નિકોલ જ્વેલરી શો રૂમ લૂંટ કેસમાં સેલ્સ ગર્લનો પ્રેમી પકડાયો, અમદાવાદ છોડી નવા શહેરમાં સેટલ થવા દાગીના ચોર્યા

જ્વેલર્સ શોરૂમમાં કામ કરતી યુવતી છેલ્લા પાંચ મહિનાથી બાપુનગરમાં ડિઝાઇન પ્રિન્ટિંગનું કામ કરતા મયુર અશોકભાઈ માળી સાથે પ્રેમ સંબંધમાં હતી.

Published : May 21, 2026 at 11:47 AM IST

Updated : May 21, 2026 at 11:56 AM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલી આભૂષણ જ્વેલર્સમાં થયેલી કરોડોના સોનાની ચોરીનો ચોંકાવનારો ભેદ હવે પોલીસ તપાસમાં ખુલ્લો પડ્યો છે. આ સમગ્ર કાંડ પાછળ કોઈ પ્રોફેશનલ ગેંગ નહીં, પરંતુ પ્રેમ સંબંધમાં બંધાયેલું એક યુગલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રેમીએ અન્ય શહેરમાં નવી જિંદગી શરૂ કરવાની લાલચ આપી પોતાની જ પ્રેમિકાને કરોડોના દાગીના ચોરવા માટે ઉશ્કેર્યાનું બહાર આવ્યું છે.

આરોપીએ યુવતીને શોરૂમમાં દાગીના ચોરવા કહ્યું હતું
પોલીસની તપાસમાં ખુલ્યું છે કે, જ્વેલર્સ શોરૂમમાં કામ કરતી યુવતી છેલ્લા પાંચ મહિનાથી બાપુનગરમાં ડિઝાઇન પ્રિન્ટિંગનું કામ કરતા મયુર અશોકભાઈ માળી સાથે પ્રેમ સંબંધમાં હતી. બંનેએ અમદાવાદ છોડીને અન્ય શહેરમાં કાયમી સેટલ થવાનું સપનું જોયું હતું. આ સપનાને પૂરું કરવા માટે જ બંનેએ કરોડોના સોનાની ચોરીનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. પૂર્વનિયોજિત પ્લાન મુજબ યુવતીએ શોરૂમમાંથી કિંમતી સોનાના દાગીના તબક્કાવાર રીતે ચોરવાનું શરૂ કર્યું હતું. દાગીના હાથ લાગતા જ તે પ્રેમી મયુરને જાણ કરતી હતી. ચોરી બાદ બંને પોલીસથી બચવા માટે સતત શહેરો બદલતા રહ્યા હતા. આરોપીઓ ઉદયપુર, જયપુર, દિલ્હી અને ઋષિકેશ જેવા શહેરોમાં ફરતા રહ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

પ્રેમી પાસેથી 16 લાખના દાગીના મળ્યા
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેમજ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે સમગ્ર કેસનો ભેદ ઉકેલી યુવતીને ઝડપી પાડી હતી. બાદમાં તપાસ દરમિયાન પ્રેમી મયુરની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 16 લાખ 71 હજાર રૂપિયાનું 360 ગ્રામ સોનું જપ્ત કર્યું છે. જોકે હજુ પણ મોટી માત્રામાં દાગીના ગુમ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

યુવતી હાલ રિમાન્ડ પર
હાલ યુવતી રિમાન્ડ પર છે અને પોલીસ આરોપીઓએ રાજસ્થાન સહિત અન્ય સ્થળોએ છુપાવેલા સોનાના દાગીનાની શોધખોળમાં લાગી છે. સમગ્ર મામલે વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

ACP આઈ ડિવિઝન કૃણાલ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓએ ખૂબ જ ચાલાકીથી સમગ્ર કાવતરું ઘડ્યું હતું. જોકે ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સઘન તપાસ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસ હવે બાકી રહેલા દાગીના અને આ ચોરીમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે નહીં તે દિશામાં વધુ તપાસ કરી રહી છે.

