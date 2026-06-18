CA ફાઇનલમાં અમદાવાદનો દેખાવ સુધર્યો: 664માંથી 91 વિદ્યાર્થીઓ સફળ, રેન્કર હમઝા પુલાવાલાએ મહેનતને આપ્યો શ્રેય
CA ફાઇનલના બંને ગ્રુપમાં અમદાવાદના કુલ 664 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 91 વિદ્યાર્થીઓ સફળ રહ્યા છે.
Published : June 18, 2026 at 7:08 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) બનવાનું સપનું જોતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ICAI દ્વારા આજે જાહેર કરાયેલા CA ફાઇનલ પરીક્ષાના પરિણામમાં અમદાવાદ સેન્ટરે ગત વર્ષની સરખામણીએ સુધારેલો દેખાવ નોંધાવ્યો છે. પરિણામ જાહેર થતાં સફળ ઉમેદવારો અને તેમના પરિવારોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી.
CA ફાઇનલના બંને ગ્રુપમાં અમદાવાદના કુલ 664 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 91 વિદ્યાર્થીઓ સફળ રહ્યા છે. જ્યારે ગ્રુપ-1માં 851 ઉમેદવારોમાંથી 51 અને ગ્રુપ-2માં 472 ઉમેદવારોમાંથી 96 વિદ્યાર્થીઓએ સફળતા મેળવી છે. આ પરિણામ અમદાવાદના વિદ્યાર્થીઓમાં CA પ્રોફેશન પ્રત્યે વધતી પ્રતિબદ્ધતા અને મહેનતને દર્શાવે છે.
દેશવ્યાપી પરિણામની વાત કરીએ તો બંને ગ્રુપમાં કુલ 23,776 ઉમેદવારોએ પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી 3,345 ઉમેદવારો પાસ થયા છે. ગ્રુપ-1માં 54,606 ઉમેદવારોમાંથી 6,555 અને ગ્રુપ-2માં 45,573 ઉમેદવારોમાંથી 8,725 વિદ્યાર્થીઓ સફળ રહ્યા છે. CA જેવી કઠિન અને પ્રતિષ્ઠિત પરીક્ષામાં સફળતા મેળવવી વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે.
પરિણામ જાહેર થયા બાદ ICAI અમદાવાદ બ્રાન્ચના ચેરમેન રીંકેશ શાહે સફળ થયેલા તમામ ઉમેદવારોને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની સતત મહેનત, માર્ગદર્શન અને શિસ્તબદ્ધ તૈયારીના કારણે આ પરિણામ શક્ય બન્યું છે. સાથે જ તેમણે નિષ્ફળ રહેલા વિદ્યાર્થીઓને પણ હિંમત ન હારવા અને વધુ તૈયારી સાથે આગામી પ્રયાસ કરવા અપીલ કરી હતી.
અમદાવાદના CA ફાઇનલ રેન્કર હમઝા પુલાવાલાએ પોતાની સફળતાનો શ્રેય સતત મહેનત, સમયનું યોગ્ય આયોજન અને ફેકલ્ટીના માર્ગદર્શનને આપ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે CAની પરીક્ષા માટે નિયમિત અભ્યાસ, આત્મવિશ્વાસ અને ધીરજ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય આયોજન સાથે તૈયારી કરવામાં આવે તો સફળતા ચોક્કસ મળે છે.
CA ફાઇનલનું પરિણામ જાહેર થતાં અમદાવાદના એકાઉન્ટન્સી ક્ષેત્રમાં નવા પ્રોફેશનલ્સ જોડાવા માટેનો માર્ગ વધુ મજબૂત બન્યો છે. સફળ ઉમેદવારો હવે કોર્પોરેટ, ઓડિટ, ટેક્સેશન અને ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રમાં પોતાની કારકિર્દીની નવી શરૂઆત કરવા તૈયાર બન્યા છે.