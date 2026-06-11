વિમાન દુર્ઘટનામાં જામનગરનો એક નાનો પરિવાર થયો નામશેષ, મોટાભાઈ પાસે રહી ગઈ માત્ર નાનાભાઈના પરિવારની યાદો
જામનગરના વતની શૈલેષભાઈ અને તેમના પત્ની નેહલબેન લંડનમાં સ્થાયી થયા હતાં, સગા-સંબંધીઓને મળવા વતન આવ્યા અને પરત ફરતી વખતે 12 જૂને વિમાન દુર્ઘટનામાં ભોગ બન્યા.
Published : June 11, 2026 at 11:25 AM IST
જામનગર: 12 જૂન 2025નો એ દિવસ જે ગુજરાતના ઈતિહાસમાં એવો અસહ્ય વેદના અને પીડાજનક સાબીત થયો કે જેની કારમી યાદો આજે પણ અનેક લોકોને ધ્રુજાવી રહી છે.
અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈમથક પરથી લંડન માટે ઉડાન ભરેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 ટેક ઓફ થતાની સાથે જ થોડી ક્ષણોમાં દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગઈ અને તેની સાથે જ અનેક જિંદગીઓ પણ આ દુર્ઘટનામાં હોમાઈ ગઈ, કેટલાંય હસતા-રમતા પરિવારો આ દુર્ઘટનામાં વેર વિખેર થઈ ગયા. તેમાંથી એક જામનગરનો હતભાગી પરિવારમાં પણ સામેલ છે.
જામનગરનો એક નાનો પરિવાર નામશેષ થઈ ગયો
આ ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનામાં જામનગરના વતની અને લંડન સ્થાયી થયેલા શૈલેષભાઈ પરમાર અને તેમના પત્ની નેહલબેનનું પણ કમકમાટીભર્યું મૃત્યું નીપજ્યું હતું. તેઓ જામનગરમાં પોતાના સગા-સંબંધીઓને મળવા માટે આવ્યા હતા. વતનથી પરત ફરતી વખતે કુદરતને કદાચ મંજુર ન્હોતું કે, તેઓ ફરી વિદેશની ધરતી પર પગ મુકે.
આ દંપતીને સંતાનમાં એક માત્ર પુત્ર હતો તે પણ પાયલોટની ટ્રેનિંગ દરમિયાન પ્લેન ક્રેશમાં મૃત્યું પામ્યો હતો. શૈલેષભાઈ અને તેમના પત્નીના અવસાન બાદ સીધી રીતે તેમના પરિવારમાં હવે કોઈ સભ્ય બચ્યું નથી. હાલ જામનગરમાં માત્ર તેમના મોટાભાઈ અને તેમનો પરિવાર જ બચ્યો છે, જેઓ આજે પણ નાનાભાઈના મૃત્યુંના આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી.
કૂદરતની ક્રૂરતા
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના બરાબર ત્રણ વર્ષ પહેલાં જ શૈલેષભાઈએ તેમના એકના એક પુત્રને વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુમાવ્યો હતો. પાયલટની ટ્રેનિંગ દરમિયાન પ્લેન ક્રેશમાં શૈલેષભાઈના પુત્રનું અવસાન થયું હતું. જે પુત્રને આકાશ આંબવા પાયલટ બનાવ્યો, તેનું મોત પણ પ્લેન ક્રેશમાં થયું અને ત્રણ વર્ષ બાદ માતા-પિતા પણ વિમાન દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યા. હાલ જામનગરમાં માત્ર તેમના મોટાભાઈ અને તેમનો પરિવાર જ બચ્યો છે, જેઓ આજે પણ તેમના અવસાનના આઘાતમાંથી બહાર આવી શક્યા નથી.
અનેક પરિવારનો માળો પિંખાયો
12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદના સરદાર પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાન મથકથી 230 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ મેમ્બર્સ સહિત કુલ 242 લોકોને લઈને લંડન માટે ટેક ઓફ થયેલું એર ઈન્ડિયાનું AI-171 ગણતરીની સેકેન્ડમાં જ દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યું, જેમાં 260થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો.
એર ઈન્ડિયાનું આ વિમાન અસારવા સ્થિત બી. જે. મેડિકલ કોલેજની હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ પર જઈને પ્રંચડ ધડાકા સાથે તૂટી પડ્યું અને આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગયું. જેમાં હોસ્ટેલનો મોટો હિસ્સો પણ કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં હોસ્ટેલમાં રહીને ભવિષ્યના ડોક્ટર બનવાની તૈયારી કરતા નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓએ પણ જીવ ગુમાવ્યા હતા.