અમદાવાદના પાલડીમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં બંગલા પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું

પાલડીમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં મુસ્તફા માણેકચંદના ગેરકાયદેસર બંગલાને તોડી પાડવામાં આવ્યો.

પાલડીમાં બંગલા પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું
પાલડીમાં બંગલા પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં આજે એક ડિમોલેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. પાલડીમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં મુસ્તફા માણેકચંદના ગેરકાયદેસર બંગલાને તોડી પાડવામાં આવ્યો. પશ્ચિમ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા આ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આ મુદ્દે પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના પાલડી વિસ્તારમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટી એક નંબરના બંગલાનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે. આ બંગલાનું બાંધકામ ગેરકાયદેસર હતું, તે અંગે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. ત્યારે આ સવારથી ડિમોલિશન કાર્યવાહી કરવામાં આવી. બે જેસીબી મશીન અને મજૂરોની મદદ લઈને આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

પાલડીમાં બંગલા પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે નવ બંગલાને અશાંતધારાનો ભંગ કરીને વેચાણ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે કલેકટરને રજૂઆત કરી હતી અને પત્ર લખ્યો હતો. આ બંગલાના અનધિકૃત ભાગને તોડી પાડવા માટે AMCએ આદેશ જારી કર્યો હતો. આ આદેશની સામે મુસ્તફા શેખ અને ડૉ. દિલીપ મોદીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ અરજી કરી હતી. ત્યારે આજે આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોવાના કારણે ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું.

સંપાદકની પસંદ

