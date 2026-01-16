અમદાવાદના પાલડીમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં બંગલા પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું
પાલડીમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં મુસ્તફા માણેકચંદના ગેરકાયદેસર બંગલાને તોડી પાડવામાં આવ્યો.
Published : January 16, 2026 at 6:32 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં આજે એક ડિમોલેશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. પાલડીમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટીમાં મુસ્તફા માણેકચંદના ગેરકાયદેસર બંગલાને તોડી પાડવામાં આવ્યો. પશ્ચિમ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા આ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દે પશ્ચિમ ઝોનના એસ્ટેટ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ શહેરના પાલડી વિસ્તારમાં નૂતન સર્વોદય સોસાયટી એક નંબરના બંગલાનું ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે. આ બંગલાનું બાંધકામ ગેરકાયદેસર હતું, તે અંગે નોટિસ આપવામાં આવી હતી. ત્યારે આ સવારથી ડિમોલિશન કાર્યવાહી કરવામાં આવી. બે જેસીબી મશીન અને મજૂરોની મદદ લઈને આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે નવ બંગલાને અશાંતધારાનો ભંગ કરીને વેચાણ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે એલિસબ્રિજના ધારાસભ્ય અમિત શાહે કલેકટરને રજૂઆત કરી હતી અને પત્ર લખ્યો હતો. આ બંગલાના અનધિકૃત ભાગને તોડી પાડવા માટે AMCએ આદેશ જારી કર્યો હતો. આ આદેશની સામે મુસ્તફા શેખ અને ડૉ. દિલીપ મોદીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ અરજી કરી હતી. ત્યારે આજે આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોવાના કારણે ડિમોલેશન કરવામાં આવ્યું હતું.
