, આજે પણ એ ભયાનક દ્રશ્યો મારી નજર સમક્ષ ઉપસી આવે છે.

સંજયભાઈ બગી, સામાજીક કાર્યકર
સંજયભાઈ બગી, સામાજીક કાર્યકર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 5:34 AM IST

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અમદાવાદ: એક વર્ષ પહેલા 12 જુન 2025ના દિવસે અમદાવાદથી લંડન જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં ક્રેશ થઈ હતી. આ પ્લેન બીજે મેડિકલ કોલેજની હોસ્ટેલ ઉપર તૂટી પડ્યું હતું. આ દુર્ઘટનામાં અસંખ્ય લોકોના મૃત્યું નીપજ્યા હતાં. ત્યારે અમદાવાદના સંજયભાઈ બગીએ 28 જેટલા મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા.

પાયલોટ સહિત 28 મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા

સંજય બગી આજે એ દ્રશ્યોને યાદ કરતા જણાવે છે કે, જ્યારે પ્લેન ક્રેશ થયું હતું ત્યારે હું ઘટના સ્થળ પાસે જ બેઠો હતો. મે ખુબ પ્રચંડ ધડાકો સાંભળ્યો અને ભયંકર ધુમાડો જોયો. બિલ્ડીંગ પર પ્લેન પડ્યું હતું ત્યાં નજીકમાં જ હું હતો અને આ પ્લેન દુર્ઘટના પછી તરત જ હું બિલ્ડીંગ પાસે ગયો. મેં બિલ્ડિંગમાંથી ત્રણ લોકોને ઉતાર્યા હતા. પછી ત્યાંથી લોકોના મૃતદેહો કાઢવાની શરૂઆત કરી. મેં ચાદર લીધી અને ત્યાંથી ફટાફટ મૃતદેહો કાઢવા લાગ્યો, પ્લેનના પાયલોટની સાથે 28 જેટલા લોકોની મૃતદેહો મે કાઢ્યા હતા.

અમદાવાદમાં સર્જાયેલી વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ (Etv Bharat Gujarat)

આજે પણ તે ભયાનક દ્રશ્યો મારી નજર સમક્ષ ઉપસી આવે છે

તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, હવે એક વર્ષ થઈ ગયું છે, પરંતુ અત્યારે પણ મને એ જ દ્રશ્યો યાદ આવે છે. મારી આંખોમાં પણ તકલીફ થઈ ગઈ છે. અત્યારે ગરમીમાં હું બહાર ન નીકળી શકું એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. મારા ધંધા પર અસર પડી છે, હું બહું તાપમાં જોઈ પણ શકતો નથી. મારી આંખો બળે છે અને તે જ દ્રશ્યો મારી સામે વારંવાર ઉપસી આવે છે, એટલે મને બહુ જ દુઃખ થાય છે અને હું શાંતિથી ઉંઘી પણ શકતો નથી.

દુર્ઘટના સ્થળેથી સંજયભાઈ બગીએ 28 જેટલા મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા
દુર્ઘટના સ્થળેથી સંજયભાઈ બગીએ 28 જેટલા મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા હતા (Etv Bharat Gujarat)

કોઈપણ મૃતદેહો આખા ન્હોતા...

સંજય બગી વધુમાં કહે છે કે, જે લાશો મેં ત્યાંથી કાઢી હતી એ બહુ જ ખરાબ હાલતમાં હતી. બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. કોઈનો આખો મૃતદેહ મળતો ન્હોતો, કોઈના હાથ, કોઈના પગ, કોઈના આંતરડા કે કોઈના માથા એ અલગ અલગ જ મળ્યું હતું. એ જગ્યા ઉપર પશુ પક્ષીઓ કુતરાઓ ચકલી બિલાડીઓ પણ મરી ગઈ હતી. હું જ્યારે મૃતદેહો બહાર કાઢતો હતો ત્યારે ફાયર બ્રિગેડ પણ પહોંચી ન હતી. ત્યારે મેં લોકોની મદદથી કામ શરૂ કર્યું હતું. આ સેવા કરી પરંતુ એ દ્રશ્યો આજ સુધી મારા માનસ પટ પરથી ભુલાતા નથી.

12 જૂન 2025 એર ઈન્ડિયાનું વિમાન AI-171 થયું હતું દુર્ઘટનાગ્રસ્ત
12 જૂન 2025 એર ઈન્ડિયાનું વિમાન AI-171 થયું હતું દુર્ઘટનાગ્રસ્ત (Etv Bharat Gujarat)

કુલ 260 લોકોના મોત

નોંધનીય છે કે, 12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદથી લંડન જતી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ (AI-171, બોઈંગ 787-8 ડ્રીમલાઈનર) ઉડાન ભર્યાની માત્ર 32 સેકન્ડમાં બી.જે. મેડિકલ કોલેજની હોસ્ટેલ પર ક્રેશ થઈ હતી. આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં 241 મુસાફરો-ક્રૂ અને જમીન પરના 19 લોકો મળીને કુલ 260 લોકોના મોત થયા હતા. જોકે, આ દુર્ઘટનામાં એક માત્ર વિશ્વાસકુમાર રમેશ નામના મુસાફર જીવિત બચી ગયા હતાં.

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TAGGED:

AHMEDABAD TRAGEDY 2025
AHMEDABAD PLANE CRASH 2025
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના
PLANE CRASH FIRST ANNIVERSARY
AHMEDABAD PLANE CRASH TRAGEDY

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