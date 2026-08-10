રાષ્ટ્રપતિ ભવનની સ્વાતંત્ર્ય દિવસની આમંત્રણ કિટમાં અમદાવાદ NIDની વિશેષ છાપ, 220થી વધુ લોકોએ મળીને કરી તૈયાર
આ કિટમાં દેશના ચાર રાજ્યો—છત્તીસગઢ, ગોવા, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની પરંપરાગત હસ્તકળા તથા પર્યાવરણ સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલી પહેલોને રજૂ કરવામાં આવી છે.
Published : August 10, 2026 at 4:09 PM IST
અમદાવાદ: દેશના 80મા સ્વાતંત્ર્ય દિવસ નિમિત્તે નવી દિલ્હી સ્થિત રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં યોજાનારા વિશેષ સમારોહ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી આમંત્રણ કિટમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID)ની સર્જનાત્મકતા અને ભારતીય પરંપરાગત હસ્તકળાનું અનોખું સંયોજન જોવા મળશે. રાષ્ટ્રપતિ ભવન દ્વારા સોંપવામાં આવેલા આ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટમાં NIDએ ડિઝાઇન સેવા પૂરી પાડી છે.
આ પ્રોજેક્ટમાં NID અમદાવાદ, NID ગાંધીનગર અને NID બેંગલુરુના વિદ્યાર્થીઓએ સાથે મળીને કામ કર્યું છે. ત્રણેય કેમ્પસના વિદ્યાર્થીઓ, ફેકલ્ટી, પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ અને ટેકનિકલ ટીમના સહયોગથી આ સમગ્ર ડિઝાઇન અને એસેમ્બલી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ અંગેની મહત્વપૂર્ણ માહિતી NID અમદાવાદના ડિરેક્ટર ડૉ. અશોક મંડલ દ્વારા આપવામાં આવી છે.
15 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ યોજાનારા સ્વાતંત્ર્ય દિવસના કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત મહેમાનો માટે તૈયાર કરાયેલી આ કિટમાં દેશના ચાર રાજ્યો—છત્તીસગઢ, ગોવા, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની પરંપરાગત હસ્તકળા તથા પર્યાવરણ સંરક્ષણ સાથે જોડાયેલી પહેલોને રજૂ કરવામાં આવી છે.
220થી વધુ લોકોની મહેનત, 100 જેટલા કારીગરો જોડાયા
આ સમગ્ર કિટની ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં 220થી વધુ લોકો જોડાયા હતા. જેમાં લગભગ 100 કારીગરોએ પોતાના ઘર અને સ્થાનિક કાર્યસ્થળેથી NIDની ડિઝાઇન ટીમ સાથે મળીને વિવિધ કલાકૃતિઓ તૈયાર કરી હતી. NID અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને બેંગલુરુના વિદ્યાર્થીઓએ પણ આ પ્રોજેક્ટમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ ડિઝાઇન ડેવલપમેન્ટથી લઈને કલાકૃતિઓના એસેમ્બલી અને અંતિમ પ્રસ્તુતિ સુધીની પ્રક્રિયામાં ટીમ સાથે મળીને કામ કર્યું હતું.
કારીગરોની પરંપરાગત કુશળતાને આધુનિક ડિઝાઇન સાથે જોડીને કિટ તૈયાર કરવામાં આવી છે. છત્તીસગઢની ડોકરા કાસ્ટિંગ અને લોહ શિલ્પ, ગોવાની અઝુલેજો ટાઇલ કળા, મધ્યપ્રદેશની ભીલ પેઇન્ટિંગ અને બાગ પ્રિન્ટિંગ તથા મહારાષ્ટ્રની વારલી કળાને આ કિટમાં વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ NID કેમ્પસમાં એક મહિના સુધી એસેમ્બલી
ચારેય રાજ્યોમાંથી તૈયાર થયેલી કલાકૃતિઓને બાદમાં NID અમદાવાદ કેમ્પસ ખાતે લાવવામાં આવી હતી. અહીં અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને બેંગલુરુ કેમ્પસ સાથે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટાફ, કારીગરો અને ટીમના સભ્યોએ આશરે એક મહિના સુધી મહેનત કરીને તમામ કલાકૃતિઓને આમંત્રણ કિટમાં એસેમ્બલ કરી હતી.
NID અમદાવાદના ડિરેક્ટર ડૉ. અશોક મંડલના નેતૃત્વ હેઠળ ફેકલ્ટી, પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને ટેકનિકલ સ્ટાફની ટીમે લગભગ ચાર મહિના સુધી આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ પર કામ કર્યું હતું. આ આમંત્રણ કિટ માત્ર એક ઔપચારિક આમંત્રણ નથી, પરંતુ દેશની વિવિધ પરંપરાગત કળા, કારીગરોની કુશળતા અને પર્યાવરણ સાથે માનવજીવનના ઊંડા સંબંધને રજૂ કરતું સર્જનાત્મક દસ્તાવેજ બની છે.
NIDના ડિરેક્ટર, ડૉ. અશોક મંડલના જણાવ્યા અનુસાર, “આ પ્રોજેક્ટમાં NIDના અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને બેંગલુરુ કેમ્પસના વિદ્યાર્થીઓ સહિત ફેકલ્ટી, સ્ટાફ અને દેશના વિવિધ રાજ્યોના કારીગરોએ સાથે મળીને કામ કર્યું છે. અમારા માટે આ માત્ર એક ડિઝાઇન પ્રોજેક્ટ નહોતો, પરંતુ ભારતની વિવિધ પરંપરાગત હસ્તકળા અને કારીગરોની કુશળતાને એક રાષ્ટ્રીય મંચ પર રજૂ કરવાની તક હતી. વિદ્યાર્થીઓએ પણ કારીગરો સાથે સીધો સંવાદ કરીને તેમની પરંપરાગત કળાને સમજવાનો અને તેને આધુનિક ડિઝાઇન સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ સમગ્ર ટીમવર્કનું પરિણામ આ અનોખી આમંત્રણ કિટ છે.”
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