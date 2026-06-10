ETV Bharat / state

સર... અહીં પેસેન્જર પ્લેન ક્રેશ થયું છે!" : ઘટનાસ્થળે સૌથી પહેલા પહોંચેલા 108 અધિકારી અને પ્રોજેક્ટ મેનેજરે વર્ણવી તે કાળજું કંપાવી દેતી ક્ષણો

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાના એક વર્ષ નિમિત્તે ઘટનાસ્થળે સૌથી પહેલા પહોચનારા અધિકારીઓએ તેમના અનુભવો વહેંચ્યા

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાના એક વર્ષ નિમિત્તે ઘટનાસ્થળે સૌથી પહેલા પહોચનારા અધિકારીઓએ તેમના અનુભવો વહેંચ્યા
અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાના એક વર્ષ નિમિત્તે ઘટનાસ્થળે સૌથી પહેલા પહોચનારા અધિકારીઓએ તેમના અનુભવો વહેંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: 12 જૂન 2025ના રોજ બનેલી ભયાનક પ્લેન ક્રેશ ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે. એક વર્ષ બાદ પણ આ દુર્ઘટનાના દ્રશ્યો, ચીસો, ધુમાડાના ગોટેગોટા અને બચાવ માટેના સંઘર્ષની યાદો અનેક લોકોના મનમાં તાજી છે. ખાસ કરીને 108 ઇમરજન્સી સેવાના તે કર્મચારીઓ માટે, જેઓ સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને જેમણે વિનાશનું તે ભયાનક દ્રશ્ય પોતાની આંખે જોયું હતું.

ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં 108 ઇમરજન્સી સેવામાં ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે ફરજ બજાવતા સતેન્દ્રસિંઘ સંધુએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટના અંગે જાણ થતાં જ તેઓ તાત્કાલિક ટીમ સાથે સ્થળ તરફ દોડી ગયા હતા. જ્યારે તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાંનું દ્રશ્ય અત્યંત ભયાનક અને હચમચાવી દેનારું હતું. ચારે તરફ આગની જ્વાળાઓ ભભૂકી રહી હતી, ધુમાડાના ગોટેગોટા ઊઠી રહ્યા હતા અને વિમાનના અવશેષો દૂર દૂર સુધી ફેલાયેલા હતા.

'અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ જીવનમાં જોયેલી સૌથી વિકરાળ ઘટના'

સતેન્દ્રસિંઘ સંધુએ જણાવ્યું કે, પોતાના કારકિર્દી દરમિયાન અનેક અકસ્માતો અને ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિઓ જોઈ છે, પરંતુ પ્લેન ક્રેશ જેવી વિકરાળ ઘટના પહેલીવાર જોઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતા એટલી હતી કે થોડા ક્ષણો માટે શું કરવું તે પણ સમજાતું નહોતું. છતાં ફરજ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા સાથે તેમણે તરત જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, તેઓ સ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે તેમની સામે પ્લેનમાં સવાર વિશ્વાસ નામનો વ્યક્તિ આવ્યો હતો, જે જીવતો બચી ગયો હતો. વિશ્વાસે પોતાની આંખે જોયેલી સમગ્ર ઘટનાની માહિતી આપી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે કેવી રીતે પળવારમાં સામાન્ય ફ્લાઇટ વિનાશના ભયાનક દ્રશ્યમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. અકસ્માત પહેલાં અને અકસ્માત સમયે પ્લેનની અંદર સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ વિશે પણ તેણે માહિતી આપી હતી.

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાના એક વર્ષ નિમિત્તે ઘટનાસ્થળે સૌથી પહેલા પહોચનારા અધિકારીઓએ તેમના અનુભવો વહેંચ્યા (ETV Bharat Gujarat)

સતેન્દ્રસિંઘ સંધુના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને તેમણે તરત જ પોતાના વરિષ્ઠ અધિકારી અને 108 સેવાના પ્રોજેક્ટ મેનેજર જિતેન્દ્ર શાખીને ફોન કર્યો હતો. ફોન પર તેમણે માત્ર એટલું જ કહ્યું હતું, "સર... અહીં પેસેન્જર પ્લેન ક્રેશ થયું છે."

દરેક સેકન્ડ મહત્વની હતી

આ અંગે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં 108 ઇમરજન્સી સેવાના પ્રોજેક્ટ મેનેજર જિતેન્દ્ર શાખીએ જણાવ્યું હતું કે, સતેન્દ્રસિંઘ સંધુનો ફોન આવ્યા બાદ શરૂઆતમાં તેમને પણ વિશ્વાસ આવ્યો નહોતો કે શહેરમાં આવી મોટી દુર્ઘટના બની શકે. પરંતુ સ્થળ પરથી મળતી માહિતી અને સતત આવતા ઇમરજન્સી કોલ્સે સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે.

જિતેન્દ્ર શાખીએ જણાવ્યું કે આ માહિતી મળતાં જ 108 ઇમરજન્સી સેવાનું સમગ્ર નેટવર્ક સક્રિય કરી દેવામાં આવ્યું હતું. શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મોટી સંખ્યામાં એમ્બ્યુલન્સ, ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયન અને અન્ય સ્ટાફને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવ્યા હતા. દરેક સેકન્ડ મહત્વનો હતો અને ઘાયલોને ઝડપથી સારવાર મળે તે માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

તેમણે જણાવ્યું કે પ્લેન ક્રેશ જેવી ઘટના માત્ર એક અકસ્માત નથી હોતી. તેમાં મોટી સંખ્યામાં જાનહાનિ, આગ, ગંભીર ઇજાઓ અને બચાવ કામગીરીના અનેક પડકારો સામેલ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં વિવિધ એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન જાળવવું સૌથી મોટી જવાબદારી બની જાય છે. 108, પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને આરોગ્ય વિભાગે એક ટીમ તરીકે કામ કરીને બચાવ કામગીરીને ગતિ આપી હતી.

'તે દિવસના દ્રશ્યો આજે પણ તેમની આંખો સામે તાજા છે'

સતેન્દ્રસિંઘ સંધુએ જણાવ્યું કે તે દિવસના દ્રશ્યો આજે પણ તેમની આંખો સામે તાજા છે. ધુમાડો, આગ, ચીસો અને જીવ બચાવવાના પ્રયાસો હજુ પણ તેમના મનમાંથી ભૂંસાઈ શક્યા નથી. જ્યારે જિતેન્દ્ર શાખીએ કહ્યું કે આજે પણ તે પ્રથમ ફોન કોલ યાદ આવે છે ત્યારે શરીરમાં કંપારી ફરી વળે છે. કારણ કે તે માત્ર એક કોલ નહોતો, પરંતુ સમગ્ર રાજ્યને હચમચાવી દેનારી દુર્ઘટનાની શરૂઆતનો સંદેશ હતો.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ઇમરજન્સી સેવામાં કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે આવી ઘટનાઓ માનસિક રીતે પણ ખૂબ પડકારજનક હોય છે. અનેક ભયાનક દ્રશ્યો વચ્ચે પણ કર્મચારીઓએ પોતાની લાગણીઓને એક તરફ રાખીને માનવતા માટે કાર્ય કર્યું હતું. અનેક જીવ બચાવવા માટે ટીમે સતત કલાકો સુધી કામગીરી કરી હતી.

પ્લેન ક્રેશની આ ગોઝારી ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, પરંતુ તે દિવસ આજે પણ અનેક લોકોના મનમાં જીવંત છે. ખાસ કરીને તે કર્મચારીઓ માટે, જેમણે સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે પહોંચી માનવતા અને ફરજનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. "સર... અહીં પેસેન્જર પ્લેન ક્રેશ થયું છે" આ શબ્દો આજે પણ તે કાળા દિવસની સૌથી મોટી યાદ તરીકે 108ની ટીમના મનમાં ગુંજી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AHMEDABAD PLANE CRASH
108 EMERGENCY
FIRST CALL
AHMEDABAD PLANE CRASH ANNIVERSARY
AHMEDABAD PLANE CRASH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.