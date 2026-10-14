અમદાવાદના પાઘડીમેન અનુજ મોદલિયારને બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં સન્માન, આદ્યશક્તિ થીમની પાઘડીને મળ્યું વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં સ્થાન
ગુજરાતી સંસ્કૃતિને વિશ્વભરમાં ઓળખ અપાવનારા અનુજ મોદલિયારને લંડન સ્થિત બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ સાથે સંકળાયેલા સન્માન સમારોહમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા
Published : October 14, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 2:57 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના પાઘડીમેન તરીકે જાણીતા અનુજ મોદલિયારે ગુજરાત અને ભારતનું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રોશન કર્યું છે. પોતાની અનોખી કળા અને પરંપરાગત પાઘડી ડિઝાઇન દ્વારા ગુજરાતી સંસ્કૃતિને વિશ્વભરમાં ઓળખ અપાવનારા અનુજ મોદલિયારને લંડન સ્થિત બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ સાથે સંકળાયેલા સન્માન સમારોહમાં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની આદ્યશક્તિ થીમ પર તૈયાર કરવામાં આવેલી ભવ્ય પાઘડીને પણ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં સ્થાન મળ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
અમદાવાદના પાઘડીમેનનું બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં સન્માન
અનુજ મોદલિયાર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી નવરાત્રી દરમિયાન અલગ-અલગ થીમ પર આકર્ષક અને કલાત્મક પાઘડીઓ તૈયાર કરે છે, તેમની પાઘડીઓ માત્ર શણગાર પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં ગુજરાતની સંસ્કૃતિ, પરંપરા, ધાર્મિક આસ્થા અને ભારતીય કળાનું અનોખું મિશ્રણ જોવા મળે છે. આ જ વિશેષતાના કારણે તેમની કળાએ હવે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
પાંચ કિલોની આદ્યશક્તિ પાઘડી બની આકર્ષણનું કેન્દ્ર
આ વર્ષે અનુજ મોદલિયારે મા આદ્યશક્તિની થીમ પર એક ભવ્ય પાઘડી તૈયાર કરી છે. આશરે પાંચ કિલો વજન ધરાવતી આ પાઘડીમાં માતાજીની ભક્તિ, ગરબાની પરંપરા અને ગુજરાતી હસ્તકલાનો સુંદર સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. નવરાત્રીના વિશેષ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે અનુજ મોદલિયારને લંડન આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે આદ્યશક્તિ થીમની પાઘડી ધારણ કરી હતી.
આ અનોખી પાઘડી જોઈને ત્યાં ઉપસ્થિત લોકોમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી. પાઘડીની ભવ્યતા, તેમાં કરવામાં આવેલી ઝીણવટભરી કારીગરી અને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક વિદેશમાં પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. ત્યારબાદ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ ખાતે યોજાયેલા સન્માન સમારોહમાં અનુજ મોદલિયારને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
બે મહિનાની મહેનતથી તૈયાર થઈ આદ્યશક્તિ પાઘડી
અનુજ મોદલિયાર મહેતા ઇન્ટરનેશનલ ડાન્સર અને ટ્રેડિશનલ ડિઝાઇનર તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેઓ દર વર્ષે નવરાત્રી માટે વિશેષ થીમ આધારિત પાઘડીઓ તૈયાર કરે છે. આ વર્ષની પાઘડીની વિશેષતા વિશે તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેને તૈયાર કરવામાં લગભગ બે મહિનાનો સમય લાગ્યો હતો. પાઘડીના દરેક ભાગમાં બારીકાઈથી કામ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી ગુજરાતી પરંપરા અને માતાજી પ્રત્યેની શ્રદ્ધા સુંદર રીતે રજૂ થઈ શકે.
આદ્યશક્તિ પાઘડીમાં માતાજીના ગરબા, ત્રિશૂળ, કમળ અને માતાજી સાથે જોડાયેલી વિવિધ પરંપરાગત વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત પાઘડીને આકર્ષક બનાવવા માટે મોતી, કચ્છી ભરતકામ, એમ્બ્રોઇડરી વર્ક, કોળી કળા, લેસ, પટ્ટા અને વિવિધ પ્રકારનાં કાપડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પાઘડીમાં કરવામાં આવેલો અલંકારિક શણગાર અને માતાજીની સુંદર સજાવટ તેને સામાન્ય પાઘડીથી અલગ બનાવે છે. તેમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા રંગો, પરંપરાગત ભાત અને હસ્તકલાની ઝીણવટ ગુજરાતી સંસ્કૃતિની આગવી ઓળખને ઉજાગર કરે છે.
અનુજભાઈના મતે, “આદ્યશક્તિ પાઘડી માત્ર માથે પહેરવાનો શણગાર નથી, પરંતુ ગુજરાતની પરંપરા, કળા અને મા આદ્યશક્તિ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાનું ભવ્ય પ્રતીક છે.”
GSTથી લઈને ઓપરેશન સિંદૂર સુધીની થીમ પર બનાવી પાઘડીઓ
અનુજ મોદલિયારની કળાની ખાસિયત એ છે કે તેઓ સમય અને પ્રસંગ પ્રમાણે અલગ-અલગ વિષયો પર પાઘડીઓ તૈયાર કરે છે. તેમણે GST જેવા વિષયથી લઈને કોરોના કાળ અને ઓપરેશન સિંદૂર જેવી થીમને પણ પોતાની કળામાં સ્થાન આપ્યું છે. તેમની પાઘડીઓમાં માત્ર પરંપરાગત શણગાર જ નહીં, પરંતુ સમકાલીન ઘટનાઓ અને સામાજિક સંદેશાઓને રજૂ કરવાનો પ્રયાસ પણ જોવા મળે છે.
દર વર્ષે નવરાત્રી દરમિયાન તેઓ નવી થીમ સાથે હાજર થાય છે. આ વર્ષે મા આદ્યશક્તિને સમર્પિત પાઘડી તૈયાર કરીને તેમણે ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને ગુજરાતી હસ્તકલાને એકસાથે રજૂ કરી છે.
“આ સન્માન તમામ ભારતીયો માટે ગર્વની ક્ષણ છે”
વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ્સ સાથે સંકળાયેલા આ સન્માન અંગે અનુજ મોદલિયારે ખુશી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ તેમના માટે ખૂબ મોટી સિદ્ધિ છે. તેમણે કહ્યું કે આ સન્માન માત્ર વ્યક્તિગત સિદ્ધિ નથી, પરંતુ સમગ્ર ભારત માટે ગર્વની ક્ષણ છે. તેમની ઇચ્છા છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ગુજરાતની પરંપરાગત કળાને દેશ-વિદેશમાં વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે.
અનુજ મોદલિયારની આ સિદ્ધિ દર્શાવે છે કે પરંપરાગત કળાને નવીન વિચાર અને સર્જનાત્મકતા સાથે રજૂ કરવામાં આવે તો તેને વૈશ્વિક મંચ મળી શકે છે. અમદાવાદથી શરૂ થયેલી તેમની પાઘડી બનાવવાની કળા આજે લંડન સુધી પહોંચી છે. આદ્યશક્તિની થીમ પર તૈયાર થયેલી પાંચ કિલોની ભવ્ય પાઘડી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, હસ્તકલા અને ભક્તિનું અનોખું પ્રતીક બની છે.
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