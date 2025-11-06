અમદાવાદમાં જર્મન શેફર્ડ શ્વાને પાર્કિંગમાં રમતા બે બાળકોને બચકા ભર્યા, પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાતા AMC હરકતમાં
આ પાલતુ દ્વારા માસુમ બાળક પર હુમલાનાની ઘટના બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની CNCD વિભાગની ટીમ શ્વાનના માલિકના ઘરે પહોંચી હતી.
Published : November 6, 2025 at 9:06 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં ફરી એકવાર શ્વાને બાળક ઉપર હુમલો કર્યા અને શ્વાન કરડવાના કેસો સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના ન્યુ મણીનગર વિસ્તારમાં ડુન રિવેરા સ્કુલ પાસે આવેલા શરણમ એલીગન્સમાં પાલતુ શ્વાન જર્મન શેફર્ડએ 2 બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. આ પાલતુ દ્વારા માસુમ બાળક પર હુમલાનાની ઘટના બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની CNCD વિભાગની ટીમ શ્વાનના માલિકના ઘરે પહોંચી હતી.
મણીનગર વિસ્તારમાં શ્વાન કરડવા મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ
સીએનસીડી વિભાગની ટીમ દ્વારા શ્વાનનો કબજો લેવામાં આવ્યો હતો. શ્વાનની તપાસ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં વેટરનીટી ડોક્ટર દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ શ્વાનને હાલમાં દાણીલીમડા ખાતે કરુણા મંદિરમાં રાખવામાં આવેલ છે. આ મામલે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
આ મામલે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI વી.ડી મોરીએ જણાવ્યું કે, "અમદાવાદના ન્યુ મણીનગર વિસ્તારમાં ડુન રિવેરા સ્કુલ પાસે આવેલા શરણમમાં પાલતુ શ્વાનને જર્મન શેફર્ડએ 2 બાળક પર હુમલો કર્યો હતો. શરણમ એલીગન્સમાં રહેતા નિતેશ ગુંદેલાએ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની જ સોસાયટીમાં રહેતા સંગીતાબેન વિરુદ્ધ બેદરકારીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ગઈકાલે બપોરે 1 થી દોઢ વાગ્યાની વચ્ચે આ ઘટના બની હતી.
ઉલ્લેખની છે કે, ન્યુ મણીનગર વિસ્તારમાં શરણમ એલીગન્સ નામના ફ્લેટની નીચે બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ જ્યારે એક બાળક પ્લેટ નીચે પાર્કિંગમાં રમતો હતો, ત્યારે ફ્લેટમાં રહેતા ઉર્ફ સંગીતાબેન વનિયર તેમનું પાલતુ શ્વાન જર્મન શેફર્ડ લઈને નીચે ફરતા હતા. તે દરમિયાન 6 વર્ષનું બાળક જ્યારે પાર્કિંગમાંથી પસાર થતું હતું, ત્યારે જર્મન શેફર્ડ અચાનક જ તેની ઉપર હુમલો કરી દીધો હતો. જેના લીધે બાળક ગભરાઈ ગયું હતું અને દોડવા જતાં તેને સામાન્ય બચકો ભરી લીધું હતું.
શ્વાનના હુમલાથી બાળકને દાંત બેસી ગયા હતા. આ બાળક તરત જ નીચે પડી જતા ઉભો થઈ અને તેની માતાને જાણ કરી હતી. બાળકના પિતાને જાણ થતા તેમણે તાત્કાલિક ઘરે પહોંચી ગયા હતા, ત્યારબાદ બાળકના પિતાને જાણવા મળ્યું કે સોસાયટીમાં રહેતા અન્ય એક વ્યક્તિના બાળકને પણ આ શ્વાન કરડ્યું હતું.
જેથી બંને બાળકોને તાત્કાલિક સારવાર માટે એક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. અને ત્યારબાદ તેમણે સારવાર આપવામાં આવી હતી આ એક જ પ્લેટમાં રહેતા 2 બાળકોને કુતરા કરડવાની ઘટના બની હતી. હાલમાં 16593 પેટ ડોગ ઓનર્સ દ્વારા 18776 પેટ ડોગ્સની નોંધણી થયેલ છે.
શ્વાનના માલિકે પોતાની ભૂલને સ્વીકારી અને જણાવ્યું કે, "અમારી ભૂલ છે કે શ્વાનને મોઢા પર માસ્ક પહેરાવ્યું નહોતું. શ્વાન કરડવાની આકસ્મિક ઘટના બની છે. કોઈ ઈરાદાપૂર્વક કરડ્યુ હતું."
આ સમગ્ર ઘટના સોસાયટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. પોલીસે આ અંગે માહિતી આપી છે કે પાલતુ પ્રાણી પર યોગ્ય નિયંત્રણ આના રાખવા અને સુરક્ષામાં બેદરકારી દાખવવા બદલ સુવાના માલિક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવે છે. મેડિકલ રિપોર્ટ અને સીસીટીવી પુરાવાના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
પેટ ડોગ રજીસ્ટ્રેશનના નિયમો
નામદાર સુપ્રિમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયાના નિર્દેશનો, એનીમલ વેલ્ફેર બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાની વખતોવખતની ગાઈડ લાઈન, ધી ક્રુઆલ્ટી ટુ એનીમલ એકટ-1960, ભારત સરકારશ્રીના "Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, New Delhi" પ્રસિદ્ધ થયેલ એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ (ABC) ડોગ્સ રૂલ્સ-2023 તથા National Action Plan for Dog Mediated Rabies Elimination from India, 2030 (NAPRE), "Rabies free Ahmedabad city-2030" માટેની ગાઈડલાઈન મુજબ શહેરમાં રાખવામાં આવતા પાલતુ શ્વાન (પેટ ડોગ)ની નોંધણી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની વેબસાઈટ https://ahmedabadcity.gov.in ઓનલાઇન માધ્યમથી જરૂરી વિગતો ભરી, પુરાવા સબમીટ કરી પ્રતિ પાલતુ શ્વાન (પેટ ડોગ) નોંધણી ફી રૂ.2000/- ની ચુકવણી કરી તા.31/12/2025 સુધીમાં નોંધણી કરાવવાની પ્રક્રિયા ફરજીયાત.
