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અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: દીકરાએ મોત પછી પણ વચન નિભાવ્યું, વળતરના પૈસાથી પિતાએ દેવું ચૂકવી ઘર ખરીદ્યું

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં પોતાના ફિલ્મમેકર પુત્ર મહેશ જીરાવાલાને ગુમાવ્યાને લગભગ એક વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે.

12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાનું AI171 વિમાન ક્રેશ થયું હતું
12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાનું AI171 વિમાન ક્રેશ થયું હતું (File photo -PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 11:11 AM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં પોતાના ફિલ્મમેકર પુત્ર મહેશ જીરાવાલાને ગુમાવ્યાને લગભગ એક વર્ષ પૂર્ણ થવા આવ્યું છે. પરિવારનું જીવન આ ફરી બેઠું કરવાનું વચન આપનાર પુત્રના નિધનના આઘાતમાંથી 62 વર્ષના પિતા ગિરધરભાઇ કાલાવડિયા હજુ પણ બહાર આવી શક્યા નથી.

આ દુર્ઘટના પછી મળેલી વળતરની રકમમાંથી ખરીદેલા સામાન્ય 2BHK ફ્લેટમાં બેસીને પિતા કહે છે કે, તેમના પુત્રએ આખરે મૃત્યુ પછી પણ પોતાનું એ વચન પૂરું કર્યું ખરૂં.

અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં ગિરધરભાઇ કાલાવડિયા ફ્લેટમાં તેમના પત્ની, નાના પુત્ર કાર્તિક અને પૌત્રી સાથે રહે છે. આ અકસ્માત બાદ તેમનો પરિવાર ધીમે ધીમે પોતાના જીવનને પાટા પર લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, છતાં, મહેશની ખોટ તેમને દરરોજ સાલે છે.

મને એવું લાગે છે કે દીકરો ઘરે પાછો આવશે

12 જૂનની આ દુર્ઘટનાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પહેલા ન્યૂઝ એજન્સી સાથેની ભાવુક વાતચીતમાં ગિરધર ભાઇએ જણાવ્યું કે, "અમે દુ:ખમાંથી બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ પરંતુ માતા-પિતા પોતાના દીકરાને કેવી રીતે ભૂલી શકે? આજે પણ રોજ સાંજે મને એવું લાગે છે કે તે ઘરે પાછો આવશે."

દુઃખી પિતા કહે છે કે, "મહેશ હંમેશાં મને ચિંતા ન કરવાનું કહેતો. મારી હાર્ટ સર્જરી પછી તેણે વચન આપ્યું હતું કે તે આપણું બધું દેવું ચૂકવી દેશે અને પરિવાર માટે પોતાનું ઘર ખરીદશે. આજે તેના કારણે જ અમે અમારા પોતાના ઘરમાં રહી રહ્યા છીએ. મારા દીકરાએ પોતાના મૃત્યુ પછી પણ વચન પૂરું કર્યું."

ફિલ્મમેકર મહેશ જીરાવાલાનું થયું હતું મોત

34 વર્ષના ફિલ્મમેકર મહેશ કાલાવડિયા (મહેશ જીરાવાલા) ગુજરાતી ગીત અને આલ્બમ્સ બનાવતો અને ડાયરેક્ટ કરતો હતો. ગયા વર્ષે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 ટેક ઓફ કર્યાના થોડી જ વારમાં અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એક મેડિકલ હોસ્ટેલ પરિસરમાં ક્રેશ થઇ હતી જેમાં 260 લોકોના મોત થયા હતા. મહેશ પણ આ અકસ્માતમાં ભોગ બન્યો હતો. વિમાન ક્રેશ થયું તેની પાસેથી મહેશ જીરાવાલા સ્કૂટર પર પોતાના ઘરે પરત ફરતા હતા આ દરમિયાન વિમાનની આગની જ્વાળામાં હોમાઇ ગયા હતા.

દુર્ઘટના પહેલાના દિવસોને યાદ કરતા ગિરધરભાઇએ જણાવ્યું કે, વિમાન અકસ્માતના માંડ બે અઠવાડિયા પહેલા જ તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો.

"હું ડાયમંડ પોલિશિંગ યુનિટમાં રત્નકલાકાર તરીકે કામ કરતો હતો. મારી સર્જરી પછી હું કામ કરી શકુ તેમ નહોતો. મહેશે મને નિવૃત્ત થઈને ઘરે આરામ કરવા કહ્યું હતું. તેણે કહ્યું હતું કે તે પરિવારની જવાબદારી સંભાળશે અને દિવાળી પહેલા આપણું પોતાનું ઘર ખરીદશે." ગિરધર કાલાવડિયા

મહેશ જીરાવાલાના પિતાએ દેવું ચુકવી ઘર ખરીદ્યું

મહેશના અવસાન બાદ પરિવારને એર ઈન્ડિયા, ટાટા ગ્રૂપ અને ગુજરાત સરકાર તરફથી કુલ 1.29 કરોડ રૂપિયાનું વળતર મળ્યું હતું. ગિરધર ભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, વળતરની રકમમાંથી મહેશની પત્નીને 54 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા અને તે પછીથી પોતાના પિયર જતી રહી હતી.

તેમણે જણાવ્યું કે, "દુર્ઘટનાના માંડ ત્રણ મહિના પહેલા જ મહેશના લગ્ન થયા હતા. કાર્તિકના અગાઉ છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા અને હવે તેની દીકરી અમારી સાથે રહે છે." વળતરની બાકીની રકમમાંથી ગિરધરભાઈએ સૌથી પહેલા લગભગ 15 લાખ રૂપિયાનું દેવું ચૂકવ્યું હતું.

તેમણે કહ્યું, "પછી નરોડા વિસ્તારમાં આશરે 45 લાખ રૂપિયામાં આ ફ્લેટ ખરીદ્યો અને મારા દીકરાની ઈચ્છા પૂરી કરી. આશરે 10 લાખ રૂપિયા ફર્નિચર પાછળ ખર્ચાયા, જ્યારે 5 લાખ રૂપિયા મારી પૌત્રી માટે અલગ રાખવામાં આવ્યા છે."

તેમણે ઉમેર્યું કે, "હવે એ પૈસામાંથી કંઈ બચ્યું નથી, પણ મને એ વાતની શાંતિ છે કે મહેશે તેના પરિવારને ગરિમાપૂર્ણ જીવન આપ્યું." હવે તેમના નાના પુત્ર કાર્તિકે પરિવારની આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે આ જ રહેણાંક સોસાયટીમાં હેર-કટિંગ સલૂન શરૂ કર્યું છે.

ગિરધર ભાઈએ જણાવ્યું કે, "કાર્તિક ધીમે-ધીમે પોતાના વ્યવસાયમાં સેટ થઈ રહ્યો છે અને અમે ટૂંક સમયમાં તેના ફરીથી લગ્ન કરાવવાની આશા રાખી રહ્યા છીએ જેથી જીવન આગળ વધી શકે." તેમણે યાદ કર્યું કે કેવી રીતે મહેશ હંમેશાં પરિવારના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપતો હતો અને તેના માતા-પિતાને સુરક્ષિત જીવન આપવાનું સપનું જોતો હતો. તેમણે છેલ્લે કહ્યું કે, "મહેશ બધાની ચિંતા કરતો હતો - તેના માતા-પિતા, ભાઈ અને ભત્રીજીની. આજે અમારી પાસે જે પણ સન્માન છે, તે માત્ર તેના કારણે જ છે."

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TAGGED:

AI PLANE CRASH VICTIMS FATHER
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