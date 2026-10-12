48 કલાકથી વધુ સમય બાદ પણ 10 વર્ષની પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકીનો પત્તો નહીં, પીરાણાની ડ્રેનેજ લાઇનમાં શોધખોળ સામે મોટો પડકાર
અમદાવાદમાં પીરાણા ચાર રસ્તા નજીક શનિવારે બપોરે 3 વાગ્યે 10 વર્ષની પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકી મુખ્ય ડ્રેનેજ લાઇનમાં ખાબકી, 48 કલાક બાદ પણ કોઈ ભાળ મળી નથી.
Published : October 12, 2026 at 3:06 PM IST
અમદાવાદ: વિશાલાથી નારોલ તરફ જતા રોડ પર પીરાણા ચાર રસ્તા નજીક ડમ્પિંગ સ્ટેશન પહેલાં મુખ્ય ડ્રેનેજ લાઇનમાં ખાબકેલી 10 વર્ષની પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળકીનો 48 કલાકથી વધુ સમય વીતી જવા છતાં કોઈ પત્તો મળ્યો નથી. શનિવારે બપોરે આશરે 3 વાગ્યે બનેલી આ ઘટના બાદ ફાયર વિભાગ દ્વારા બાળકીની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
ફાયર અધિકારી અભિષેક તોમર સહિતની ટીમો સતત તપાસ કરી રહી છે, પરંતુ હજી સુધી બાળકીની ભાળ મળી નથી. ડ્રેનેજ લાઇનનો નકશો મોડેથી મળતાં શોધખોળની કામગીરીમાં મુશ્કેલી પડી હોવાની વાત સામે આવી છે. મુખ્ય લાઇનમાં ગેસનું પ્રમાણ વધુ અને કેમિકલયુક્ત ગંદા પાણીનો સતત પ્રવાહ હોવાથી અંદર ઉતરીને તપાસ કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે. હવે ડ્રેનેજ લાઇન સાફ કરીને, અલગ-અલગ મેનહોલ ખોલીને અને લાઇન સાથે જોડાયેલી વ્યવસ્થાની તપાસ કરીને બાળકીની શોધખોળના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
48 કલાકથી વધુ સમયથી શોધખોળ, છતાં બાળકીનો પત્તો નહીં
પીરાણા નજીક બનેલી આ ઘટનાને બે દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો છે. ફાયર વિભાગ દ્વારા બાળકીની ભાળ મેળવવા માટે શરૂઆતથી જ સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ફાયર અધિકારી અભિષેક તોમર સહિતની ટીમો ડ્રેનેજ લાઇન, તેની સાથે જોડાયેલા મેનહોલ અને બાળકી પાણીના પ્રવાહમાં આગળ ગઈ હોવાની સંભાવનાવાળા વિસ્તારોમાં તપાસ કરી રહી છે. જોકે, લાંબા સમયથી શોધખોળ ચાલુ હોવા છતાં હજી સુધી બાળકીનો કોઈ પત્તો મળ્યો નથી.
બાળકી મુખ્ય ડ્રેનેજ લાઇનમાં ખાબકી હોવાથી તપાસમાં અનેક મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ છે. લાઇનની અંદર ગેસનું પ્રમાણ વધુ હોવા ઉપરાંત કેમિકલયુક્ત ગંદા પાણીનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહે છે. આ સ્થિતિમાં અંદર ઉતરીને તપાસ કરવી જોખમી અને મુશ્કેલ બની રહી છે. આથી, ફાયર વિભાગની ટીમ અન્ય સંભવિત માર્ગો અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમના જોડાણોની પણ તપાસ કરી રહી છે.
ડ્રેનેજ લાઇનનો નકશો મોડેથી મળતાં કામગીરીમાં મુશ્કેલી
બાળકીની શોધખોળ દરમિયાન ડ્રેનેજ લાઇનનો નકશો મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહ્યો છે. ફાયર વિભાગના અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, નકશો મોડેથી મળતાં કામગીરીમાં મુશ્કેલી પડી હતી. મુખ્ય લાઇન ક્યાંથી પસાર થાય છે, કયા મેનહોલ સાથે જોડાયેલી છે અને આગળ કઈ દિશામાં જાય છે તેની માહિતીના આધારે શોધખોળને આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
નકશો મોડેથી મળવાને કારણે શરૂઆતમાં લાઇનની રચના અને તેના જોડાણોને સમજવામાં મુશ્કેલી પડી હોવાની વાત સામે આવી છે. હવે સંબંધિત વિભાગોની મદદથી ડ્રેનેજ લાઇનના વિવિધ ભાગોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. લાઇન સાથે જોડાયેલા અન્ય માર્ગોમાં બાળકી ગઈ હોવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ-અલગ મેનહોલ ખોલીને તપાસના પ્રયાસો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પૂર્વ અમદાવાદનું ગટરનું પાણી આ મુખ્ય લાઇનમાં આવે છે
એન્જિનિયરિંગ વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, બાળકી જે ડ્રેનેજ લાઇનમાં ખાબકી છે તે મુખ્ય ડ્રેનેજ લાઇન છે. પૂર્વ અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ગટરનું પાણી આ લાઇનમાં આવે છે. ત્યારબાદ ગંદું પાણી સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP) સુધી પહોંચે છે, જ્યાં ટ્રીટમેન્ટની પ્રક્રિયા બાદ પાણી નદીમાં છોડવામાં આવે છે.
મુખ્ય લાઇનમાં મોટા વિસ્તારમાંથી ગટરનું પાણી આવતું હોવાથી અને તે આગળ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ તરફ જતું હોવાથી બાળકીની શોધખોળમાં લાઇનની રચના અને તેના જોડાણો સમજવા જરૂરી બન્યા છે. આ જ કારણે ડ્રેનેજ લાઇન સાથે જોડાયેલા મેનહોલ અને સંભવિત માર્ગોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
નદીમાં ત્રણ કિલોમીટર સુધી તપાસ, પમ્પિંગ સ્ટેશનો પણ તપાસ્યાં
ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા નદીમાં પણ શોધખોળ કરવામાં આવી છે. અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, આશરે ત્રણ કિલોમીટર સુધી તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત આસપાસનાં પમ્પિંગ સ્ટેશનોમાં પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી, પરંતુ બાળકીનો કોઈ પત્તો મળ્યો નથી.
બાળકી મુખ્ય ડ્રેનેજ લાઇનમાંથી આગળના પ્રવાહમાં ગઈ હોવાની એક સંભાવના છે. બીજી તરફ, મુખ્ય ટ્રંક લાઇન સાથે જોડાયેલી અન્ય કોઈ લાઇનમાં તે ગઈ હોય તેવી શક્યતાને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહી છે. આથી, અલગ-અલગ મેનહોલ ખોલીને અને લાઇનના જોડાણોની તપાસ કરીને શોધખોળ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
હવે ડ્રેનેજ લાઇન સાફ કરીને શોધખોળના પ્રયાસો
ડ્રેનેજ લાઇનની અંદર ગેસનું પ્રમાણ વધુ હોવાને કારણે સીધી તપાસમાં મુશ્કેલી પડતી હોવાથી હવે લાઇનને સાફ કરીને બાળકીની શોધખોળ કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ફાયર બ્રિગેડની સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ અને એન્જિનિયરિંગ વિભાગની ટીમો પણ કામગીરીમાં જોડાઈ છે.
ટીમો દ્વારા લાઇનના અલગ-અલગ ભાગો, મેનહોલ અને જોડાણોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બાળકી કઈ દિશામાં ગઈ હોઈ શકે તે જાણવા માટે ડ્રેનેજ સિસ્ટમની રચના સમજવી મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આથી, ટેકનિકલ માહિતીના આધારે શોધખોળને આગળ વધારવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
મેયર સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા
બાળકી ડ્રેનેજ લાઇનમાં ખાબકી હોવાની જાણ થતાં મેયર સહિતના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. જોકે, લાંબો સમય વીતી જવા છતાં બાળકીની ભાળ ન મળતાં શોધખોળની કામગીરી અને સંબંધિત વિભાગો વચ્ચેના સંકલન અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. ખાસ કરીને, ડ્રેનેજ લાઇનનો નકશો મોડેથી મળ્યો હોવાની વાત સામે આવતાં બચાવ કામગીરીમાં ટેકનિકલ માહિતીની ભૂમિકા ચર્ચામાં આવી છે.
હાલમાં ફાયર અધિકારી અભિષેક તોમર સહિતની ટીમો અને AMCના સંબંધિત વિભાગો બાળકીની શોધખોળમાં જોડાયેલા છે. નદી, પમ્પિંગ સ્ટેશનો, મુખ્ય ડ્રેનેજ લાઇન અને તેની સાથે જોડાયેલા મેનહોલ સહિતનાં સંભવિત સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. 48 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં બાળકીનો કોઈ પત્તો મળ્યો નથી. પરિવારજનો તેની ભાળ મળવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે તંત્ર દ્વારા શોધખોળના પ્રયાસો ચાલુ રાખવામાં આવ્યા છે.
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