અમદાવાદ: NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિ મામલે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનો NSUIએ કાળા વાવટા બતાવી નોંધાવ્યો વિરોધ
NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિ, અવ્યવસ્થા અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે થયેલા અન્યાયના મુદ્દે NSUI દ્વારા આ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : May 14, 2026 at 5:42 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના કાર્યક્રમ દરમિયાન NSUI દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના IIM અમદાવાદ ખાતે કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા આવેલા શિક્ષણ મંત્રી સામે NSUI કાર્યકર્તાઓએ કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
વિરોધ દરમિયાન કાર્યકર્તાઓએ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં બંધ કરો, વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય આપો અને યુવાનોનો અવાજ દબાવી શકાશે નહીં જેવા નારા લગાવ્યા હતા. NEET પરીક્ષામાં ગેરરીતિ, અવ્યવસ્થા અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે થયેલા અન્યાયના મુદ્દે NSUI દ્વારા આ વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.
NSUI નેતા તિલકરામ તિવારીએ જણાવ્યું હતું કે, દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ આજે NEET પરીક્ષા મામલે ભારે માનસિક તણાવમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં થયેલી ગેરરીતિઓ અને સતત ઊભા થતા વિવાદો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને અંધકારમાં ધકેલી રહ્યા છે. છતાં કેન્દ્ર સરકાર અને શિક્ષણ મંત્રાલય વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોને ગંભીરતાથી લેતું નથી.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે,વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં બંધ કરો ના નારા સાથે આજે કાળા વાવટા લઈને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. અમારી માંગ છે કે વિદ્યાર્થીઓને ન્યાય આપવામાં આવે અને પારદર્શક પરીક્ષા વ્યવસ્થા લાવવામાં આવે. યુવાનોનો અવાજ દબાવી શકાશે નહીં.
વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન NSUI કાર્યકર્તાઓએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીની ગાડી સામે કાળા વાવટા ફરકાવ્યા હતા અને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. ઘટનાને પગલે IIM અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતાં વિરોધ કરી રહેલા તમામ કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરી હતી. થોડા સમય માટે વિસ્તારમાં તણાવપૂર્ણ માહોલ સર્જાયો હતો, જોકે પોલીસે સ્થિતિને કાબૂમાં લીધી હતી.
NEET પેપર લીક મામલે અમદાવાદમાં NSUIનો ઉગ્ર વિરોધ! 🔥— NSUI Gujarat (@NSUIGujarat) May 14, 2026
૨૨ લાખ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે થયેલા ચેડાં સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા શિક્ષણ મંત્રીનું પૂતળું બાળવામાં આવ્યું. ભ્રષ્ટ NTA અને નબળી વ્યવસ્થા સામે NSUIની ન્યાયની લડાઈ જારી રહેશે. ✊
NSUI દ્વારા 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે થયેલા ચેડાં સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા શિક્ષણ મંત્રીનું પૂતળું બાળવામાં આવ્યું હતું.