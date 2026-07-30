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જમીન કૌભાંડ: રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા અમદાવાદના બિલ્ડર અને પતંગ હોટલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરને લાજપોર જેલમાં

કામરેજ પોલીસે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયેલા સહ-આરોપી બંને પુત્રો નિલ ઠક્કર અને કંઠ ઠક્કરની પાસપોર્ટ વિગતો આધારે તપાસનો ધમધમાટ વેગવંતો કર્યો છે.

જમીન કૌભાંડ: રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા અમદાવાદના બિલ્ડર અને પતંગ હોટલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરને લાજપોર જેલમાં
જમીન કૌભાંડ: રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા અમદાવાદના બિલ્ડર અને પતંગ હોટલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરને લાજપોર જેલમાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 8:30 PM IST

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સુરત: કામરેજ પોલીસે જમીન કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અમદાવાદના પ્રખ્યાત બિલ્ડર અને પતંગ હોટલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરને સુરતથી ઝડપી પાડ્યા બાદ આજે તેમના બે દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં કોર્ટે તેમને લાજપોર જેલમાં મોકલી આપ્યા છે.

કામરેજ પોલીસે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયેલા સહ-આરોપી બંને પુત્રો નિલ ઠક્કર અને કંઠ ઠક્કરની પાસપોર્ટ વિગતો આધારે તપાસનો ધમધમાટ વેગવંતો કર્યો છે.

જમીન કૌભાંડ: રિમાન્ડ પૂર્ણ થતા અમદાવાદના બિલ્ડર અને પતંગ હોટલના માલિક ઉમંગ ઠક્કરને લાજપોર જેલમાં (ETV Bharat Gujarat)

કામરેજ તાલુકાના ખોલવડ ગામની સીમમાં રહેણાંક હેતુસર પ્લોટ આપવાની લાલચ આપી, જમીનનું ટાઇટલ ક્લિયર ન હોવા છતાં અને વર્ષો પહેલાં અન્યને વેચાણ કરી દીધેલ હોવા છતાં વિવાદિત જમીન ઉપર નવો પ્રોજેક્ટ બતાવીને અમદાવાદના પતંગ હોટલના માલિક ઉમંગ ઠક્કર સહિત પિતા-પુત્રોએ લોકો પાસેથી 1 કરોડ 56 લાખ રૂપિયાની રકમ પડાવી લીધી હતી. આ મામલે ત્રણ મહિના પહેલા કામરેજ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

ઉમંગ ઠક્કરે પોલીસને પુત્રો વિદેશમાં હોવાની કેફિયત આપી હતી. તેમ છતાં કામરેજ પોલીસે ગત રોજ અમદાવાદની વસ્ત્રાપુર પોલીસ સાથે મળીને સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં આવેલા ઉમંગ ઠક્કરના મકાનમાં ઝડતી લીધી હતી. જોકે બંને પુત્રો ત્યાંથી મળ્યા ન હતા.

પોલીસે હવે બંને પુત્રો સુધી પહોંચવા તેમની પાસપોર્ટ વિગતોના આધારે તપાસ ઝડપી કરી છે અને તેઓ દેશમાં કે વિદેશમાં ક્યાં છે તેની માહિતી મેળવવાની કવાયત હાથ ધરી છે.

સુરતના ફરિયાદી પુષ્પકભાઈ દિનેશભાઈ પટેલ સહિત 16 જેટલા રોકાણકારોએ કામરેજ તાલુકાના ખોલવડ ગામે આવેલ "સહજાનંદ નિર્વાણા" નામના પ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટમાં પ્લોટ બુક કરાવ્યા હતા. તેમણે કુલ 1 કરોડ 56 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું. રકમ લીધા બાદ પ્લોટ કે પૈસા પરત આપવામાં આવ્યા ન હતા, જેના પરિણામે આ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

બે દિવસ પહેલા કામરેજ પોલીસે મુખ્ય આરોપી ઉમંગ ઠક્કરને સુરત રેલ્વે સ્ટેશન પરથી ઝડપી લીધા હતા. આજે રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં કોર્ટે તેમને લાજપોર જેલમાં મોકલી આપ્યા છે.

TAGGED:

UMANG THAKKAR SENT TO LAJPORE JAIL
UMANG THAKKAR
AHMEDABAD
REMAND ENDED
OWNER OF PATANG HOTEL

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