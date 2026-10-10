અમદાવાદમાં નવરાત્રિને લઈ પોલીસનો એક્શન પ્લાન; 14 હજાર પોલીસકર્મી સહિત 49 She ટીમ રહેશે ખડેપગે, નકલી પાસ લઈને ગરબામાં ઘૂસ્યા તો...
49 શી ટીમની રહેશે ખાસ વોચ, 20 ક્રેનથી થશે અનધિકૃત પાર્કિંગ સામે કાર્યવાહી; ફેક પાસ બનાવનાર અને ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ કરનાર સામે પોલીસની કડક નજર
Published : October 10, 2026 at 8:20 AM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રિ પર્વ દરમિયાન અમદાવાદમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે, ગરબા રમવા આવતા ખેલૈયાઓને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે અને ખાસ કરીને મહિલાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થાય તે માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા વ્યાપક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, 11થી 19 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાનારા નવરાત્રિ પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરમાં અંદાજે 14 હજાર પોલીસકર્મીઓ અને હોમગાર્ડના જવાનો તૈનાત રહેશે. આ સમગ્ર વ્યવસ્થા આશરે 500 વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓના નેતૃત્વ હેઠળ સંચાલિત થશે. શહેરમાં અત્યાર સુધીમાં 84 જેટલા કોમર્શિયલ ગરબાના આયોજન માટે એનઓસીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, જ્યારે આશરે 1300 સ્થળોએ શેરી ગરબાનું આયોજન થાય છે. ફાયર, સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી અને ઇલેક્ટ્રિકલ સહિતની જરૂરી એનઓસી મળતાં જ પરવાનગી આપવામાં આવશે અને 10 ઓક્ટોબર સુધીમાં મંજૂરીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
કંટ્રોલ રૂમમાં આશરે 4000 કેમેરાની વ્યવસ્થા
પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાનાં સ્થળોએ સુરક્ષા માટે સીસીટીવી કેમેરા અને એઆઈ આધારિત કેમેરાની મદદ લેવામાં આવશે. એઆઈ કેમેરા દ્વારા સ્થળ પર આવતા લોકોની સંખ્યા પર નજર રાખવામાં આવશે, જેથી નિર્ધારિત ક્ષમતા કરતાં વધુ લોકો એકત્ર ન થાય અને નાસભાગ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય. શહેરના સીસીટીવી કંટ્રોલ રૂમમાં આશરે 4000 કેમેરાની વ્યવસ્થા સાથે જરૂરિયાત મુજબ વિવિધ સ્થળોએ PTZ કેમેરા પણ ગોઠવવામાં આવશે. પાર્ટી પ્લોટ, ગરબાનાં સ્થળો અને લોકોની અવરજવર વધુ રહેતા વિસ્તારોમાં સતત નજર રાખવામાં આવશે. આયોજકોને ખાનગી સુરક્ષાકર્મીઓ રાખવા તેમજ સ્થાનિક પોલીસ સાથે સંકલન જાળવવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
'સાયબર રક્ષકા' સ્ક્વોડ સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખશે
મહિલાઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતાં શહેરમાં 49શી ટીમ કાર્યરત રહેશે. આ ટીમમાં આશરે 300 મહિલા પોલીસકર્મીઓ અને અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. કેટલીક ટીમ યુનિફોર્મમાં, જ્યારે કેટલીક ટીમ પરંપરાગત પોશાકમાં ગરબાનાં સ્થળોએ રાઉન્ડ લગાવશે. છેડતી સહિતની અણછાજતી પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા અને જરૂરિયાતના સમયે મહિલાઓને તાત્કાલિક મદદ મળી રહે તે માટે શી ટીમ દ્વારા ગરબા આયોજકો, ખેલૈયાઓ અને ગરબા ક્લાસીસ સાથે સતત સંવાદ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, મહિલાઓને કોઈ મુશ્કેલી પડે તો તેઓ 181 અભયમ હેલ્પલાઇન અથવા 112 ઇમરજન્સી નંબર પર સંપર્ક કરી શકે છે. શી ટીમની ગાડીઓ ઉપરાંત પોલીસ સ્ટેશનોની ગાડીઓને અભયમ સાથે જોડીને આશરે 60 વધારાની ગાડીઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મહિલા પીઆઈના નેતૃત્વ હેઠળ સાયબર ક્રાઇમની 'સાયબર રક્ષકા' સ્ક્વોડ સોશિયલ મીડિયા પર નજર રાખશે. મહિલાઓના ફોટા કે વીડિયોનો દુરુપયોગ કરવામાં આવશે તો પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પર વિશેષ ધ્યાન
નવરાત્રિ દરમિયાન ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે 500થી વધુ વધારાના ટ્રાફિક કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ અમદાવાદના મોટા પાર્ટી પ્લોટ અને કોમર્શિયલ ગરબાનાં સ્થળો આસપાસ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. પાર્ટી પ્લોટની બહાર રસ્તા પર વાહનો પાર્ક કરવાથી ટ્રાફિકની એક લેન બંધ થઈ જતી હોવાથી આયોજકોને પોતાના પ્લોટ અથવા ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યામાં જ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. રસ્તા પર અડચણરૂપ રીતે પાર્ક કરાયેલા વાહનોને હટાવવા માટે 20 ક્રેન તૈનાત રહેશે. રસ્તા પર વાહનો મૂકીને ગરબા રમવા જતા લોકોનાં વાહનો ટો કરવામાં આવશે. બીજી તરફ, ગયા વર્ષે એસ.જી. હાઈવે અને એસ.પી. રિંગ રોડ પર બ્રિજની કામગીરીને કારણે સર્જાયેલી ટ્રાફિકની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતે રસ્તાઓના સમારકામ અને નવા રસ્તા ખોલવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. મહાનગરપાલિકાના સહયોગથી ખાડા પૂરવા અને પેવિંગની કામગીરી પણ ચાલી રહી છે.
ઓછા પ્રકાશવાળી જગ્યાએ લાઇટિંગની વ્યવસ્થા
શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઓછા પ્રકાશવાળી જગ્યાઓ ઓળખીને મહાનગરપાલિકા, નેશનલ હાઈવે, માર્ગ અને મકાન વિભાગ તથા સ્થાનિક પોલીસના સંકલનથી લાઇટિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને આઉટર એરિયા અને પશ્ચિમ અમદાવાદમાં આવેલા કોમર્શિયલ ગરબાનાં સ્થળોએ ખેલૈયાઓની અવરજવર સુરક્ષિત રહે તે માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસ વચ્ચે સંકલન સાધવામાં આવ્યું છે. ગરબા પૂર્ણ થયા બાદ એકસાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘરે જવા નીકળતા હોવાથી વાહનચાલકોને ધીમે અને સાવચેતીપૂર્વક વાહન ચલાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
નશાખોર સામે કરાશે કાર્યવાહી
નવરાત્રિ દરમિયાન ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઇવ અને નશીલા પદાર્થોના સેવન સામે પણ પોલીસ કડક કાર્યવાહી કરશે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, એસઓજીની ટીમ દ્વારા ડ્રગ ડિટેક્શન કીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને બ્રેથ એનેલાઇઝરની મદદથી પણ તપાસ કરાશે. નાકાબંધી દરમિયાન શંકાસ્પદ વાહનચાલકોની તપાસ કરીને નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ફેક પાસ બનાવીને ગરબામાં પ્રવેશ મેળવવાના કિસ્સાઓ સામે પણ પોલીસ સતર્ક રહેશે. આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ સ્થળની ક્ષમતા કરતાં વધુ લોકો હાજર જોવા મળે તો પાસની ફોર્જરીની શક્યતા પણ તપાસવામાં આવશે. નકલી પાસ બનાવવાની ફરિયાદ મળતાં જ ગુનો નોંધી તેમાં સંડોવાયેલી ગેંગ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પોલીસ કમિશનરે ચેતવણી આપી હતી કે, નકલી પાસના કારણે ભીડ વધે અને નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાય તો ખેલૈયાઓની સુરક્ષાને ગંભીર જોખમ થઈ શકે છે.
અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા નવરાત્રિ દરમિયાન સુરક્ષા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન, મહિલાઓની સલામતી, સાયબર ક્રાઇમ અને નશામાં વાહન ચલાવતા લોકો સામે એકસાથે કાર્યવાહીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે નાગરિકોને અપીલ કરી હતી કે, ગરબા રમવા આવતી મહિલાઓ સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખે, વાહનો નિર્ધારિત પાર્કિંગમાં જ મૂકે અને કોઈ પણ ઇમરજન્સી કે મુશ્કેલીના સમયે 112 નંબર પર સંપર્ક કરે, જેથી પોલીસ તાત્કાલિક મદદ માટે પહોંચી શકે.
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