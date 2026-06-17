NEET 2026 માટે અમદાવાદ તૈયાર: 10 હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ, કડક પોલીસ બંદોબસ્ત અને ત્રિસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા
અમદાવાદમાં 21 જૂને NEET-2026 ની પરીક્ષા 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર યોજાશે, 10,455 ઉમેદવારો અને ગયા વખતના પેપર લીક બાદ વિશેષ સુરક્ષા આયોજન કરાયું.
Published : June 17, 2026 at 3:45 PM IST
અમદાવાદ : શહેરમાં 21 જૂને યોજાનારી NEET-2026 પરીક્ષાને લઈને જિલ્લા પ્રશાસને તમામ તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપી દીધો છે. ગયા વખતે દેશભરમાં ચર્ચામાં રહેલા પેપર લીક વિવાદ બાદ આ વખતે પરીક્ષાની પારદર્શિતા અને સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર ભવ્ય વર્માએ જણાવ્યું હતું કે 21 જૂને યોજાનારી NEET પરીક્ષા માટે અમદાવાદ જિલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાં કુલ 23 પરીક્ષા કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આ કેન્દ્રો પર કુલ 10,455 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપવાના છે. પરીક્ષાની સમગ્ર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે પારદર્શક અને સુરક્ષિત રહે તે માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા વિશેષ મોનિટરિંગ કરવામાં આવશે.
પ્રશ્નપત્ર ડિસ્પેચિંગથી લઈને પરીક્ષા કેન્દ્રો સુધી સુરક્ષિત પરિવહન માટે ત્રિસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. પ્રશ્નપત્રોનું સીલબંધ પરિવહન, સતત દેખરેખ અને નિર્ધારિત પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવામાં આવશે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ કે શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી થઈ શકે તે માટે અલગથી મોનિટરિંગ સિસ્ટમ પણ કાર્યરત રહેશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે વધુ પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત કરવામાં આવશે. દરેક પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પોલીસની હાજરી રહેશે તેમજ પ્રશ્નપત્રોની હેરફેર દરમિયાન પણ સુરક્ષા એજન્સીઓ સતત નજર રાખશે. પરીક્ષા દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓને ખાસ જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવશે.
NEET જેવી રાષ્ટ્રીય સ્તરની મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષાનું સફળ આયોજન થાય તે માટે જિલ્લા તંત્ર દ્વારા પોલીસ વિભાગ, શિક્ષણ વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ તથા અન્ય સંબંધિત વિભાગો સાથે સંકલન બેઠક યોજવામાં આવી રહી છે. પરીક્ષા વ્યવસ્થામાં જોડાયેલા તમામ અધિકારીઓને તેમની જવાબદારીઓ અંગે સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે.
કલેક્ટર ભવ્ય વર્માએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા સંપૂર્ણપણે નિષ્પક્ષ, પારદર્શક અને સુરક્ષિત માહોલમાં યોજાશે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિને તંત્ર દ્વારા સહન કરવામાં આવશે નહીં અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અમદાવાદ જિલ્લા પ્રશાસનનો દાવો છે કે NEET-2026નું આયોજન શાંતિપૂર્ણ, સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે અને પરીક્ષાના દિવસે સમગ્ર તંત્ર એલર્ટ મોડ પર રહેશે.
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