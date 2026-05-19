પ્રેમ, ડિપ્રેશન અને કરોડોની ચોરી! નિકોલ જ્વેલર્સ ચોરી કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

શો રૂમમાં જ કામ કરતી સેલ્સ ગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટીએ પોતાના પ્રેમી મયુર માળી માટે ચોરી કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 8:50 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા ગ્રેવિટી મોલના જ્વેલર્સ શો રૂમમાં થયેલી 1 કરોડ 66 લાખ રૂપિયાના દાગીનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાતા હવે સમગ્ર ઘટનાના પાછળના કારણો પણ સામે આવવા લાગ્યા છે.

આ ચોરી કોઈ વ્યાવસાયિક ગેંગે નહીં, પરંતુ શો રૂમમાં જ કામ કરતી સેલ્સ ગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટીએ પોતાના પ્રેમી મયુર માળી માટે કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

હર્ષિદા છેલ્લા ઘણા સમયથી માનસિક તણાવમાં હતી. થોડા સમય પહેલા તેણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. ત્યારબાદ તે પોતાના માતા-પિતાના ઘરે રહેવા આવી હતી. આ દરમિયાન તેની આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ નબળી બની રહી હતી.

આ સમગ્ર મુદે ACP i ડિવિઝન કૃણાલ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે કેસમાં તમામ એંગલથી તપાસ ચાલી રહી છે અને ચોરીના બાકીના દાગીના ક્યાં ગયા તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે હર્ષિદા પોતાના બોયફ્રેન્ડ મયુર સાથે નવું જીવન શરૂ કરવા માગતી હતી. બંનેને પૈસાની જરૂર હતી અને ઝડપથી મોટી રકમ મેળવવાના લાલચમાં હર્ષિદાએ જ્વેલર્સ શો રૂમમાંથી દાગીના ચોરવાનું કાવતરું રચ્યું હતું.

હર્ષિદા છેલ્લા 11 મહિનાથી શો રૂમમાં સેલ્સ ગર્લ તરીકે કામ કરતી હતી. આ દરમિયાન તેણે શો રૂમની અંદરની સિસ્ટમ, કયા કબાટમાં કયા દાગીના રાખવામાં આવે છે અને સ્ટાફની અવરજવર અંગે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી લીધી હતી.

ઘટનાનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે શો રૂમના સ્ટાફને દાગીનાની એક ટ્રેમાં એક લકી ઓછી હોવાનું જણાયું. શરૂઆતમાં સામાન્ય ભૂલ લાગી હતી, પરંતુ સ્ટોક ચેક દરમિયાન લાખો રૂપિયાના દાગીના ગુમ હોવાનું સામે આવતા સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો હતો.

ત્યારબાદ CCTV ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં હર્ષિદા કબાટમાંથી દાગીના કાઢીને પોતાના ખિસ્સામાં મૂકતી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવી હતી.

ક્રાઈમ બ્રાન્ચને માહિતી મળી હતી કે હર્ષિદા માણેકચોક વિસ્તારમાં દાગીના વેચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસે વોચ ગોઠવી અને અંદાજે 18 લાખ રૂપિયાના દાગીના વેચવા પહોંચેલી હર્ષિદાને ઝડપી પાડી હતી.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ચોરી કરાયેલા દાગીનાનો ઉપયોગ મયુર સાથે નવું જીવન શરૂ કરવા અને આર્થિક મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે થવાનો હતો. હાલ મયુર માળી ફરાર છે અને પોલીસે તેની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

પોલીસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ફરાર આરોપી મયુર માળીની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વની છે. તેની ધરપકડ બાદ બંને આરોપીઓને સામસામે બેસાડી પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

આ કેસમાં આરોપી હર્ષિદા શેટ્ટીને અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે સાત દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરતા કોર્ટ સમક્ષ 8 મહત્વના મુદ્દા રજૂ કર્યા હતા.

સરકારી વકીલ તુષાર એલ. બારોટે કોર્ટમાં રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ મોટી રકમની ચોરી કરી હોવાથી તેનો MCR કાર્ડ ખોલવો જરૂરી છે. સાથે જ અગાઉ કોઈ અન્ય શોરૂમમાં કામ કરીને સમાન પ્રકારનો ગુનો કર્યો છે કે નહીં તે દિશામાં પણ તપાસ જરૂરી છે.

કોર્ટે તમામ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી હર્ષિદા શેટ્ટીના 22 મે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

